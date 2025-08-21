Miss Multicultural Vietnam 2025: Hành trình quảng bá văn hóa Việt ra thế giới

“ Hoa hậu Văn hóa Việt Nam – Miss Multicultural Vietnam không chỉ dừng ở tôn vinh vẻ đẹp hình thể, mà còn mở ra một hành trình lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Cuộc thi là nơi hội tụ của những cô gái Việt Nam hiện đại, bản lĩnh, trí tuệ, và giàu lòng tự hào với bản sắc dân tộc. Thông qua các vòng thi, những giá trị truyền thống quý báu sẽ được khơi dậy, gìn giữ và quảng bá rộng rãi đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế.”

Miss Multicultural Vietnam 2025 chính thức khởi động. (Ảnh: BTC)

Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Văn hóa Việt Nam – Miss Multicultural Vietnam, Hoa hậu Phan Kim Oanh nhấn mạnh như vậy tại họp báo công bố cuộc thi diễn ra chiều nay (20/8), tại Hà Nội.

Cuộc thi đồng thời là vòng tuyển chọn chính thức nhằm tìm ra nhan sắc đại diện Việt Nam tham dự Miss Multicultural World 2025 – đấu trường sắc đẹp quốc tế quy tụ thí sinh từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, nơi các ứng viên tranh tài không chỉ ở nhan sắc mà còn ở tri thức, tài năng và sự am hiểu văn hóa.

Đặc biệt, cả hai cuộc thi đều mang dấu ấn Việt Nam khi được Hoa hậu Phan Kim Oanh, người đồng thời đảm nhận vai trò Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập của cả Miss Multicultural Vietnam và Miss Multicultural World giữ bản quyền.

Theo Hoa hậu Phan Kim Oanh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trở nên vô cùng cấp thiết. Vì thế Hoa hậu Văn hóa Việt Nam ra đời nhằm tìm kiếm hình mẫu phụ nữ vừa mang nét đẹp hiện đại, bản lĩnh và trí tuệ, vừa am hiểu và trân trọng các giá trị truyền thống.

Cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt từ trang phục, ngôn ngữ, ẩm thực đến lễ nghi, phong tục; tạo cầu nối giữa thế hệ trẻ và di sản, khơi dậy niềm tự hào dân tộc; đồng thời truyền cảm hứng về lối sống đẹp, chuẩn mực và giàu lòng yêu nước. Cũng vì lẽ đó, Hoa hậu Văn hóa khi sau khi đăng quang sẽ “gánh vác” vai trò đại sứ văn hóa, mang sứ mệnh kết nối và lan tỏa, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới.

Ban tổ chức kỳ vọng, lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức sẽ trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình lan tỏa giá trị văn hóa Việt, khơi dậy tinh thần tự hào và trách nhiệm gìn giữ bản sắc dân tộc trong mỗi trái tim Việt Nam.

Hoa hậu Văn hóa Việt Nam – Miss Multicultural Vietnam được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp phép tổ chức.

Thông tin từ ban tổ chức, cuộc thi sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 18-23/11/2025; đêm Chung kết vào ngày 23/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, 40 Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội. Trước đó là vòng Sơ tuyển (18/11) chọn top 40 thí sinh, vòng Bán kết (22/11) với 3 phần thi là Trang phục Áo dài, Trang phục Dạ hội, Tài năng sẽ chọn 30 thí sinh vào Chung kết.

Cuộc thi có một Hoa hậu, 2 Á hậu và các người đẹp được giải phụ: Người đẹp Tri thức, Người đẹp Hình thể, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Trình diễn, Người đẹp có Gương mặt khả ái./.

Theo TTXVN