Quả cầu Vàng 2026: Timothée Chalamet lần đầu chạm tượng vàng

Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 83 chính thức khai màn sáng 12/1 (giờ Việt Nam) tại khách sạn Beverly Hilton (đồi Beverly, bang California, Mỹ).

Timothée Chalamet cuối cùng đã thắng giải Quả cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp. (Nguồn: France24)

Ngay trong các hạng mục trao sớm, bộ phim “One Battle After Another” đã nhanh chóng khẳng định vị thế ứng viên nặng ký, trong khi nhiều cá nhân kỳ cựu lẫn gương mặt mới đều để lại dấu ấn rõ nét.

Giải thưởng đầu tiên của đêm gala thuộc về Teyana Taylor, được vinh danh ở hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất – Phim điện ảnh” nhờ vai diễn bùng nổ trong “One Battle After Another” của đạo diễn Paul Thomas Anderson.

Chiến thắng này được xem là hoàn toàn thuyết phục, khi Taylor mang đến một nhân vật vừa dữ dội, vừa giàu chiều sâu cảm xúc trong bộ phim mang màu sắc chính trị – xã hội đậm nét.

Trong bài phát biểu xúc động, nữ diễn viên nhấn mạnh thông điệp về sự hiện diện và tiếng nói của phụ nữ da màu và các thế hệ trẻ đang theo đuổi ước mơ tại Hollywood – một khoảnh khắc giàu tính biểu tượng, phản ánh rõ tinh thần mà lễ trao giải năm nay hướng tới.

Ngoài giải thưởng trên, “One Battle After Another” còn thể hiện sức mạnh với giải thưởng “Kịch bản xuất sắc nhất” cho đạo diễn Paul Thomas Anderson. Giới quan sát nhận định đây có thể mới chỉ là “phát súng mở màn” cho một đêm bội thu của tác phẩm nhận tới 9 đề cử tại giải năm nay.

Sau nhiều năm được đánh giá cao nhưng liên tục lỡ hẹn, Timothée Chalamet cuối cùng đã thắng giải Quả cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp, khi được vinh danh ở hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất – Phim hài/ca nhạc” với vai diễn trong “Marty Supreme.”

Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt với Chalamet. Trước đó, nam diễn viên từng 4 lần được đề cử Quả cầu Vàng nhưng đều ra về tay trắng, dù đã ghi dấu ấn ở hàng loạt tác phẩm lớn.

Năm ngoái, anh từng giành Giải thưởng Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh (SAG) cho “A Complete Unknown” , song Quả cầu Vàng vẫn là “mảnh ghép còn thiếu” trong bộ sưu tập giải thưởng của ngôi sao sinh năm 1995 – cho đến thời điểm này.

Phát biểu trên sân khấu, Chalamet không giấu được xúc động khi nhắc tới những năm tháng chờ đợi: “Bố tôi đã dạy tôi tinh thần biết ơn từ khi còn nhỏ. Điều đó giúp tôi có thể rời những buổi lễ trước đây trong tư thế ngẩng cao đầu và trân trọng việc được góp mặt dù không có giải thưởng nào. Thật lòng mà nói những lần ra về tay trắng ấy khiến khoảnh khắc hôm nay trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều.”

Trong “Marty Supreme” – bộ phim được mô tả như một “trường ca về bóng bàn”, Chalamet hóa thân thành một nhân vật đầy tham vọng, gai góc nhưng cũng mong manh, tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt giữa chiều sâu tâm lý và sức hút ngôi sao – yếu tố giúp anh vượt qua các đối thủ nặng ký để bước lên bục vinh quang.

Hạng mục “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất – Phim điện ảnh” đã xướng tên Stellan Skarsgård với vai diễn trong “Sentimental Value” . Đây được xem là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của nam diễn viên 74 tuổi – người từng góp mặt trong hàng loạt tác phẩm lớn nhưng hiếm khi được vinh danh tại các giải thưởng Hollywood.

Phát biểu khi nhận giải, Skarsgård thẳng thắn thừa nhận ông “không nghĩ mình còn cơ hội” ở độ tuổi này – một câu nói khiến cả khán phòng đứng dậy vỗ tay, dành sự tôn trọng cho một hành trình nghệ thuật bền bỉ kéo dài nhiều thập kỷ.

Ở mảng truyền hình, Jean Smart khẳng định đẳng cấp khi giành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất – Phim hài/ca nhạc” với “Hacks” , nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của loạt phim châm biếm Hollywood này.

Trong khi đó, Noah Wyle được xướng tên ở hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất – Phim truyền hình chính kịch” với “The Pitt” , còn Seth Rogen chiến thắng ở “Nam diễn viên chính – Phim hài/ca nhạc” nhờ vai diễn mang tính tự trào sâu sắc trong “The Studio” – loạt phim châm biếm chính lễ trao giải mà anh đang được vinh danh.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là Owen Cooper, diễn viên 16 tuổi của “Adolescence” , giành giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất – Truyền hình”, cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt của Quả cầu Vàng trong việc ghi nhận thế hệ diễn viên trẻ.

Lễ trao giải Quả cầu Vàng năm nay cũng đánh dấu bước mở rộng đáng kể khi lần đầu tiên trao giải cho podcast, với chiến thắng thuộc về Amy Poehler và chương trình “Good Hang With Amy Poehler.”

Động thái này phản ánh nỗ lực của Quả cầu Vàng trong việc thích nghi với bức tranh truyền thông – giải trí đang thay đổi nhanh chóng./.

Theo TTXVN