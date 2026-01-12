Hiệp hội Du lịch tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá trong năm 2026

Chiều 12/1, Hiệp hội Du lịch tỉnh (HHDL) tổ chức tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

HHDL tỉnh đã tập trung chỉ đạo, chủ động tham mưu triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch, quảng bá, thu hút khách du lịch đến Thanh Hóa. Đồng thời, tập trung định hướng doanh nghiệp hội viên tiếp tục phát triển sản phẩm du lịch mới và làm mới các sản phẩm du lịch chủ đạo gồm: du lịch biển, du lịch văn hóa và du lịch sinh thái cộng đồng. Qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh “Hương sắc bốn mùa”, đưa du lịch Thanh Hóa trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch quốc gia.

Năm 2025, du lịch Thanh Hóa đã đón được trên 16,2 triệu lượt khách, tổng thu ước đạt trên 45,6 nghìn tỷ đồng.

Chủ tịch HHDL tỉnh Lê Xuân Thảo phát biểu khai mạc hội nghị.

Tháng 8/2025, HHDL tỉnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và các hoạt động quảng bá, xúc tiến bên lề sự kiện. Đây là dấu mốc quan trọng ghi nhận chặng đường nỗ lực, cống hiến của Hiệp hội, đồng thời là dịp để doanh nghiệp du lịch của tỉnh khẳng định quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần đưa du lịch thực sự trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Với trên 200 doanh nghiệp hội viên ở nhiều lĩnh vực như: lưu trú, nhà hàng, vận tải, điểm đến... Hiệp hội luôn chú trọng nâng cao chất lượng hội viên, gắn kết quyền lợi với trách nhiệm, cùng xây dựng môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, văn minh, bền vững. Đồng thời chú trọng sắp xếp, củng cố đội ngũ Ban Chấp hành, các ban chuyên môn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đại diện Chi hội Du lịch Hải Tiến phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Công tác đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục được Hiệp hội triển khai theo hướng bám sát nhu cầu thực tiễn và xu hướng phát triển du lịch.

Trong công tác xã hội, từ thiện, HHDL tỉnh đã tích cực tham gia ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp hội viên đã quyên góp ủng hộ kinh phí xây dựng 2 căn nhà, tổng trị giá 160 triệu đồng; Công ty CP Dạ Lan ủng hộ kinh phí xây dựng 1 căn nhà; khách sạn Hoàng Thái ủng hộ kinh phí xây dựng 1 căn nhà; Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hải Tiến ủng hộ kinh phí xây dựng 2 căn nhà.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2026, HHDL tỉnh Thanh Hóa tập trung củng cố tổ chức bộ máy của các chi hội, đơn vị trực thuộc và phát triển hội viên; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, xây dựng hình ảnh, phát huy vai trò của Hiệp hội; làm tốt công tác đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên; đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh công tác xã hội, từ thiện.

Tại hội nghị, HHDL tỉnh phát động ủng hộ Tết vì người nghèo các xã miền núi. Các doanh nghiệp hội viên cũng đã trao hơn 600 triệu đồng cho quỹ hoạt động chung của Hiệp hội.

Các tập thể, cá nhân vinh dự nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Hiệp hội Du lịch tỉnh.

Nhân dịp này, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 1 cá nhân; HHDL tỉnh khen thưởng 8 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025.

Hoài Anh