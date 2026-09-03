Một thành viên NATO phát tín hiệu gia nhập SCO

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định nước này đang xem xét nâng cấp quan hệ với Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), đồng thời nhấn mạnh việc trở thành thành viên chính thức không đồng nghĩa với việc chia rẽ hay quay lưng lại với phương Tây.

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Phát biểu với báo giới trên chuyến bay trở về sau hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Bishkek (Kyrgyzstan), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết nước này đang cân nhắc khả năng trở thành thành viên chính thức của khối an ninh - kinh tế do Trung Quốc và Nga làm nòng cốt. Hiện Ankara mới chỉ giữ vai trò “đối tác hội thoại” của tổ chức này.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định định hướng mở rộng hợp tác với SCO hoàn toàn không xung đột với vai trò thành viên Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) của nước này, cũng như không có hàm ý chấm dứt quan hệ với các đối tác phương Tây.

Cũng trong chuyến công tác, Tổng thống Erdogan đã có cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm thảo luận về an ninh hàng hải khu vực Biển Đen và nguy cơ bùng phát khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Người đứng đầu nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh tính cấp thiết của việc xây dựng một cơ chế đảm bảo an toàn lâu dài cho hoạt động vận tải hàng hải thương mại. Ông cảnh báo nguy cơ khủng hoảng lương thực đang gia tăng trở lại, đặc biệt là tại châu Phi, đồng thời nhấn mạnh xung đột Nga - Ukraine không được phép làm đe dọa đến tính mạng của dân thường và các hoạt động thương mại trên Biển Đen.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Bishkek, Kyrgyzstan, ngày 1 tháng 9 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Ankara đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho các tàu vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen và đang tích cực thảo luận với cả Moscow lẫn Kyiv.

Tổng thống Erdogan đồng thời cho biết Thổ Nhĩ Kỳ và Nga có chung mong muốn cuộc xung đột Nga-Ukraine sớm kết thúc bằng con đường hòa bình.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan cho biết Ankara và Moscow đang hướng tới việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân sau khi nhà máy Akkuyu đi vào vận hành. Đây là dự án điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ, do tập đoàn Rosatom của Nga xây dựng.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, Jerusalem Post.