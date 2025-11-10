Miền Bắc nồm ẩm kéo dài tới khi nào?

Trong tuần này, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ làm thay đổi thời tiết ở miền Bắc chuyển từ nồm ẩm sang khô ráo, ban ngày có nắng, ban đêm trời rét.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ở miền Bắc mưa sẽ còn diễn ra trong hôm nay (10/11) và ngày mai (11/11). Cụ thể, tại Hà Nội, hôm nay mưa tập trung vào buổi sáng và đêm, khả năng sang ngày mai mưa giảm dần.

Từ ngày 13-15/11 trời nắng ráo và ban ngày nhiệt độ khoảng 26-27 độ C, về đêm trời rét 18-19 độ C do ngày 12/11 sẽ có không khí lạnh tăng cường xuống làm thay đổi thời tiết ở miền Bắc chuyển từ nồm ẩm sang khô ráo, ban ngày có nắng, ban đêm trời rét.

Với Trung Bộ, khu vực Thanh Hoá đến phía Bắc Quảng Trị dự báo hôm nay cũng tiếp tục nhiều mây và có lúc có mưa. Nhiệt độ cao nhất các phường từ Sầm Sơn tới Đồng Hới sẽ khoảng 26 - 28 độ C. Trái lại từ Nam Quảng Trị trở vào Lâm Đồng có nắng. Nhiệt độ cao nhất ở phần lớn các phường sẽ không quá 31 độ C. Riêng phường Bình Định, tỉnh Gia Lai 32 độ C.

Thời tiết Nam Bộ trưa nay trời nắng mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại phường Bến Thành (TP Hồ Chí Minh), phường Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ), phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), phường Tân Ninh (tỉnh Tây Ninh) và các nơi khác trong khoảng 32 - 33 độ C. Riêng phường Thủ Dầu Một (TP Hồ Chí Minh) và phường Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) có thể lên 34 độ C. Về chiều tối sẽ có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị.

Thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 10/11:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi, riêng khu Đông Bắc và đồng bằng trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Theo VTV