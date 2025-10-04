Mùa vàng Pù Luông: Từ “cảnh đẹp để ngắm” sang “trải nghiệm để nhớ”

Khi lúa vàng phủ khắp ruộng bậc thang Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, du khách thường nhắc đến nơi đây như những hình ảnh quyến rũ bậc nhất của du lịch xứ Thanh. Thế nhưng, để mùa vàng ấy trở thành thương hiệu hút khách thực sự, cần một chiến lược đồng bộ, bền vững và giàu bản sắc.

Mùa vàng Pù Luông là một trong những trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi đến xứ Thanh trong dịp này.

Mùa vàng Pù Luông thường diễn ra hai vụ trong năm, vụ đầu thường từ cuối tháng 5 đến tháng 6, vụ thứ hai từ cuối tháng 9 đến tháng 10. Thời điểm này, lúa trên các thửa ruộng bậc thang dần chín rộ, nhuộm vàng thung lũng và ôm trọn các bản làng. Nhiều người đến với Pù Luông dịp này đơn giản chỉ để tận hưởng cảnh sắc yên bình trên những thửa ruộng lúa chín, màu vàng dịu của ruộng lúa như sóng trải theo đồi và mây giăng khắp lối. Khung cảnh ấy không chỉ thu hút du khách mà còn là đề tài hấp dẫn với giới nhiếp ảnh, truyền thông. Đây được xem là thời điểm để quảng bá Pù Luông như một trong những “thiên đường mùa lúa chín”. Du khách Pháp Julien Lefèvre từng chia sẻ: “Quả thực không thể diễn tả hết cảm giác lúc này của chúng tôi, đứng trước khung cảnh ruộng bậc thang lúa chín vàng hùng vĩ và lãng mạn. Đây thực sự là kiệt tác của thiên nhiên, thật hoang sơ nhưng cũng thật gần gũi và giàu bản sắc văn hóa”.

Song, việc sở hữu cảnh đẹp thôi chưa đủ để làm nên thương hiệu mùa vàng Pù Luông. Nhiều du khách cho rằng, cần chuyển từ “cảnh đẹp để ngắm” sang “trải nghiệm để nhớ”. Thời gian qua, các khu nghỉ dưỡng trên địa bàn các xã Pù Luông, Cổ Lũng, Bá Thước đã nỗ lực “chăm chút” hơn nữa hành trình trải nghiệm mùa vàng. Ngoài việc cung cấp dịch vụ lưu trú, các điểm đến luôn sẵn sàng đồng hành cùng du khách qua các điểm “check-in” như bản Đôn, bản Hiêu, bản Báng, Chiềng Lau, Hang Dơi, hay thung lũng Kho Mường. Hiện một số khu nghỉ dưỡng đã bổ sung thêm dịch vụ tham gia các tuyến trekking, đón bình minh bên cánh đồng vàng, hoặc tổ chức trải nghiệm thu hoạch lúa... Những hoạt động ấy khiến du khách từ người quan sát thành người tham gia, để họ cảm nhận được mùi thơm của lúa, ánh nắng ban mai và cả niềm vui khi thu hoạch của người nông dân. Quản lý Freebird Adventure tour (xã Pù Luông) Nguyễn Quang Minh nhận định: “Lâu nay người ta nhắc đến Pù Luông chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng, với một vài hoạt động đi bộ xuyên bản, ngủ homestay... Chúng tôi muốn thay đổi suy nghĩ đó bằng các dịch vụ, trải nghiệm gắn với giá trị thiên nhiên và bản sắc văn hóa. Trong đó trải nghiệm mùa vàng Pù Luông chắc chắn là một trong những điểm nhấn đầy hứng khởi. Nếu kết hợp thêm các tour như cắm trại bên những thửa ruộng bậc thang, nghe tiếng suối chảy, ngắm sao đêm... mùa vàng sẽ trở nên thú vị hơn”.

Theo ông Đỗ Đức Mạnh, Chi hội trưởng Chi hội Du lịch Pù Luông, cùng với phát triển trải nghiệm, Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông cần đầu tư hạ tầng phù hợp. Nơi đây đang thiếu trung tâm thông tin du lịch và hệ thống biển chỉ dẫn để hướng dẫn du khách về hành trình, tuyến điểm trong quá trình đi tham quan nhằm đảm bảo an toàn mà vẫn giữ được cảm giác hoang sơ. Ngoài ra, cần tăng cường đội ngũ hướng dẫn viên bản địa, bảng chỉ dẫn, wifi vùng lõi (ở mức vừa đủ để hỗ trợ thông tin, không phá vỡ trải nghiệm), điểm dừng chân, vệ sinh sạch sẽ. Quan trọng nhất là xây dựng văn minh du lịch, từ cách ứng xử của chủ homestay, người dân bản địa đến đội ngũ phục vụ. Để mỗi hành trình khám phá mùa vàng không chỉ nghỉ dưỡng mà là “trải nghiệm gắn với giá trị thiên nhiên”.

Cũng theo ông Đỗ Đức Mạnh, rất cần có giải pháp duy trì và bảo vệ cảnh quan. Ruộng bậc thang cần được bảo tồn, không để bị lấn chiếm, làm du lịch ồ ạt. Chính quyền địa phương cần có quy định cụ thể về các vấn đề liên quan như: viễn thông, biển hiệu, dịch vụ... Đặc biệt, cần kiểm soát lượng khách vào các khu vực cần được bảo tồn để hạn chế tác động đến môi trường tự nhiên, ưu tiên phát triển du lịch bền vững. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý như bản đồ số ruộng bậc thang tại khu du lịch, app hướng dẫn, bản đồ trải nghiệm thực tế ảo sẽ giúp khách đi đúng tuyến mà không gây hư hại.

Theo các chuyên gia du lịch, mùa vàng cần được xây dựng thành sản phẩm du lịch đặc thù, với tên gọi dễ nhớ như “Mùa vàng Pù Luông”, “Mùa vàng - trải nghiệm bản địa”... Các chiến dịch truyền thông cần đa dạng: video toàn cảnh ruộng lúa chín từ trên cao (video drone), vlog của những người nổi tiếng khám phá mùa lúa, livestream thu hoạch, hình ảnh mùa vàng... Ngoài ra, cần hợp tác với các nền tảng du lịch, mạng xã hội, báo chí chuyên về du lịch trong nước và quốc tế để lan tỏa hình ảnh mùa vàng, kèm các gói tour, combo du lịch đặc sắc. Mặt khác, cần kết nối với các địa phương, điểm đến lân cận để tạo thành chuỗi du lịch mùa vàng, thu hút nguồn khách từ thị trường mục tiêu. Đặc biệt, bản sắc văn hóa bản địa cần được đưa vào trung tâm của thương hiệu, thông qua việc tổ chức một số hoạt động như: lễ hội lúa, múa khèn, trưng bày nghề dệt thổ cẩm, trình diễn ẩm thực bản địa... để “Mùa vàng Pù Luông” không chỉ là điểm hẹn của du khách mà còn là niềm tự hào của cộng đồng. Và đó chính là cách xây dựng, định vị thương hiệu bền vững từ thiên nhiên và bản sắc.

Bài và ảnh: Hoài Anh