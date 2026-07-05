“Messi xứ Thanh” Lê Quốc Phương ấn tượng với không khí Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Từng làm say đắm người hâm mộ bằng những pha đi bóng lắt léo, những cú sút phạt bằng chân trái và tinh thần thi đấu máu lửa trong màu áo CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa, cựu tiền vệ Lê Quốc Phương - người được người hâm mộ ưu ái gọi là “Messi xứ Thanh”, vừa có những trải nghiệm đầu tiên đầy cảm xúc trên cương vị huấn luyện viên tại Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Lần đầu tiên góp mặt tại Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa với vai trò HLV đội Huy Star - Lê Quốc Phương, chàng tiền vệ thường được gọi bằng cái tên “ông vua siêu phẩm” không giấu được sự ấn tượng trước bầu không khí sôi động của giải đấu cũng như tinh thần thi đấu của các cầu thủ nhí.

Dù đội bóng chỉ có thời gian chuẩn bị khá gấp, các học trò của anh vẫn thi đấu đầy nhiệt huyết ở ngày ra quân. Nhưng với cựu cầu thủ từng hơn 200 lần khoác áo đội bóng quê hương, điều đáng quý nhất không nằm ở tỷ số.

"Đối với chúng tôi, thắng thua không phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là các con được thi đấu hết mình, chơi fair-play và sau mỗi trận đều rút ra những bài học bổ ích cho bản thân", Lê Quốc Phương chia sẻ.

Không còn trực tiếp tranh tài trên sân cỏ chuyên nghiệp, nhưng cảm xúc của “Messi xứ Thanh” vẫn vẹn nguyên mỗi khi chứng kiến các học trò thi đấu.

"Trận đấu hôm nay rất sôi nổi. Đây là lần đầu tiên tôi đứng trên cương vị huấn luyện viên ở giải đấu này, nhưng cảm giác như mình được trở lại sân cỏ. Mỗi bàn thắng của các con đều khiến tôi vỡ òa cảm xúc và ăn mừng như chính mình đang thi đấu".

Chứng kiến hàng trăm cầu thủ nhí thi đấu trong một giải đấu được tổ chức bài bản, Lê Quốc Phương cho rằng đây là điều rất đáng quý đối với bóng đá Thanh Hóa.

Theo cựu tiền vệ Đông Á Thanh Hóa, những sân chơi như vậy sẽ giúp các em tự tin hơn, trưởng thành hơn sau mỗi trận đấu và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi bóng đá.

Ở những lượt trận tiếp theo, cựu tiền vệ Đông Á Thanh Hóa khẳng định FC Huy Star - Lê Quốc Phương sẽ tiếp tục ra sân với tinh thần cống hiến, thi đấu đẹp và fair-play.

"Đội sẽ tiếp tục thi đấu hết mình, cống hiến và fair-play. Điều chúng tôi mong muốn nhất là mang đến những trận đấu đẹp mắt cho khán giả và giúp các con có thêm thật nhiều trải nghiệm sau giải đấu", anh chia sẻ.

Hoàng Sơn