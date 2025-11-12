Masteri Era Landmark kiến tạo không gian sống thông minh và năng động

Masteri Era Landmark là dự án căn hộ cao cấp thuộc dòng Masteri Collection, phát triển bởi Masterise Homes tại trung tâm Ocean Park 3, khu Đông Hà Nội. Dự án nổi bật nhờ thiết kế thông minh, bố trí tối ưu và tiện ích đồng bộ. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những người tìm kiếm không gian sống năng động, hiện đại nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên.

Tối ưu hóa tầm nhìn với thiết kế layout chữ Z

Điểm nhấn nổi bật của Masteri Ocean Park 3 là thiết kế layout chữ Z. Bố cục này được áp dụng cho tất cả 10 tòa căn hộ, giúp tối đa hóa tầm nhìn từ ban công và cửa sổ, đồng thời tăng khả năng thông gió tự nhiên cho mỗi căn hộ. Layout chữ Z tạo sự riêng tư, hạn chế căn đối diện trực tiếp, mang đến không gian sống thoáng đãng và yên tĩnh.

Hướng thiết kế này còn kết hợp với các mảng kính lớn, mở rộng tầm nhìn ra sông Hồng, vịnh biển nhân tạo và khu biệt thự cao cấp xung quanh. Cư dân có thể tận hưởng ánh sáng tự nhiên trọn vẹn và cảm nhận sự kết nối với thiên nhiên ngay trong căn hộ của mình.

Sự thông minh trong bố trí layout cũng giúp tối ưu diện tích sử dụng. Hành lang và lõi thang máy được thiết kế khoa học, đảm bảo di chuyển thuận tiện đồng thời nâng cao tính riêng tư và trải nghiệm sống cho cư dân.

Lựa chọn căn hộ linh hoạt từ Studio đến Penthouse

Masteri Era Landmark cung cấp nhiều loại căn hộ với diện tích linh hoạt từ 28 đến 120 mét vuông. Căn hộ Studio và 1PN+ là lựa chọn lý tưởng cho chuyên gia độc thân hoặc cặp đôi trẻ, đảm bảo không gian sống tiện nghi nhưng vẫn gọn gàng. Căn hộ 2PN và 2PN+ phù hợp gia đình nhỏ, cân bằng giữa sinh hoạt chung và không gian riêng tư.

Đối với gia đình đa thế hệ, căn hộ 3PN và các loại Penthouse hoặc Duplex mang đến trần cao, ban công rộng và tầm nhìn toàn cảnh khu đô thị. Không gian này phù hợp bố trí phòng học, văn phòng tại gia hoặc khu thư giãn cho các thành viên.

Sự đa dạng về diện tích và loại hình căn hộ giúp chủ nhân dễ dàng lựa chọn căn hộ phù hợp nhu cầu và tài chính. Đồng thời, tính linh hoạt này cũng tạo cơ hội khai thác kinh doanh cho thuê, nâng cao tiềm năng đầu tư cho nhà sở hữu.

Nội thất cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế

Masteri Era Landmark bàn giao nội thất tiêu chuẩn Masteri Collection (Tương đương Masteri Trinity Square), với các vật liệu và thiết bị từ các thương hiệu quốc tế uy tín. Sàn gỗ, tủ quần áo, thiết bị bếp và phòng vệ sinh được lựa chọn tỉ mỉ để đảm bảo sự sang trọng và độ bền cao.

Không gian bếp được trang bị đầy đủ thiết bị cao cấp như bếp từ, máy hút mùi âm tủ, chậu rửa và vòi bồn rửa nóng lạnh. Mặt bếp lát đá và vách kính cường lực tạo cảm giác hiện đại, sạch sẽ và tiện dụng. Thiết kế này phù hợp cho việc nấu nướng hằng ngày hoặc tổ chức các buổi tiệc gia đình.

Phòng khách và phòng ngủ được bố trí khoa học, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và gió từ layout chữ Z. Các căn hộ Penthouse và Duplex trang bị trần cao 3,5 đến 4 mét, mang đến không gian thoáng đãng, tạo cảm giác rộng rãi và sang trọng. Nội thất thông minh kết hợp với layout tối ưu giúp cư dân dễ dàng tùy chỉnh không gian sống theo nhu cầu cá nhân.

Ngoài ra, dự án còn tích hợp các tiện ích nội khu như phòng gym, yoga, thư viện, co-working space và khu vui chơi trẻ em. Các tiện ích này tạo nên một môi trường sống năng động, giúp cư dân duy trì thói quen rèn luyện, kết nối cộng đồng và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Masteri Era Landmark là dự án căn hộ cao cấp lý tưởng cho cuộc sống năng động tại khu Đông Hà Nội. Đây là cơ hội hiếm có để sở hữu căn hộ sang trọng, an cư tiện nghi và khai thác tiềm năng đầu tư lâu dài. Masteri Era Landmark xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm chuẩn mực sống đẳng cấp và hiện đại tại trung tâm Ocean Park 3.

Để được tư vấn chuyên sâu về dự án, bạn vui lòng liên hệ:

Masterise Land - Đơn vị phân phối dự án Masteri Era Landmark

Địa chỉ: Liền kề PB17-31, khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3, xã Văn Giang, Hưng Yên

Hotline: 0919 085 559

Email: info@masteriseland.vn

Website: https://masteriseland.vn/