Man Utd thua sốc Leeds tại Old Trafford sau 45 năm; Đoàn Văn Hậu bị treo giò

Đoàn Văn Hậu bị treo giò, CLB Công an Hà Nội lo sốt vó; VTV chính thức sở hữu bản quyền truyền thông World Cup 2026; Lê Văn Thuận – “Báu vật” gốc Thanh Hoá rực sáng trong màu áo Ninh Bình; Gary Lineker chỉ trích các phương pháp huấn luyện “kỳ quặc” của Mikel Arteta... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (14/4).

Đoàn Văn Hậu bị treo giò, CLB Công an Hà Nội lo sốt vó

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ phải vắng mặt ở vòng 19 V-League 2025-2026 sau khi nhận đủ 3 thẻ vàng trong trận hòa trước PVF-CAND. Tấm thẻ phạt tai hại ở phút 39 không chỉ khiến ngôi sao sinh năm 1999 bị cấm thi đấu một trận mà còn đẩy HLV Mano Polking vào bài toán nhân sự hóc búa cho hành lang cánh trái.

Đoàn Văn Hậu bị treo giò 1 trận vì nhận đủ 3 thẻ vàng.

Kể từ khi tái xuất sau chấn thương, Văn Hậu là trụ cột không thể thay thế với 8 trận đá chính liên tiếp cùng các chỉ số phòng ngự ấn tượng như tỷ lệ không chiến thành công 74%. Thiếu vắng “lá chắn” kiên cố này, CLB Công an Hà Nội chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách trước CLB Công an TP.HCM sắp tới.

VTV chính thức sở hữu bản quyền truyền thông World Cup 2026

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vừa chính thức công bố là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền truyền thông FIFA World Cup 2026TM tại Việt Nam. Theo đó, toàn bộ 104 trận đấu của kỳ World Cup lớn nhất lịch sử sẽ được phát sóng trực tiếp trên đa nền tảng, từ truyền hình truyền thống đến các ứng dụng số và mạng xã hội.

VTV đã chính thức sở hữu bản quyền truyền thông World Cup 2026 tại Việt Nam.

Bên cạnh việc truyền hình trực tiếp, VTV còn nắm giữ quyền trình chiếu công cộng và dự kiến tổ chức nhiều chương trình đồng hành, sự kiện fan zone sôi động. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam một mùa hè 2026 rực lửa và trọn vẹn cảm xúc với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Lê Văn Thuận – “Báu vật” gốc Thanh Hoá rực sáng trong màu áo Ninh Bình

Tiền vệ trẻ Lê Văn Thuận đang trở thành hiện tượng tại V-League 2025/26 khi liên tục ghi những bàn thắng “vàng” mang về 6 điểm quý giá cho Ninh Bình. Sau pha lập công vào lưới HAGL, sao trẻ 20 tuổi tiếp tục sắm vai người hùng với cú đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 trước Becamex TP.HCM ở phút bù giờ.

Lê Văn Thuận đang trở thành niềm hy vọng mới trên hàng công của Ninh Bình.

Dù được ví là “Lamine Yamal Việt Nam”, HLV Vũ Tiến Thành vẫn ưu tiên sử dụng Văn Thuận từ ghế dự bị để phát huy tối đa sự nhạy bén của anh. Với phong độ thăng hoa, cầu thủ gốc Thanh Hóa này không chỉ xóa tan những hoài nghi ban đầu mà còn khẳng định vị thế là nhân tố tương lai không thể thiếu của đội bóng Cố đô.

Man Utd thua sốc Leeds tại Old Trafford sau 45 năm

Rạng sáng 14/4, Leeds United đã tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại Man Utd 2-1 ngay tại Old Trafford. Cú đúp của Noah Okafor trong hiệp một đã giúp đội khách chấm dứt cơn khát chiến thắng kéo dài 45 năm trên sân của “Quỷ đỏ”.

Leeds chơi mạnh mẽ trước đội chủ nhà Man Utd.

Dù thi đấu đầy nỗ lực và có bàn rút ngắn tỷ số của Casemiro, Man Utd vẫn không thể lật ngược thế cờ, nhất là sau khi trung vệ Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi hành vi.

Thất bại muối mặt này khiến thầy trò HLV Michael Carrick lỡ cơ hội bứt phá trong top 5. Ngược lại, 3 điểm quý giá giúp Leeds nới rộng khoảng cách với nhóm cầm đèn đỏ lên 6 điểm, mở ra cánh cửa trụ hạng thênh thang.

Gary Lineker chỉ trích các phương pháp huấn luyện “kỳ quặc” của Mikel Arteta

Cựu danh thủ Gary Lineker cho rằng những triết lý huấn luyện khác người của HLV Mikel Arteta là nguyên nhân khiến Arsenalsa sút trong giai đoạn then chốt. Sau trận thua sốc Bournemouth, “Pháo thủ” đang đối mặt với áp lực tâm lý cực lớn trước đại chiến với Man City. Lineker chỉ trích việc bắt cầu thủ mang bút khi tập luyện hay xem TikTok là sự thay đổi không cần thiết, vô tình bộc lộ sự lúng túng trước áp lực.

HLV Mikel Arteta thất vọng ngoài đường biên, khi Arsenal thua Bournemouth 1-2 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 11/4/2026.

Dù từng gây tiếng vang với các chiêu trò như thuê móc túi hay bật nhạc Liverpool khi tập, Arteta hiện bị cảnh báo rằng những phương pháp này sẽ trở thành “con dao hai lưỡi” nếu đội bóng không giành được kết quả tích cực trên sân cỏ.

