Malaysia tổn thất lực lượng nghiêm trọng trước trận gặp tuyển Việt Nam; Lewandowski phá kỷ lục của Ronaldo

Bế mạc Asiad 20: Việt Nam xếp thứ 19 chung cuộc, Trung Quốc lập kỷ lục huy chương; Ánh Viên tái xuất ấn tượng, giành trọn 4 HCV tại giải bơi tiền Đại hội 2026; Loạt trận Nations League: Tuyển Anh thắng hủy diệt 7-0, Lewandowski phá kỷ lục của Ronaldo... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (4/10).

Bế mạc ASIAD 20: Việt Nam xếp thứ 19 chung cuộc, Trung Quốc lập kỷ lục huy chương

Hôm nay (4/10), Asiad 20 chính thức khép lại với lễ bế mạc tại Nagoya, Nhật Bản. Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 19 toàn đoàn và hạng 5 Đông Nam Á với 3 HCV, 3 HCB, 19 HCĐ, nổi bật là tấm HCV lịch sử của đội tuyển cầu mây nữ trước Thái Lan.

Cầu mây Việt Nam giành 2 HCV ở Asiad 20. Ảnh: Bùi Lượng

Dù không hoàn thành chỉ tiêu 4 HCV, Việt Nam vẫn vượt qua Singapore trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Thái Lan dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với 18 HCV.

Bảng xếp hạng huy chương nhóm Đông Nam Á tại Asiad 2026 sau ngày thi đấu 3/10.

Ở bảng xếp hạng toàn đoàn, Trung Quốc thống trị tuyệt đối và thiết lập kỷ lục lịch sử với 169 HCV khi thi đấu trên đất khách, với điểm nhấn là kình ngư 19 tuổi Zhang Zhanshuo giành tới 7 HCV.

Malaysia tổn thất lực lượng nghiêm trọng trước trận tranh hạng ba gặp tuyển Việt Nam

Trước thềm trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 vào ngày 5/10 tới, đội tuyển Malaysia đón nhận tổn thất lớn về nhân sự khi mất đi hai trụ cột quan trọng.

HLV Tan Cheng Hoe xác nhận đội trưởng kiêm thủ lĩnh hàng thủ Dion Cools phải rời đội vì lý do cá nhân, trong khi tiền vệ cánh Faisal Halim trở về CLB Selangor để điều trị chấn thương bắp chân.

HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia xác nhận Dion Cools (áo vàng) rời đội tuyển vì lý do cá nhân. Ảnh: The Star

Dù thiếu vắng cầu thủ quan trọng giúp Malaysia duy trì sự chắc chắn ở hàng thủ từ đầu giải, HLV Tan Cheng Hoe vẫn bày tỏ sự tự tin. Ông đánh giá tuyển Việt Nam là đối thủ rất mạnh với hệ thống chiến thuật chặt chẽ, đồng thời kỳ vọng tinh thần tập thể sẽ giúp “Hổ vàng” vượt qua khó khăn, cải thiện thành tích đối đầu và hướng tới kết quả tích cực trên sân Gelora Bung Karno.

Ánh Viên tái xuất ấn tượng, giành trọn 4 HCV tại giải bơi tiền Đại hội 2026

Sau bốn năm rời xa đấu trường đỉnh cao, “kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên có màn tái xuất ấn tượng tại Giải bơi - lặn tiền Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 khi xuất sắc giành trọn 4 HCV ở các cự ly 200m tự do, 200m hỗn hợp, 100m ngửa và 200m ngửa.

“Kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên tái xuất đường đua xanh.

Ánh Viên chia sẻ sự trở lại xuất phát từ tình yêu bơi lội và mong muốn lan tỏa đam mê đến thế hệ trẻ, chứ không vì áp lực thành tích. Dù đã chuyển sang công tác huấn luyện và mở lớp dạy bơi, màn trình diễn chói sáng này một lần nữa minh chứng đẳng cấp của kỷ lục gia bơi lội Việt Nam, tạo đà tâm lý tốt hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc vào tháng 11 tới.

Loạt trận Nations League: Tuyển Anh thắng hủy diệt 7-0, Lewandowski phá kỷ lục của Ronaldo

Loạt trận UEFA Nations League mới đây chứng kiến những dấu ấn lịch sử và màn trình diễn bùng nổ từ các đội tuyển và ngôi sao hàng đầu châu Âu.

Đội tuyển Anh vùi dập Croatia.

“Tam sư” tạo nên chiến thắng đậm nhất lịch sử khi làm khách trước Croatia. Đội trưởng Harry Kane tỏa sáng với một cú đúp, đi vào lịch sử tuyển Anh khi ghi bàn trong 6 trận sân khách liên tiếp trong vòng 78 năm qua. Các pha lập công của Jude Bellingham, Anthony Gordon, cú đúp của Bukayo Saka và bàn thắng từ Morgan Rogers đã hoàn tất chiến thắng 7 bàn không gỡ.

Chiến thắng nhẹ nhàng của nhà ĐKVĐ Thế giới.

Nhà đương kim vô địch tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục trước CH Séc. Thần đồng Lamine Yamal mở màn bằng một siêu phẩm đẳng cấp, tiếp nối bởi bàn thắng của Rodri trong hiệp 1, trước khi Mikel Merino ấn định tỷ số 3-1 ở phút 89.

Robert Lewandowski ăn mừng sau trận Ba Lan thắng Romania 6-0 ở Nations League. Ảnh: Reuters

Trong chiến thắng 6-0 của Ba Lan trước Romania, tiền đạo 38 tuổi Robert Lewandowski rực sáng với một hat-trick. Thành tích này giúp anh vượt qua kỷ lục của Cristiano Ronaldo để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử lập hat-trick tại Nations League.

Kết quả lượt trận Nations League rạng sáng 4/10.

HS