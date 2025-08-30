MTTQ các cấp vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong nhiều năm qua, ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, thực hiện hiệu quả chương trình “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới”, phát huy vai trò vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công an xã Yên Nhân cùng cán bộ mặt trận tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ ANTQ thông qua việc lồng ghép nội dung vào các phong trào thi đua, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, tập trung xây dựng “Khu dân cư (KDC) không có tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS”. Các nội dung này được bổ sung, cụ thể hóa để phù hợp với từng địa phương, phát huy vai trò của Nhân dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động chống phá, giữ vững an ninh trật tự (ANTT), góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Nét mới trong phong trào là MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy vai trò làm chủ, giúp Nhân dân chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, qua đó bảo vệ ANTT tại chỗ. Phối hợp với chính quyền, lực lượng công an thường xuyên quan tâm chăm lo củng cố, xây dựng các lực lượng an ninh cơ sở như: Tổ an ninh xã hội, Tổ bảo vệ ANTT ở KDC; xây dựng các mô hình tự quản về ANTT như: “Cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư”; “Camera an ninh”; “KDC tự quản về ANTT”; “Tiếng kẻng bình yên”, “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”... Thông qua mô hình nhằm động viên bà con chủ động, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã huy động quần chúng Nhân dân tích cực phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm, “Xây dựng xã, phường không có tệ nạn ma túy”; đồng thời quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng, thực hiện hương ước, quy ước, phối hợp thực hiện tốt các chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Tại địa bàn cơ sở, lực lượng công an, ban công tác mặt trận, các chi hội, chi đoàn bám sát địa bàn, dân cư để vận động xây dựng các mô hình tự quản về ANTT; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng trong việc tổ chức cho Nhân dân đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động gây mất ANTT trong cộng đồng.

Năm 2024 và 8 tháng năm 2025, MTTQ các cấp tổ chức 4.900 buổi tuyên truyền trực tiếp, 220.000 buổi tuyên truyền gián tiếp về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp tổ chức chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” và trao học bổng cho 100 con em hộ gia đình chiến sĩ, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng 20.000 lá cờ cho các hộ dân thuộc các xã biên giới và vùng biển.

Hội nông dân thường xuyên duy trì chế độ giao ban báo cáo viên, tuyên truyền viên định kỳ; tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho trên 85.000 lượt hội viên nông dân. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các cơ quan chức năng giải quyết 148 đơn, thư; hòa giải thành công 56 vụ mâu thuẫn trong nội bộ dân cư, không để phức tạp kéo dài ở địa bàn cơ sở. hội LHPN tổ chức 153 buổi truyền thông; 470 buổi sinh hoạt; 56 cuộc nói chuyện chuyên đề cho 21.000 lượt hội viên, phụ nữ. Tổ chức 29 lớp tập huấn, truyền thông, nói chuyện chuyên đề cho 1.700 hội viên, phụ nữ về công tác phòng, tránh và ứng phó với tác động xấu của mạng xã hội. Hội cựu chiến binh tổ chức 515 buổi tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với hơn 77.000 người tham gia; tham gia hòa giải thành công 238 vụ; cung cấp cho cơ quan chức năng 1.398 nguồn tin về ANTT; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 621 đối tượng lầm lỗi; trợ giúp pháp lý 69 vụ; lồng ghép mở 68 lớp tập huấn với hơn 11.900 lượt người tham gia... Tỉnh đoàn tổ chức 726 hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 52.000 lượt đoàn viên, thanh niên; tổ chức 95 hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 1.500 đoàn viên, thanh niên; phối hợp tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” tại Trại giam Thanh Lâm, “Tháng ba biên giới” tại xã Yên Khương... Liên đoàn Lao động tổ chức 102 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 265.000 lượt cán bộ, công nhân, lao động thuộc các doanh nghiệp... Nhờ đó, ý thức tự quản về ANTT tại KDC, quản lý con em và người thân không vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội trong các hộ gia đình được nâng cao. Nhiều khu vực, các hộ gia đình đã đóng góp kinh phí để lắp đặt camera an ninh, cải thiện hệ thống chiếu sáng công cộng, góp phần tạo môi trường sống an toàn và văn minh hơn.

Để ứng phó với diễn biến phức tạp của tội phạm và tệ nạn xã hội, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường sự đồng thuận trong Nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Mục tiêu là thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, nhằm đảm bảo ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững của mỗi địa phương.

