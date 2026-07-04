Mãn nhãn những cơn mưa bàn thắng trong ngày khai màn lứa tuổi U10

Chiều 4/7, ngay sau lễ khai mạc Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V - năm 2026, lượt trận mở màn lứa tuổi U10 đã diễn ra đầy sôi động với 53 bàn thắng được ghi chỉ sau 8 trận đấu. Những màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn cùng tinh thần thi đấu máu lửa của các cầu thủ nhí đã mang đến một ngày hội bóng đá giàu cảm xúc.

FC Huy Star - Lê Quốc Phương (áo đỏ) thi đấu đầy quả cảm nhưng không thể làm nên bất ngờ trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn.

Tại bảng A, cuộc so tài giữa FC Trung tâm Anh Năng và FC Huy Star - Lê Quốc Phương mang đến nhiều cảm xúc.

Dù lần đầu góp mặt tại giải và chỉ có thời gian chuẩn bị ngắn, FC Huy Star - Lê Quốc Phương vẫn nhập cuộc đầy tự tin, thi đấu với quyết tâm cao và nhiều thời điểm khiến đối thủ gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, bản lĩnh cùng khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn đã giúp FC Trung tâm Anh Năng giành chiến thắng nghẹt thở 4-3, tạo lợi thế trước lượt đấu quyết định với FC Sầm Sơn.

U10 Thạch Thành thể hiện được lối chơi rõ nét trước đối thủ mạnh U10 Hà Trung.

Bảng B chứng kiến màn so tài được đánh giá cân bằng nhất lượt trận đầu tiên khi Thạch Thành vượt qua Hà Trung với tỷ số 4-3.

Hai đội liên tục tạo nên những màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Dù Hà Trung là đội có thời điểm vươn lên dẫn trước, nhưng sự hiệu quả trong lối chơi của thầy trò HLV Bùi Thế Tài đã giúp Thạch Thành lật ngược thế trận.

Hải Phong và Anh Khoa cùng lập cú đúp, góp công lớn vào chiến thắng đầu tay, đồng thời cho thấy lối chơi tập thể khá rõ nét của đại diện Thạch Thành.

U10 Nghi Sơn (áo trắng) thúc thủ trước U10 Hoằng Hóa ở lượt trận ra quân.

Ở bảng C, Hoằng Hóa tiếp tục thể hiện hình ảnh quen thuộc với lối chơi giàu năng lượng và tốc độ để đánh bại Nghi Sơn với tỷ số 5-2.

Dù được đánh giá là đối thủ không hề dễ chịu, Nghi Sơn vẫn gặp nhiều khó khăn trước sức ép liên tục từ Hoằng Hóa. Thất bại ngay trận ra quân khiến cơ hội đi tiếp của Nghi Sơn trở nên khó khăn hơn khi ở lượt đấu tiếp theo họ sẽ phải chạm trán đội chủ nhà Hạc Thành.

U10 Nông Cống thể hiện sức mạnh trước Mậu Lâm bằng chiến thắng “5 sao”.

Trong khi đó, tại bảng D, ứng cử viên Nông Cống không gặp nhiều trở ngại để giành chiến thắng đậm 5-0 trước Mậu Lâm. Thầy trò HLV Lâm Hữu Khánh kiểm soát hoàn toàn thế trận, tạo lợi thế quan trọng trước cuộc đối đầu được xem là quyết định với Ngọc Lặc ở lượt đấu cuối vòng bảng.

Thầy trò HLV Vũ Văn Chung (BVĐK Trí Đức Thành I) bất lực trước lối chơi giàu năng lượng của Bách Khoa Thường Xuân.

Bảng E tiếp tục mang đến những trận cầu nhiều bàn thắng. Bách Khoa Thường Xuân đánh bại BVĐK Trí Đức Thành I với tỷ số 4-2 nhờ lối chơi quyết liệt, hiệu quả cùng khả năng tận dụng tốt các cơ hội tạo ra.

Thiệu Hoá (áo đỏ) và Nam Sầm Sơn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục.

Ở trận đấu còn lại, Thiệu Hóa vượt qua Nam Sầm Sơn 5-4 trong màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính. Đại diện Thiệu Hóa gây ấn tượng với khả năng tổ chức tấn công, đặc biệt là những tình huống cố định và các pha dứt điểm từ xa có độ chính xác cao.

Tại bảng F, BVĐK Trí Đức Thành II tạo nên chiến thắng đậm nhất trong ngày khi vùi dập Biện Thượng với tỷ số 7-0. Trước đối thủ lần đầu tham dự giải, đội bóng này nhanh chóng áp đặt thế trận và thể hiện sự vượt trội về chuyên môn.

U10 Định Hòa có màn “ra mắt” giải đấu ấn tượng với chiến thắng 4-1.

Ở trận đấu còn lại, Định Hòa đánh bại Phú An Phát Đông Vệ 2 với tỷ số 4-1. Sau lượt trận mở màn, BVĐK Trí Đức Thành II và Định Hòa đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành hai tấm vé vào vòng tiếp theo của bảng F.

Khép lại ngày thi đấu đầu tiên của lứa tuổi U10, các đội bóng đã mang đến bầu không khí sôi động với nhiều trận đấu hấp dẫn và chất lượng. Những kết quả này hứa hẹn sẽ khiến cuộc cạnh tranh ở các lượt trận tiếp theo trở nên gay cấn hơn khi nhiều đội bóng buộc phải giành điểm để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp.

Hoàng Sơn