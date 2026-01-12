Phú Quốc bùng nổ khách quốc tế

Từ kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài đến những ngày đầu năm mới, Phú Quốc đang “bùng nổ khách quốc tế”, với số lượng chuyến bay tăng trưởng mỗi ngày, những con phố rộn ràng các ngôn ngữ từ khắp 5 châu.

Từ ngày đầu năm mới 2026, mỗi ngày Phú Quốc đón trung bình hơn 80 chuyến bay đến, trong đó hơn nửa là chuyến bay quốc tế. Cao điểm ngày 2/1 và 3/1, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc lần lượt đón 46 và 45 chuyến bay quốc tế, kỷ lục chưa từng có trước đó.

Sân bay Phú Quốc hiện đang được Tập đoàn Sun Group đầu tư mở rộng, nâng công suất lên 20 triệu khách trước năm 2027, gấp 5 lần hiện nay để đáp ứng nhu cầu phát triển của đặc khu.

Thị trấn Hoàng Hôn đang trở thành tâm điểm của du khách, khi nơi đây liên tục bổ sung chuỗi show diễn đẳng cấp quốc tế, cùng những lễ hội năm mới sôi động. Mỗi ngày, các điểm vui chơi giải trí tại Thị trấn Hoàng Hôn và Sun World Hon Thom ước đón 16.000-17.000 lượt khách trải nghiệm.

Những show diễn đường phố, màn trình diễn DJ tại quảng trường Kiss Square thu hút đông đảo du khách mỗi tối. Trên phố có thể nghe thấy không dưới 5 ngôn ngữ quốc tế. Hiện nay lượng khách ở Phú Quốc lớn nhất đến từ các thị trường Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc và các quốc gia CIS.

Hina, một du khách Ấn Độ chia sẻ: “Gia đình chúng tôi đã chọn Phú Quốc cho kỳ nghỉ đầu năm. Đây là lựa chọn rất đúng đắn. Chúng tôi chưa bao giờ được trải nghiệm không khí năm mới sôi động đến như vậy, âm nhạc đường phố, chương trình biểu diễn, pháo hoa đều rất tuyệt”

Phú Quốc đang được mệnh danh “điểm đến quốc tế”, bởi chính những sản phẩm du lịch mà hòn đảo này đang đầu tư. Đảo ngọc của Việt Nam là nơi duy nhất trên thế giới đang có 2 màn trình diễn pháo hoa mỗi đêm. Một trong đó là show diễn Bản giao hưởng đại dương - Symphony of the sea, được thiết kế bởi nhà sản xuất show trình diễn nước và pháo hoa hàng đầu thế giới - H2O Events và sự góp mặt của hơn 20 vận động viên là những nhà vô địch, á quân bộ môn jetski, flyboard toàn cầu.

Nhà hàng bia Sun Bavaria GastroPub - khán đài chính của show diễn luôn kín chỗ. Mỗi tối, nhà hàng phục vụ hơn 1.000 lượt khách. Nhà hàng sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới.

Hàng đêm, Phú Quốc chiêu đãi du khách với màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao từ show diễn Nụ hôn của biển cả. Du khách Adinda từ Indonesia chia sẻ: “Tôi đã bật khóc khi xem pháo hoa từ các show diễn tại Phú Quốc. Thực sự quá huyền diệu, khiến đứa trẻ trong tôi được đánh thức”.

Du lịch nhộn nhịp đang thúc đẩy ngành kinh doanh dịch vụ tại Phú Quốc một cách mạnh mẽ. Dữ liệu từ nền tảng du lịch Agoda cho thấy lượng tìm kiếm của khách quốc tế về Phú Quốc cho kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới tăng 47%, dẫn đầu các điểm đến tại Việt Nam. Minh chứng trong đợt Tết Dương lịch vừa qua, Phú Quốc ghi nhận “cháy phòng” trên diện rộng và được dự báo sẽ tiếp tục kín phòng nghỉ trong Tết âm lịch tới.

Ông Nguyễn Hà Triều, Giám đốc vận hành du thuyền Nautilus ở Phú Quốc, cho biết du thuyền của đơn vị này đón khoảng 400 - 500 khách/ngày, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group cũng chia sẻ: lượng khách đến với các khu vui chơi, giải trí của tập đoàn tại Phú Quốc trong dịp Tết Dương lịch vừa qua tăng trưởng 76% so với cùng kỳ, một tốc độ tăng trưởng kỷ lục.

Năm 2026, Phú Quốc đặt mục tiêu đón từ 8,5 triệu lượt khách trở lên, trong đó có hơn 2 triệu lượt khách quốc tế. Mục tiêu này được dự báo hoàn toàn có thể vượt xa, khi du lịch Phú Quốc đang nhận những tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm.

Tùng Dương