Kickboxing Thanh Hóa vào bán kết Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X; Olaha ghi bàn trong ngày ra mắt tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0, Olaha ghi bàn trong ngày ra mắt; U19 Việt Nam thua Trung Quốc 1-3 ở trận ra quân Panda Cup; Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam tạm đình chỉ nhóm cầu thủ bị khởi tố vì dàn xếp tỷ số tại VBA; Kevin De Bruyne thay đổi lối chơi ở tuổi 35 để thích nghi tại Napoli... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (12/11).

Đội tuyển Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0, Olaha ghi bàn trong ngày ra mắt

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu Casper Cup 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa tối 11/11 trên sân Thiên Trường. Hai bàn thắng được ghi bởi Olaha Mạnh Đức ở phút 22 và Nguyễn Đình Bắc ở phút 58.

Olaha ghi bàn mở tỉ số.

Đây là trận đấu đáng chú ý với Olaha khi tiền đạo này ghi bàn ngay trong lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia.

HLV Kim Sang Sik sử dụng đội hình có nhiều thay đổi, trao cơ hội cho một số gương mặt mới. Dù kiểm soát thế trận, đội tuyển vẫn gặp khó trong việc triển khai những pha phối hợp cuối cùng ở hiệp một trước hàng phòng ngự lùi sâu của đối phương.

Thủ môn Lê Giang Patrik và các đồng đội tại CLB Công an TP HCM chia tay đội tuyển.

Sau trận đấu, VFF thông báo tạo điều kiện cho bốn cầu thủ thuộc CLB Công an TP.HCM gồm Lê Giang Patrik, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Nhật Minh và Olaha Mạnh Đức trở về CLB chuẩn bị cho trận gặp Buriram United tại Shopee Cup ngày 18/11.

U19 Việt Nam thua Trung Quốc 1-3 ở trận ra quân Panda Cup

U19 Việt Nam thất bại 1-3 trước chủ nhà U19 Trung Quốc trong trận mở màn Panda Cup 2026 tối 11/11 tại Thành Đô. Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 16 bằng cú đá phạt của Yang Zhanpeng. Sang hiệp hai, chính cầu thủ này thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 73, nâng tỷ số lên 2-0.

U19 Việt Nam thất bại trước U19 Trung Quốc. Ảnh: VFF

U19 Việt Nam rút ngắn cách biệt ở phút 79. Nguyễn Quốc Khánh tạt bóng từ cánh phải để Antonio Moric đánh đầu ghi bàn. Tuy nhiên, đến phút 90+5, Jia Weiwei tận dụng khoảng trống phía sau hàng phòng ngự dâng cao, ấn định chiến thắng 3-1 cho Trung Quốc.

Đáng chú ý, U19 Việt Nam tham dự giải với lực lượng được bổ sung nhiều cầu thủ 16-17 tuổi. Do thời điểm tập trung trùng với lịch thi đấu các giải trong nước, ban huấn luyện không có được đội hình mạnh nhất. Đây là giải đấu để HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục đánh giá và sàng lọc lực lượng trẻ, thay vì chỉ đặt nặng kết quả trước mắt.

Trận tiếp theo, U19 Việt Nam gặp U19 Hàn Quốc ngày 14/11.

Kickboxing Thanh Hóa có võ sĩ vào bán kết Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Tại môn Kickboxing Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, võ sĩ Trịnh Đình Đức của Thanh Hóa đã vượt qua Phạm Đình Chiến (Cần Thơ) ở tứ kết nội dung Nam Lowkick 63,5 - 67kg ngày 10/11. Theo lịch chính thức, lúc 15h hôm nay (12/11), anh sẽ gặp võ sĩ Tuyên Quang ở bán kết.

Các VĐV Kickboxing toàn quốc đang tranh tài tại Đồng Nai. Ảnh: Kickboxing Ranking

Ở nội dung nữ Lowkick 48-51kg, Bùi Thị Lương (Thanh Hóa) cũng giành chiến thắng trước Nguyễn Ngọc Anh (Thái Nguyên) tại tứ kết ngày 11/11. Đây là những tín hiệu tích cực của Kickboxing Thanh Hóa trong hành trình tranh huy chương tại Đồng Nai.

Theo bảng tổng sắp chính thức hiện công bố, đoàn Thanh Hóa có 1 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ, tổng cộng 7 huy chương, tạm xếp thứ 9. Thành tích này gồm huy chương từ Muay và Karate.

Kevin De Bruyne thay đổi lối chơi ở tuổi 35 để thích nghi tại Napoli

Ở tuổi 35, Kevin De Bruyne đang phải điều chỉnh thói quen thi đấu tại Napoli theo yêu cầu của HLV Massimiliano Allegri. Thay vì hoạt động gần vòng cấm như thời kỳ đỉnh cao ở Man City, tiền vệ người Bỉ được kéo lùi sâu làm người tổ chức lối chơi từ tuyến dưới nhằm giảm tải áp lực thể lực và tận dụng tối đa nhãn quan chiến thuật sắc bén của anh.

Kevin De Bruyne đang phải điều chỉnh lối chơi ở tuổi 35 để thích nghi với yêu cầu chiến thuật tại Napoli.

Sự thay đổi này bước đầu mang lại tín hiệu tích cực giúp De Bruyne dẫn đầu danh sách ghi bàn của Napoli tại Serie A mùa 2026/27 với 4 pha lập công sau 11 vòng, đồng thời mở ra không gian cho Scott McTominay băng lên xâm nhập vòng cấm.

Dù chưa hoàn toàn quen với vai trò giống như Andrea Pirlo trước đây và Napoli vẫn chật vật ở vị trí thứ 10, việc lùi sâu được xem là giải pháp tất yếu để De Bruyne kéo dài sự nghiệp đỉnh cao.

HS