Miss World VN 2025: Top 50 “gây sốt” với trình độ ngoại ngữ, học vấn ấn tượng

Top 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025 vừa chính thức lộ diện sau vòng sơ khảo cuộc thi diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện đánh dấu bước khởi động của hành trình tìm kiếm đại diện Việt Nam tham gia đấu trường Miss World danh giá.

Lộ diện top 50 thí sinh bước vào vòng chung kết Miss World Vietnam 2025. (Ảnh: BTC)

Giám khảo khó lựa chọn...

Thông tin từ ban tổ chức, Miss World Vietnam 2025 thu hút gần 300 hồ sơ đăng ký online, trong đó vòng sơ khảo trực tiếp ghi nhận 120 người đẹp đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Các thí sinh có sự chuẩn bị chỉn chu về diện mạo và phong thái để tham gia phần đánh giá nhân trắc học, trình diễn catwalk, tạo dáng trước ban giám khảo và cuối cùng là vòng phỏng vấn.

Ngồi “ghế nóng” vòng Sơ khảo Miss World Vietnam 2025 có Trưởng ban giám khảo – Hoa hậu Hà Kiều Anh, Phó trưởng ban – Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng các thành viên Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc...

Trưởng ban tổ chức, bà Phạm Kim Dung đánh giá chất lượng thí sinh Miss World Vietnam 2025 năm nay đồng đều và thậm chí có phần vượt trội mọi năm. Nhiều ứng viên sở hữu ngoại hình nổi bật, phong thái tự tin cùng khả năng giao tiếp tốt, phù hợp với tiêu chí mà Miss World hướng đến. Bên cạnh đó là sự chỉn chu trong khâu chuẩn bị, từ phong cách cá nhân, kỹ năng sân khấu cho đến thái độ nghiêm túc khi tham gia các vòng thi.

“Tôi cho rằng năm nay việc lựa chọn sẽ khó khăn bởi chất lượng thí sinh nổi trội. Tôi cảm nhận các bạn đã chờ đợi Miss World Vietnam từ rất lâu và chuẩn bị một cách nghiêm túc. Ở nhiều thí sinh, tôi thấy rõ những diện mạo, phong thái và tinh thần rất ‘Miss World . ’ Các bạn đều nhẹ nhàng, nền nã, mang theo những câu chuyện nhân văn cùng khát khao được thể hiện bản thân tại Miss World, một sân chơi tôn vinh sự khác biệt, đề cao tiếng nói của trái tim và trí tuệ , ” bà Phạm Kim Dung chia sẻ.

Dàn thí sinh năm nay có độ tuổi trải dài từ năm 2000 trở về sau (nhỏ tuổi nhất sinh năm 2007). Chất lượng hình thể thí sinh được giám khảo nhận định đồng đều, với chiều cao trung bình tốt. Đa số cao trên 1m70, tiêu chí lý tưởng cho các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Chia sẻ về dàn thí sinh mùa giải năm nay, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho hay: “ Tôi nhìn thấy ở họ một tinh thần cạnh tranh rất văn minh với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, định hướng rõ ràng và mong muốn cống hiến thật sự. ”

Dàn thí sinh có học vấn ấn tượng

Không chỉ nhan sắc và kỹ năng trình diễn nổi bật, dàn ứng viên Miss World Vietnam 2025 còn thu hút sự chú ý bởi nền tảng học vấn ấn tượng. Trưởng ban giám khảo cho hay nhiều thí sinh đã và đang theo học tại các trường đại học hàng đầu cả nước như Học viện Ngoại giao, Đại học Ngoại thương, Đại học Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân... Thậm chí, có thí sinh đang học chương trình thạc sỹ. Một số gương mặt đang hoạt động với vai trò MC song ngữ, giảng viên đại học, biên tập viên, kỹ sư, bác sỹ, dược sỹ...

Khả năng ngoại ngữ cũng là một điểm sáng. Nhiều thí sinh tự tin giới thiệu bản thân, đối đáp tình huống và giao lưu với ban giám khảo hoàn toàn bằng tiếng Anh. Như thí sinh Trương Tâm Như (Đà Nẵng) đạt IELTS 8.0, Phan Phương Oanh (Hà Nội) đạt IELTS 7.5, Phùng Diệu Linh (Nghệ An) sở hữu IELTS 7.0. Không chỉ vậy, một số ứng viên còn sử dụng thành thạo thêm tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Pháp.

Tại Miss World Vietnam 2025, không ít ứng viên đã có kinh nghiệm tham gia các sân chơi sắc đẹp trước đó như Bùi Thu Thủy (Top 10 Miss Grand Vietnam 2025), Vũ Thị Kiều Trinh (Top 15 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024), Nguyễn Thị Phương Thanh (Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024)...

Sau vòng nhân trắc học, có 80 thí sinh bước tiếp vào vòng phỏng vấn. Tại đây, mỗi cô gái có cơ hội trò chuyện, giao lưu, trả lời câu hỏi cũng như thực hiện những thử thách từ ban giám khảo. Qua đó bộc lộ cá tính, bản sắc cá nhân rõ nét hơn.

Trưởng ban giám khảo, Hoa hậu Hà Kiều Anh cho biết nhiều ứng viên lần đầu tham dự cuộc thi sắc đẹp nhưng đã tự tin trình diễn tài năng hát, rap, chơi nhạc cụ hay diễn xuất... cũng như thẳng thắn chia sẻ quan điểm cá nhân về các vấn đề cuộc sống, xã hội.

Sau quá trình đánh giá, ban giám khảo đã đưa ra lựa chọn top 50 thí sinh bước vào vòng chung kết Miss World Vietnam 2025. “ Đây sẽ là sân chơi để các bạn được tỏa sáng rực rỡ và thể hiện trọn vẹn tài năng qua những phần thi được thiết kế đặc biệt. Chúng tôi tin rằng mùa giải này sẽ mang lại thật nhiều điều thú vị, xứng đáng với sự chờ đợi của khán giả , ” bà Phạm Kim Dung khẳng định.

Theo đó, sau khi chính thức nhập cuộc, các thí sinh sẽ tham gia các phần thi phụ như Người đẹp Tài năng, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Biển... Người chiến thắng sẽ kế nhiệm Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, đồng thời trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần 74./.

Theo TTXVN