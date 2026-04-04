“Mở lối” cho dòng vốn mới

Công bố danh mục 211 dự án ưu tiên thu hút đầu tư với tổng vốn hơn 890.000 tỷ đồng; trao quyết định chấp thuận chủ trương và ký biên bản ghi nhớ đầu tư 42 dự án, trị giá hơn 100.000 tỷ đồng, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 vừa tổ chức thành công không chỉ cho thấy quy mô chuẩn bị, mà còn phát đi thông điệp rõ ràng về quyết tâm kiến tạo môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, thực chất và đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp.

Thung lũng gốm sứ Asean Việt Nam - một trong các dự án được tỉnh Thanh Hóa đưa vào danh mục “làn xanh”, giúp rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Ảnh: Tùng Lâm

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu B, Khu C - Khu Công nghiệp (KCN) Hà Long, có tổng vốn đầu tư lên tới 4.000 tỷ đồng là một trong 14 dự án thuộc danh mục ký kết ghi nhớ đầu tư tại hội nghị. Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng - chủ đầu tư dự án định hướng nghiên cứu phát triển một khu công nghiệp xanh, thông minh, công nghệ cao, hướng tới thu hút các nhà đầu tư sử dụng công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại, vật liệu thông minh, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất và giảm cường độ sử dụng lao động phổ thông.

Chia sẻ bên lề hội nghị, ông Ninh Văn Sức, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng, cho biết: “Ngay sau khi ký kết biên bản ghi nhớ, doanh nghiệp sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN tỉnh tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, các thủ tục về đất đai, đầu tư xây dựng để sớm triển khai dự án. Mục tiêu được doanh nghiệp đặt ra là khởi công xây dựng vào cuối quý I/2027".

Cũng theo ông Sức, điều khiến doanh nghiệp tin tưởng hơn khi quyết định xúc tiến dự án chính là sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự chủ động trong đầu tư hạ tầng và hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư ngày càng rõ ràng. Cùng với quá trình tiến hành thủ tục đầu tư, trên cơ sở hệ thống đối tác, khách hàng và dữ liệu nhà đầu tư đã có sẵn, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ triển khai song hành công tác quảng bá tiềm năng, chính sách và cơ hội đầu tư, thúc đẩy sớm lộ trình thu hút thêm các dòng vốn chất lượng cao.

Tại hội nghị này, Công ty CP WHA Industrial Zone Thanh Hóa cũng đã ký ghi nhớ đầu tư thêm tới 4 dự án hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh, gồm: KCN Thiệu Quang, KCN Thiệu Hóa, giai đoạn 2 KCN WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa (thuộc KCN Phú Quý) và giai đoạn 2 KCN WHA Smart Technology 2 - Thanh Hóa (thuộc KCN Giang Quang Thịnh).

Theo ông Dispong Pornchanoknart, Giám đốc Quốc gia WHA Việt Nam, biên bản ghi nhớ lần này là bước khởi đầu quan trọng, tạo nền tảng để doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa các kế hoạch đầu tư tại Thanh Hóa. WHA đã bố trí đội ngũ chuyên trách để phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, bảo đảm quá trình phát triển dự án và quy hoạch được triển khai đúng tiến độ đề ra.

“Chúng tôi tin rằng, trong dài hạn, Thanh Hóa sẽ trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Điều đó hoàn toàn phù hợp với chiến lược đầu tư dài hạn của WHA tại Việt Nam. Chúng tôi không chỉ nhìn vào lợi ích ngắn hạn, mà hướng tới phát triển bền vững lâu dài. Vì vậy, Thanh Hóa sẽ là một địa điểm chiến lược quan trọng đối với WHA cũng như đối với Việt Nam trong tương lai”, ông Dispong Pornchanoknart nhấn mạnh.

Tại hội nghị, nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn đang đầu tư tại Thanh Hóa đều đánh giá cao tiềm năng phát triển, vị trí địa lý, quy mô dân số và hạ tầng ngày càng đồng bộ của tỉnh. Đặc biệt, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện theo hướng thông thoáng, minh bạch, chuyên nghiệp hơn, tạo thêm niềm tin cho doanh nghiệp. Nhiều nhà đầu tư ghi nhận sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành trong tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, thủ tục, cơ chế, chính sách; đồng thời, kiến nghị tỉnh tiếp tục cải cách hành chính, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút thành công các dòng vốn chất lượng cao trong tương lai.

Theo ông Nguyễn Cảnh Hồng, Tổng Giám đốc Công ty CP Eurowindow, với hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, Khu Kinh tế Nghi Sơn tiếp tục giữ vai trò là động lực công nghiệp quan trọng, dòng vốn FDI duy trì đà tăng tích cực cùng tốc độ đô thị hóa đạt khoảng 40,55%, Thanh Hóa đang mở ra dư địa lớn cho phát triển đô thị, nhà ở và các dự án bất động sản chất lượng cao.

“Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng này, Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế theo hướng thực chất hơn; rút ngắn từ 30 - 50% thời gian xử lý thủ tục; áp dụng hiệu quả cơ chế “một cửa” trong giải quyết hồ sơ; công khai, số hóa thông tin quy hoạch để tạo sự minh bạch và ổn định dài hạn cho nhà đầu tư. Cùng với đó, tỉnh cần ưu tiên đầu tư hạ tầng kết nối đồng bộ theo hướng liên thông giữa KCN - đô thị - cảng biển; phát triển logistics hiện đại; đồng thời có chính sách lựa chọn, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đủ năng lực để hình thành các dự án quy mô lớn, kiến tạo các giá trị đột phá", ông Hồng cho biết.

Giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa đặt mục tiêu thu hút nguồn vốn hơn 100.700 tỷ đồng vào phát triển hạ tầng 24 KCN; 29.753 tỷ đồng phát triển hạ tầng 81 cụm công nghiệp. Tỉnh cũng kỳ vọng kêu gọi hàng loạt dự án lớn đa dạng trên những lĩnh vực như: Khu đô thị Đông Nam phường Quảng Phú với tổng vốn đầu tư 120.000 tỷ đồng; Khu sinh thái hồ Yên Mỹ với tổng vốn đầu tư 32.000 tỷ đồng; đặc biệt là nhiều dự án trên các lĩnh vực mới như: Nhiệt điện LNG Nghi Sơn với tổng vốn đầu tư 58.000 tỷ đồng; Kho LNG Nghi Sơn với tổng vốn 15.000 tỷ đồng; Dự án Trung tâm dữ liệu AI với tổng vốn đầu tư lên tới 12.500 tỷ đồng; các dự án hóa chất hợp tác sản xuất với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn như Dự án thu hồi và sản xuất dung dịch NH3; Dự án sản xuất carbon black...

Để thành công trên hành trình điểm đến, như nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, ngoài những lợi thế tự nhiên sẵn có, Thanh Hóa vẫn cần một sự “sắp xếp” mới trong tư duy và cách làm. Sự “sắp xếp” ấy bắt đầu từ quản trị phát triển thật tốt, từ tư duy quy hoạch với tầm nhìn dài hạn hàng trăm năm tới việc đặt con người vào vị trí trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là động lực của phát triển và quyết tâm khai thác tối đa những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh của địa phương... Và hơn hết, đó là tinh thần “sẵn sàng hành động” của chính quyền, sự “tiên phong của doanh nghiệp” trên nền tảng “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

Khi niềm tin được bồi đắp bằng những cam kết rõ ràng và những bước đi thực chất, sẽ tiếp tục mở ra những không gian phát triển mới, đưa Thanh Hóa vững vàng vươn lên trở thành một cực tăng trưởng năng động, bền vững!

Tùng Lâm