CLB Thanh Hóa sau 7 vòng V.League: Nỗ lực vượt khó và những bài toán chưa có lời giải

Sau 7 vòng đấu tại LPBank V.League 1 mùa giải 2026/2027, CLB Thanh Hóa có 9 điểm, tạm xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng. Trong bối cảnh mùa giải được dự báo nhiều khó khăn bởi những biến động về tài chính và lực lượng, kết quả này phần nào cho thấy nỗ lực của toàn đội. Tuy nhiên, khả năng duy trì lợi thế, chiều sâu đội hình và sự ổn định trong lối chơi vẫn là những bài toán cần sớm tìm lời giải.

Khởi đầu bằng sự nỗ lực vượt khó

Trước khi mùa giải khởi tranh, CLB Thanh Hóa đã phải đối diện với không ít thách thức. Những khó khăn về tài chính, biến động nhân sự cùng quá trình chuyển giao trong công tác quản lý khiến đội bóng xứ Thanh không có được sự chuẩn bị thuận lợi. Trong bối cảnh ấy, việc duy trì lực lượng, ổn định tinh thần và bảo đảm mục tiêu chuyên môn trở thành nhiệm vụ không hề đơn giản.

CLB Thanh Hóa thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen ngợi sau 7 vòng đấu đầu tiên tại V.League 2026/2027.

Dẫu vậy, sau 7 vòng đấu, Thanh Hóa vẫn cho thấy tinh thần thi đấu đáng ghi nhận.

Với 2 chiến thắng, 3 trận hòa và 2 trận thua, đội bóng giành được 9 điểm, tạm đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Hai chiến thắng trước SHB Đà Nẵng (3-2) và Hải Phòng (2-1), cùng những điểm số quý giá giành được trước Công an Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thể Công Viettel, cho thấy khả năng cạnh tranh và sự quyết tâm của tập thể trong giai đoạn đầu mùa giải nhiều biến động.

Matheus ghi bàn ở 6/7 trận đã đấu.

Thanh Hóa ghi được 9 bàn thắng, để thủng lưới 10 lần, đạt hiệu số -1. Đội bóng ghi bàn ở 6/7 trận, chỉ một lần tịt ngòi trong thất bại 0-2 trước Thép Xanh Nam Định. Trung bình mỗi trận, đội bóng xứ Thanh giành 1,29 điểm và ghi 1,29 bàn thắng.

Đáng chú ý, Thanh Hóa không chỉ biết cách tìm kiếm bàn thắng trong những trận đấu thuận lợi mà còn thể hiện nỗ lực trước các đối thủ được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, 9 điểm sau 7 vòng cũng cho thấy đội bóng chưa tạo được sự ổn định cần thiết, đặc biệt khi đã trải qua 3 trận hòa liên tiếp với cùng tỷ số 1-1.

Những điểm sáng và bài toán chuyên môn

Ở góc độ chuyên môn, dù đối mặt với nhiều khó khăn về lực lượng, Thanh Hóa vẫn nỗ lực duy trì định hướng lối chơi có tổ chức.

CLB Thanh Hóa thể hiện được lối chơi rõ ràng dưới bàn tay của HLV Mai Xuân Hợp.

Theo HLV Mai Xuân Hợp, đội bóng kiên trì triển khai bóng từ tuyến dưới, chủ động kiểm soát bóng và tổ chức chuyển đổi trạng thái. Ông cho rằng các cầu thủ ngày càng tự tin, tiến bộ hơn trong cách chơi bóng, thay vì chỉ tập trung phòng ngự và sử dụng những đường chuyền dài.

Trên mặt trận tấn công, tiền đạo Saliou Guindo đang là điểm sáng với 4 pha lập công sau 7 vòng đấu, trong đó có cú đúp ở trận ra quân gặp SHB Đà Nẵng.

Salou Guindo đã có 4 pha lập công sau 7 vòng đấu.

Bên cạnh khả năng chọn vị trí và tận dụng cơ hội của chân sút người Mali, những đóng góp của Matheus Martins, Nguyễn Văn Tùng cùng các cầu thủ nội cũng giúp Thanh Hóa duy trì khả năng tạo đột biến.

Tuy nhiên, khả năng bảo vệ lợi thế và chiều sâu đội hình vẫn là những vấn đề đáng quan tâm.

Ở trận hòa 1-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà, dù Guindo mở tỷ số ở phút 37, Thanh Hóa dần đánh mất thế trận trong hiệp 2 khi một số trụ cột suy giảm thể lực. Đội chủ nhà không đủ sắc bén trong những tình huống phản công và để Floro gỡ hòa ở phút 83.

Đội bóng xứ Thanh thường để đối phương ghi bàn ở những phút cuối trận.

Kịch bản tương tự phần nào lặp lại ở vòng 7, khi Thanh Hóa dẫn trước Thể Công Viettel nhưng phải chơi thiếu người từ phút 33 sau thẻ đỏ của Bá Tiến, trước khi bị gỡ hòa ở phút 80. Những trận đấu này cho thấy đội bóng vẫn gặp khó khi các trụ cột xuống sức hoặc xuất hiện biến cố về nhân sự, trong khi các phương án thay thế chưa tạo được khác biệt.

Chờ dấu ấn từ tân HLV Kim Young-chul

Một trong những thay đổi đáng chú ý của CLB Thanh Hóa sau giai đoạn đầu mùa giải là sự xuất hiện của HLV Kim Young Chul sau khi HLV Mai Xuân Hợp hết thời hạn tạm quyền và trở lại với vị trí Giám đốc kỹ thuật.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ mang đến những chuyển biến về chuyên môn, giúp đội bóng ổn định tổ chức và cải thiện thành tích.

Sự xuất hiện của HLV Kim Young Chul được kỳ vọng sẽ mang đến những thay đổi tích cực với đội bóng xứ Thanh.

Trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 7 đánh dấu màn ra mắt của ông Kim trên cương vị HLV trưởng. Tuy nhiên, nhà cầm quân này thừa nhận mới đến đội bóng được một ngày nên chưa có nhiều thời gian tìm hiểu đầy đủ về các cầu thủ.

Ông cũng dành lời cảm ơn đến HLV Mai Xuân Hợp và ban huấn luyện vì sự hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị, phân tích đối thủ.

Từng làm việc trong ban huấn luyện U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik, ông Kim Young-chul đã có những hiểu biết nhất định về bóng đá Việt Nam.

CLB Thanh Hóa xếp thứ 8 sau 7 vòng đấu.

Khi nói về mục tiêu tại đội bóng mới, nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ mong muốn giúp các cầu thủ tiếp tục phát triển, cải thiện thành tích và vị thế của CLB. Quan trọng hơn, ông muốn xây dựng nền tảng để Thanh Hóa có thể vươn lên nhóm trên của bảng xếp hạng.

Sau 7 vòng đấu, Thanh Hóa vẫn đang ở nhóm giữa bảng xếp hạng và còn cơ hội cải thiện vị trí. Những nỗ lực của tập thể trong giai đoạn đầu mùa giải là điều đáng ghi nhận, song để tiến xa hơn, đội bóng cần sớm khắc phục những hạn chế về chuyên môn và nhân sự. Sự ổn định trong lối chơi cùng dấu ấn của HLV mới sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với hành trình phía trước của đội bóng xứ Thanh.

Hoàng Sơn