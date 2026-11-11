Xạ thủ gốc Thanh Hóa mang về suất dự Olympic 2028 đầu tiên cho thể thao Việt Nam; Arsene Wenger cân nhắc chạy đua ghế Chủ tịch FIFA

U23 Việt Nam đè bẹp U23 Thái Lan 3-0 trong ngày ra quân Gia Lai VTV Cup 2026; Cục Thể dục Thể thao xin ý kiến về việc giới thiệu nhân sự cho Đại hội VFF khóa 10; Arsene Wenger cân nhắc chạy đua ghế Chủ tịch FIFA... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (11/11).

U23 Việt Nam đè bẹp U23 Thái Lan 3-0 trong ngày ra quân Gia Lai VTV Cup 2026

Tối 10/11, U23 Việt Nam đã có khởi đầu đầy ấn tượng tại giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 khi vượt qua kình địch U23 Thái Lan với tỷ số thuyết phục 3-0 trên sân Pleiku.

Minh Tâm lập cú đúp mang về ba điểm cho U23 Việt Nam. Ảnh: HAGLFC

Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm tỏa sáng rực rỡ với cú đúp đánh đầu ở các phút 17 và bù giờ hiệp một. Bước sang hiệp hai, Williams Minh Hoàng ấn định chiến thắng 3-0 trên chấm phạt đền ở phút 85 sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh dành lời khen ngợi tinh thần thi đấu tuyệt vời của các học trò, đặc biệt là sự cống hiến của tân binh Đức Phú. Trận thắng giúp U23 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng trước khi chạm trán U23 Singapore vào ngày 12/11.

Xạ thủ gốc Thanh Hóa mang về suất dự Olympic 2028 đầu tiên cho thể thao Việt Nam

Tối 10/11, xạ thủ Trịnh Thu Vinh làm nên lịch sử cho bắn súng Việt Nam khi giành huy chương bạc nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ tại Giải vô địch thế giới 2026 ở Doha (Qatar).

Trịnh Thu Vinh (phải) và Yang Ji-in bắn loạt phân định HC vàng 25m súng ngắn thể thao nữ ở giải bắn súng vô địch thế giới 2026 tại Qatar ngày 10/11/2026. Ảnh: Chụp màn hình

Đạt 43 điểm ở chung kết – ngang bằng kỷ lục thế giới cũ và chỉ kém nhà vô địch Olympic Yang Ji-in (Hàn Quốc) đúng 1 điểm,Thu Vinh chính thức trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành vé tham dự Olympic Los Angeles 2028.

Bên cạnh cột mốc cá nhân chói lọi, Thu Vinh còn cùng Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung xuất sắc mang về tấm huy chương đồng ở nội dung đồng đội nữ 25m súng ngắn thể thao với tổng cộng 1.745 điểm.

Đội tuyển Việt Nam - Đài Bắc Trung Hoa lúc 19h00: Cơ hội thử nghiệm nhân tố mới

Đội tuyển Việt Nam sẽ mở màn Casper Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa lúc 19h hôm nay (11/11) trên sân Thiên Trường, Ninh Bình.

Tại buổi họp báo trước giải chiều 10/11, HLV Kim Sang Sik cho biết ban huấn luyện hướng tới mục tiêu giành chiến thắng ở cả hai trận gặp Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyz. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thừa nhận lịch thi đấu dày khiến một số cầu thủ gặp vấn đề về chấn thương và quá tải, gây khó khăn cho việc lựa chọn nhân sự.

Đáng chú ý, ông Kim đánh giá cao tinh thần của Nguyễn Đình Bắc sau giai đoạn thi đấu với cường độ cao. Với hai gương mặt mới Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải, ban huấn luyện đang tìm phương án kết hợp phù hợp để các cầu thủ hòa nhập với đội tuyển.

Cục Thể dục Thể thao xin ý kiến về việc giới thiệu nhân sự cho Đại hội VFF khóa 10

Cục Thể dục Thể thao vừa gửi công văn đánh giá việc ông Trần Quốc Tuấn tái ứng cử Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF khóa 10 là phù hợp với chủ trương xã hội hóa thể thao.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Ảnh: VFF

Vị trí Chủ tịch VFF khóa tới hiện có 3 ứng viên gồm ông Trần Quốc Tuấn, ông Nguyễn Xuân Vũ và doanh nhân Nguyễn Đức Thụy. Trong đó, ông Thụy gây chú ý với mục tiêu tăng doanh thu VFF lên 600–1.000 tỷ đồng mỗi năm.

Đại hội VFF khóa 10 dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 12/2026 hoặc tháng 1/2027. Bộ máy điều hành mới sẽ chịu trách nhiệm định hướng bóng đá Việt Nam trong 5 năm tới, hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất dự World Cup 2030.

Arsene Wenger cân nhắc chạy đua ghế Chủ tịch FIFA với Gianni Infantino

Cựu HLV Arsenal Arsene Wenger (77 tuổi) đang cân nhắc tham gia cuộc đua giành ghế Chủ tịch FIFA dưới sự vận động của UEFA nhằm thách thức quyền lực của đương kim Chủ tịch Gianni Infantino.

Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA Arsene Wenger đến dự tiệc tiếp đón trước lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Trung tâm Kennedy, Washington, Mỹ, ngày 4/12/2025. Ảnh: AFP

Quyết định cuối cùng sẽ được Wenger đưa ra trước hạn chót ngày 18/11. Nhờ uy tín lâu năm và kinh nghiệm giữ chức Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA từ năm 2019, chiến lược gia người Pháp được xem là đối thủ nặng ký.

Mối quan hệ giữa hai bên rạn nứt sau đề xuất thương mại hóa FFE bất thành của Infantino. Dù vậy, Wenger sẽ phải đối mặt thách thức lớn khi Infantino vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các liên đoàn châu Phi, châu Á, Nam Mỹ và Caribe. Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 18/3/2027 tại Morocco.

HS