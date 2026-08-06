Mô hình liên thông 3 thủ tục hành chính thuận lợi cho người dân, thúc đẩy chuyển đổi số y tế

Không còn phải đi nhiều nơi để làm giấy khai sinh, đăng ký thường trú hay xin cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho con mới sinh, giờ đây ngay tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, các bậc cha mẹ đã có thể thực hiện đồng thời cả 3 thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID với sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ bệnh viện. Mô hình không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ ngày càng hiện đại, hiệu quả.

Cán bộ Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID.

Từ ngày 22/7/2026, tại các khoa sản của Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, bên cạnh niềm vui đón thành viên mới của gia đình, nhiều sản phụ còn phấn khởi khi được hướng dẫn thực hiện liên thông 3 thủ tục hành chính (đăng ký khai sinh; đăng ký thường trú; cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi) ngay tại bệnh viện. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng VNeID, người dân có thể hoàn thành việc đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi mà không phải mất nhiều thời gian đi lại như trước đây.

Chỉ ít giờ sau khi em bé chào đời, gia đình chị Nguyễn Thanh Nga, ở phường Hạc Thành đã được cán bộ Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa hướng dẫn thực hiện liên thông 3 thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID. Thay vì phải chờ đến khi xuất viện rồi lần lượt đến UBND cấp xã, cơ quan công an và cơ quan bảo hiểm xã hội để hoàn tất hồ sơ cho con, giờ đây chỉ với một lần kê khai thông tin trên điện thoại thông minh, hồ sơ đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi được chuyển đồng thời đến các cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định.

Chị Nguyễn Thanh Nga chia sẻ: “Gia đình tôi khá bất ngờ vì các thủ tục được thực hiện ngay tại bệnh viện. Trước đây, nhiều người phải đi lại nhiều nơi sau khi xuất viện mới hoàn tất giấy tờ cho con. Nay chỉ cần được cán bộ hướng dẫn vài phút trên điện thoại là đã hoàn thành. Điều này giúp gia đình tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhất là khi đang chăm sóc em bé sơ sinh”.

Cũng là một trong những gia đình vừa hoàn thành liên thông thủ tục trên VNeID, anh Lê Văn Tuấn, ở xã Vĩnh Lộc, cho biết: “Gia đình ở xa nên nếu phải quay lại bệnh viện hoặc đến từng cơ quan để làm thủ tục sẽ rất vất vả. Được bệnh viện hỗ trợ ngay từ khi còn nằm viện khiến chúng tôi rất yên tâm. Đây là dịch vụ thiết thực, thuận tiện và thể hiện sự quan tâm của ngành y tế đối với người dân”.

Thực tế cho thấy, trước đây sau khi trẻ chào đời, cha mẹ phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính tại các cơ quan khác nhau. Việc đi lại nhiều lần không chỉ tốn thời gian, chi phí mà còn gây khó khăn đối với những gia đình ở vùng xa hoặc đang trong giai đoạn chăm sóc mẹ và bé sau sinh. Việc triển khai mô hình liên thông 3 thủ tục hành chính trên nền tảng số đã góp phần tháo gỡ những bất cập này, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân ngay từ những ngày đầu đón con chào đời.

Để mô hình vận hành hiệu quả, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã bố trí cán bộ hướng dẫn trực tiếp tại các khoa, phòng. Không chỉ hỗ trợ thao tác trên ứng dụng VNeID, cán bộ bệnh viện còn kiểm tra thông tin, đối chiếu giấy tờ, giải đáp những vướng mắc và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ cho từng gia đình.

Triển khai từ ngày 22/7/2026 đến nay, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã tiếp nhận và hỗ trợ hàng trăm gia đình thực hiện hồ sơ liên thông. Khoảng 80% hồ sơ được xử lý thành công ngay trong lần đầu, đúng quy trình và thời gian quy định. Trung bình mỗi hồ sơ chỉ mất khoảng 15 phút để hoàn thiện. Hiện trên 90% các gia đình đủ điều kiện đã lựa chọn sử dụng dịch vụ, cho thấy sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của người dân đối với các tiện ích chuyển đổi số.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Quảng, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, cho biết: “Việc hỗ trợ người dân thực hiện liên thông 3 thủ tục hành chính trên VNeID là một trong những nội dung cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ và của ngành y tế. Chúng tôi xác định lấy sự hài lòng của người bệnh làm trung tâm, vì vậy ngoài nâng cao chất lượng chuyên môn, bệnh viện luôn chú trọng cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số nhằm mang đến nhiều tiện ích cho người dân”.

Việc triển khai liên thông 3 thủ tục hành chính gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi trên ứng dụng VNeID ngay tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa không chỉ giúp giảm thời gian, chi phí và giấy tờ cho người dân mà còn góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, thúc đẩy xây dựng chính quyền số, xã hội số. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực của Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa trong lộ trình đẩy mạnh chuyển đổi số ngành y tế, hướng tới xây dựng bệnh viện thông minh, hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân.

Bài và ảnh: Tô Hà