U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận đại chiến với U23 Thái Lan; HLV Jose Mourinho vượt Pep Guardiola

Lamine Yamal dính chấn thương đầu gối, bỏ ngỏ khả năng đại chiến với tuyển Anh; Man Utd lập kỷ lục tệ hại nhất châu Âu nhưng vẫn kiên nhẫn với HLV Michael Carrick; môn Kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026 diễn ra hấp dẫn... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (10/11).

U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận đại chiến với U23 Thái Lan tại giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026

Giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 chính thức khởi tranh từ ngày 10 đến 14/11 trên sân Pleiku với sự tranh tài của 4 đội tuyển U23 gồm Việt Nam, Thái Lan, Qatar và Singapore.

U23 Việt Nam tràn đầy hứng khởi trước trận đấu với U23 Thái Lan. Ảnh: VFF

Trước thềm trận mở màn gặp U23 Thái Lan vào 19h ngày 10/11, U23 Việt Nam chịu tổn thất lực lượng khi cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung và Nguyễn Trọng Tuấn dính chấn thương. HLV Đinh Hồng Vinh đã lập tức triệu tập bổ sung Cao Hoàng Minh và Nguyễn Đức Phú, đồng thời tin tưởng trao băng đội trưởng cho thủ môn Cao Văn Bình.

Dù thiếu vắng một số nhân tố bị chấn thương hay được điều động lên ĐTQG, U23 Việt Nam vẫn quyết tâm hướng tới trận đấu bùng nổ nhờ điểm tựa kinh nghiệm từ dàn sao dự ASIAD 2026 kết hợp cùng dàn tân binh tiềm năng.

Về phía U23 Thái Lan, dù di chuyển gấp rút và không kịp có buổi tập nào, HLV Thawatchai vẫn tự tin đặt mục tiêu cống hiến hết mình trước đối thủ kình địch.

Môn Kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026 diễn ra hấp dẫn

Môn Kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026 đang diễn ra sôi nổi tại Đồng Nai từ ngày 9/11, thu hút 263 võ sĩ đến từ 28 đoàn thể thao trên cả nước tranh tài ở 23 bộ huy chương (Lowkick và Fullcontact).

Công tác lấy mẫu kiểm tra doping tại các môn thi đấu của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. Ảnh: Kickboxing Ranking

Giải đấu quy tụ hàng loạt gương mặt xuất sắc từ các đơn vị mạnh như TP.HCM, Cần Thơ, Hà Nội và Quân đội, tạo nên cuộc cạnh tranh thứ hạng vô cùng quyết liệt trước khi bước vào các trận chung kết ngày 14/11.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn nhằm tuyển chọn nhân sự cho đội tuyển quốc gia, giải đấu còn chú trọng thắt chặt công tác kiểm tra doping ngẫu nhiên. Quy trình lấy mẫu được thực hiện độc lập, khách quan và gửi tới phòng xét nghiệm chuẩn WADA để đảm bảo tính minh bạch, công bằng cho đại hội.

Man Utd lập kỷ lục tệ hại nhất châu Âu nhưng vẫn kiên nhẫn với HLV Michael Carrick

Trận hòa 4-4 trước Aston Villa ở vòng 10 Ngoại hạng Anh đã đẩy Man Utd lún sâu vào khủng hoảng khi rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ lần đầu tiên sau 40 năm.

HLV Carrick tin rằng Man Utd vẫn có thể xoay chuyển tình thế ở những trận đấu tới. Ảnh: Getty

Không những vậy, Quỷ đỏ còn trở thành đội bóng sở hữu hàng thủ tệ nhất 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu với 30 bàn thua sau 15 trận trên mọi đấu trường.

Dù đối mặt với vô vàn áp lực,ban lãnh đạo Man Utd trong cuộc họp khẩn ngày 9/11 được cho là vẫn dành sự tin tưởng cho HLV Michael Carrick.

Man Utd sắp đưa Aaron Danks, cộng sự cũ của HLV Carrick, vào ban huấn luyện. Ảnh: BBC

Thay vì sa thải, giới chóp bu CLB đang có động thái bất ngờ khi lên kế hoạch chiêu mộ Aaron Danks - cộng sự cũ của Carrick tại Middlesbrough và hiện thuộc ban huấn luyện Bayern Munich - nhằm gia cố ê-kíp huấn luyện trước trận đại chiến với Liverpool vào ngày 22/11.

HLV Jose Mourinho vượt Pep Guardiola trở thành chiến lược gia có tỷ lệ thắng cao nhất lịch sử La Liga

Chiến thắng 3-0 trước Valencia không chỉ giúp Real Madrid duy trì phong độ ấn tượng mà còn đưa HLV Jose Mourinho vượt qua Pep Guardiola để dẫn đầu lịch sử La Liga về tỷ lệ chiến thắng (tính ở nhóm HLV cầm quân từ 100 trận trở lên).

HLV Jose Mourinho vượt qua Pep Guardiola để dẫn đầu lịch sử La Liga về tỷ lệ chiến thắng.

Cụ thể, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đạt tỷ lệ thắng 77% (97/126 trận), xếp trên Pep Guardiola (76,3%), Carlo Ancelotti (71%) và Zinedine Zidane (67%).

Dù bày tỏ sự tự hào với cột mốc vượt qua đồng nghiệp đầy duyên nợ, Mourinho vẫn giữ sự tỉnh táo khi khẳng định thành tích quá khứ không bảo đảm cho hiện tại. Niềm vui của ông còn kéo dài khi được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất tháng 10 tại La Liga và chuẩn bị chạm mốc 197 trận dẫn dắt Real Madrid.

Lamine Yamal dính chấn thương đầu gối, bỏ ngỏ khả năng đại chiến với tuyển Anh

Ngôi sao 19 tuổi Lamine Yamal vừa gặp vấn đề ở đầu gối phải sau trận Barcelona thắng Atletico Madrid 2-1.

Yamal gặp vấn đề với đầu gối phải trong trận Barcelona thắng Atletico Madrid cuối tuần qua.

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) và Barca đã thống nhất để Yamal ở lại điều trị, chắc chắn vắng mặt ở chuyến làm khách trước CH Séc ngày 12/11 thuộc Nations League 2026/27 và chưa rõ khả năng bình phục cho trận gặp tuyển Anh ngày 15/11.

Cùng với Yamal, hàng công tuyển Tây Ban Nha gặp tổn thất lớn khi Mikel Oyarzabal và Ander Barrenetxea dính chấn thương, buộc HLV Luis de la Fuente phải gọi bổ sung Jorge de Frutos nhằm bảo vệ ngôi đầu bảng.

HS