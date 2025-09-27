Mưa lớn gây cô lập cục bộ một số thôn của xã Vạn Xuân

Theo báo cáo của UBND xã Vạn Xuân, sáng 27/9 do ảnh hưởng của mưa bão, trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn gây cô lập cục bộ một số thôn ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân.

Mưa lớn gây cô lập một số thôn, làng.

Hiện tại, trên địa bàn thôn Thác Làng và Cang Khèn có 27 hộ với 126 nhân khẩu đang bị cô lập. Chính quyền xã đã chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm để hỗ trợ các hộ dân.

Tại các thôn Hang Cáu, Nhồng, Quạn, Khằm và Cang Khèn, 679 hộ với 3.042 nhân khẩu đang bị chia cắt với trung tâm xã do nước lũ dâng cao, tràn qua các tuyến đường.

Trước tình hình trên, xã Vạn Xuân đã khẩn trương huy động lực lượng sơ tán 182 hộ dân với 761 nhân khẩu khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn.

Xã Vạn Xuân đang tiếp tục rà soát, huy động lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ” để hỗ trợ các hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng. Các lực lượng được bố trí túc trực 24/24, đặc biệt tại các điểm ngầm tràn bị ngập, nhằm ngăn chặn người và phương tiện qua lại, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân. Đồng thời, địa phương luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp.

Hải Đăng