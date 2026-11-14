Chờ đợi những tấm HCV đầu tiên từ Vovinam; Không ai ở căn phòng của Ronaldo tại tuyển Bồ Đào Nha
U23 Việt Nam tranh chức vô địch với U23 Qatar; Tương lai của Bruno Fernandes dưới thời HLV Mauricio Pochettino và bất đồng nội bộ tại Man Utd; Hà Lan thắng hủy diệt 7-0 trước Hy Lạp, tuyển Đức đánh bại Serbia tại UEFA Nations League... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (14/11).
U23 Việt Nam tranh chức vô địch với U23 Qatar
Tâm điểm bóng đá trong nước hôm nay là cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar lúc 19h trên sân Pleiku, thuộc lượt trận cuối Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.
Bảo Long (số 12) ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam thắng U23 Singapore 1-0. Ảnh: Vietnamnet
Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam toàn thắng, giành 6 điểm, ghi 4 bàn và chưa để thủng lưới. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh lần lượt thắng U23 Thái Lan 3-0 và U23 Singapore 1-0. Trong khi đó, U23 Qatar có 4 điểm sau trận hòa Singapore và chiến thắng trước Thái Lan. Vì vậy, Việt Nam chỉ cần không thua là giành chức vô địch giải đấu.
Ở trận gặp Singapore, Nguyễn Bảo Long ghi bàn duy nhất ở phút 70 bằng pha đánh gót sau tình huống phối hợp tấn công. Dù kiểm soát bóng tới 70% trong hiệp một, U23 Việt Nam vẫn gặp khó trước hàng phòng ngự số đông của đối thủ. HLV Đinh Hồng Vinh cũng thừa nhận khả năng dứt điểm là vấn đề cần cải thiện.
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Chờ đợi những tấm HCV đầu tiên từ Vovinam
Hôm nay (14/11), môn Vovinam chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng (TP HCM), với sự tham gia của 400 VĐV thuộc 24 đơn vị, tranh tài ở 26 bộ huy chương.
Trong ngày ra quân, Vovinam Thanh Hóa góp mặt ở hai nội dung: đối kháng nam hạng cân 65-70kg và quyền đồng đội nữ (Long hổ quyền). Các võ sĩ xứ Thanh được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn, hướng tới những tấm huy chương đầu tiên ngay trong ngày thi đấu mở màn.
Trương Văn Tuấn sẽ tranh tài ở nội dung đối kháng hạng 65-70 kg nam ngày hôm nay 14/11. Ảnh: Anh Tuân
Trước Đại hội, đội tuyển đã trải qua hai đợt tập huấn tại Quảng Ninh và Đồng Nai, đặt mục tiêu giành 4 HCV. Đây cũng là một trong những môn được kỳ vọng đóng góp vào chỉ tiêu 44-47 HCV của đoàn thể thao Thanh Hóa.
Hiện đoàn Thanh Hóa có 1 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ, tạm xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp.
Đại hội diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, với 48 môn và 973 nội dung thi đấu. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức tối 21/11 tại TP HCM.
Hà Lan thắng hủy diệt 7-0 trước Hy Lạp, tuyển Đức đánh bại Serbia tại UEFA Nations League
Tại loạt trận vòng bảng UEFA Nations League sáng 14/11, Hà Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Xavi Hernandez đã tạo nên màn trình diễn bùng nổ khi vùi dập Hy Lạp với tỷ số 7-0.
Tijjani Reijnders góp công lớn giúp Hà Lan giành chiến thắng 7-0 trước Hy Lạp. Ảnh: Getty
Tiền vệ Tijjani Reijnders tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick đẳng cấp, kết hợp cùng các bàn thắng của Summerville, cú đúp từ Timber và pha lập công của Malen để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng A2.
Đội tuyển Đức giành chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân của Serbia.
Cùng thời điểm, đội tuyển Đức dưới sự chỉ đạo của HLV Jurgen Klopp cũng giành chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân của Serbia nhờ pha đá phản lưới nhà của đối thủ, cùng các bàn thắng của Florian Wirtz và tài năng trẻ Brajan Gruda.
Ba điểm trọn vẹn giúp “Cỗ xe tăng” san bằng điểm số với Hy Lạp trên bảng xếp hạng.
Không ai ở căn phòng của Ronaldo tại tuyển Bồ Đào Nha
Sau khi Cristiano Ronaldo giã từ sự nghiệp quốc tế, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) quyết định để trống căn phòng số 201 quen thuộc của anh tại đại bản doanh Cidade do Futebol trong đợt tập trung tháng 11.
Ronaldo chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau 23 năm với 234 trận và 146 bàn.
Đây là hành động tri ân ý nghĩa dành cho cầu thủ giữ kỷ lục 234 trận và 146 bàn thắng cho đội tuyển.
Quyết định này nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ ban huấn luyện cùng toàn đội. Bên cạnh đó, các tuyển thủ Bồ Đào Nha cũng chuẩn bị mặc áo số 7 trước thềm trận gặp Đan Mạch, đánh dấu kỷ nguyên mới dưới thời HLV Jorge Jesus.
Tương lai của Bruno Fernandes dưới thời HLV Mauricio Pochettino và bất đồng nội bộ tại Man Utd
Sự xuất hiện sắp tới của HLV Mauricio Pochettino buộc Bruno Fernandes phải thay đổi lối chơi. Dù sở hữu khả năng sáng tạo hàng đầu, đội trưởng MU cần nâng cao kỷ luật chiến thuật, hạn chế những pha pressing đơn độc và duy trì sự đồng bộ trong hệ thống 4-2-3-1 của nhà cầm quân người Argentina.
Bruno Fernandes đứng trước những thay đổi về vai trò khi Mauricio Pochettino chuẩn bị tiếp quản MU.
Trong khi đó, quyết định bổ nhiệm Pochettino cũng phản ánh sự chia rẽ trong thượng tầng Old Trafford.
Gia đình Glazer đã trực tiếp thông qua thương vụ này, qua đó bỏ qua mong muốn chiêu mộ Eddie Howe từ phía Sir Jim Ratcliffe và ban điều hành.
Lãnh đạo MU chia rẽ khi Pochettino được bổ nhiệm.
Sau khi chi trả khoản phí giải phóng hợp đồng để đưa Pochettino rời đội tuyển Mỹ, ban lãnh đạo kỳ vọng chiến lược gia này sẽ sớm giải quyết triệt để các vấn đề của “Quỷ đỏ”.
HS
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