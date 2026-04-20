Man City nắm quyền tự quyết sau trận thắng nghẹt thở trước Arsenal; U23 Việt Nam đưa ra quyết định táo bạo tại ASIAD 2026

V.League vòng 19: Nhóm đầu bứt phá, Đông Á Thanh Hóa chia điểm trong tiếc nuối; U17 Việt Nam hiên ngang vào bán kết với ngôi đầu bảng sau trận hòa Indonesia; Robot nhân hình lập kỷ lục marathon không tưởng, phá sâu thành tích con người... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (20/4).

V.League vòng 19: Nhóm đầu bứt phá, Đông Á Thanh Hóa chia điểm trong tiếc nuối

Vòng 19 V.League 2025/26 chứng kiến sự ổn định của nhóm dẫn đầu khi Công an Hà Nội, Ninh Bình và Thể Công Viettel đồng loạt giành chiến thắng để duy trì cuộc đua vô địch.

Lê Văn Thuận (phải) tiếp tục tỏa sáng trong trận Ninh Bình thắng đậm PVF-CAND (Ảnh: CLB Ninh Bình)

Trong khi đó, ở nhóm cuối, SHB Đà Nẵng và PVF-CAND tiếp tục lún sâu sau những thất bại đậm trước các đối thủ mạnh.

Bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau vòng 19 (Ảnh: VPF)

Tâm điểm là trận derby tại sân Vinh, dù có lợi thế dẫn bàn và chơi hơn người, Đông Á Thanh Hóa vẫn để SLNA gỡ hòa 1-1 đầy đáng tiếc. Việc thiếu vắng Rimario khiến hàng công đội bóng xứ Thanh bế tắc, song 1 điểm quý giá này vẫn giúp thầy trò HLV Mai Xuân Hợp nới rộng khoảng cách với nhóm cầm đèn đỏ lên 4 điểm.

U23 Việt Nam đưa ra quyết định táo bạo tại ASIAD 2026

HLV Kim Sang Sik và VFF đã thống nhất một quyết định hiếm hoi khi không triệu tập 3 cầu thủ quá tuổi cho ASIAD 2026. Thay vào đó, đội hình tham dự tại Nhật Bản sẽ thuần túy là lứa trẻ sinh năm 2005-2007 nhằm mục tiêu cọ xát và mài giũa tài năng.

U23 Việt Nam sẽ không dùng cầu thủ quá tuổi ở ASIAD 2026.

Do lịch thi đấu ASIAD trùng với FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik sẽ ưu tiên dẫn dắt đội tuyển quốc gia, trong khi đội U23 nhiều khả năng được bàn giao cho HLV Đinh Hồng Vinh. Đây là chiến lược dài hạn nhằm xây dựng lực lượng kế cận vững chắc cho bóng đá Việt Nam, chấp nhận hy sinh thành tích nhất thời tại đấu trường châu lục.

U17 Việt Nam hiên ngang vào bán kết với ngôi đầu bảng sau trận hòa Indonesia

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam đã có màn trình diễn lấn lướt trước chủ nhà Indonesia trong trận đấu quyết định bảng A. Dù trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0, nhưng “Những chiến binh trẻ sao vàng” đã thể hiện lối chơi tự tin, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm từ đôi chân của Văn Dương và Nguyễn Lực.

U17 Việt Nam tự tin bước vào cuộc đấu với Australia ở bán kết.

Kết quả này giúp U17 Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng và chính thức giành vé vào bán kết gặp U17 Australia. Với phong độ ổn định cùng hàng thủ chưa để thủng lưới, thầy trò HLV Roland đang tràn đầy hứng khởi để đối đầu với đại diện xứ chuột túi tại vòng đấu loại trực tiếp.

Man City nắm quyền tự quyết sau trận thắng nghẹt thở trước Arsenal

Tối 19/4, tại vòng 33 Ngoại hạng Anh, Man City đã giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Arsenal trong trận “chung kết” của mùa giải. Rayan Cherki và Erling Haaland là những người lập công giúp nửa xanh thành Manchester rút ngắn cách biệt xuống còn 3 điểm và nắm quyền tự quyết ngôi vương nhờ còn một trận chưa đấu.

Cherki (xanh) mở tỷ số cho Man City, trong trận gặp Arsenal ở vòng 33 Ngoại hạng Anh, trên sân Etihad, Manchester, Anh hôm 19/4. Ảnh: Reuters

Dù Arsenal thi đấu sòng phẳng và có bàn gỡ của Havertz, sự kém duyên của các chân sút cùng sự xuất sắc của thủ thành Donnarumma đã khiến “Pháo thủ” trắng tay rời Etihad.

Tuy nhiên, niềm vui của Man City không trọn vẹn khi tiền vệ trụ cột Rodri dính chấn thương háng và phải rời sân ở phút 88. HLV Pep Guardiola tỏ ra lo lắng về mức độ nghiêm trọng của chấn thương này, bởi Rodri vốn có tiền sử sức khỏe không ổn định mùa này.

Rodri bị đau sau trận Man City thắng Arsenal - Ảnh: Man City Fever

Việc thiếu vắng “máy quét” người Tây Ban Nha trong giai đoạn nước rút sẽ là bài toán hóc búa cho tham vọng bảo vệ chức vô địch của Man City.

Robot nhân hình lập kỷ lục marathon không tưởng, phá sâu thành tích con người

Sáng 19/4 tại Bắc Kinh, robot hình người mang tên “Lightning” (đội Honor) đã tạo nên địa chấn khi hoàn thành quãng đường 21 km bán marathon chỉ trong 50 phút 26 giây. Thành tích này nhanh hơn kỷ lục thế giới của con người gần 10 phút, đánh dấu bước nhảy vọt về hiệu suất của công nghệ robot nhân hình năm 2026.

Robot Lightning của Honor về nhất với kỷ lục không tưởng.

Với tốc độ tương đương huyền thoại Usain Bolt, “Lightning” chứng minh khả năng tự hành hoàn hảo qua AI, từ việc tự giữ thăng bằng đến xử lý chướng ngại vật phức tạp. Cột mốc này khẳng định máy móc đã sẵn sàng rời phòng thí nghiệm để ứng dụng thực tế trong các lĩnh vực khắc nghiệt như cứu hộ, hậu cần và quân sự.

