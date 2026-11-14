Chờ đợi những tấm HCV đầu tiên từ Vovinam; Không ai ở căn phòng của Ronaldo tại tuyển Bồ Đào Nha

U23 Việt Nam tranh chức vô địch với U23 Qatar; Tương lai của Bruno Fernandes dưới thời HLV Mauricio Pochettino và bất đồng nội bộ tại Man Utd; Hà Lan thắng hủy diệt 7-0 trước Hy Lạp, tuyển Đức đánh bại Serbia tại UEFA Nations League... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (14/11).

U23 Việt Nam tranh chức vô địch với U23 Qatar

Tâm điểm bóng đá trong nước hôm nay là cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar lúc 19h trên sân Pleiku, thuộc lượt trận cuối Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Bảo Long (số 12) ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam thắng U23 Singapore 1-0. Ảnh: Vietnamnet

Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam toàn thắng, giành 6 điểm, ghi 4 bàn và chưa để thủng lưới. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh lần lượt thắng U23 Thái Lan 3-0 và U23 Singapore 1-0. Trong khi đó, U23 Qatar có 4 điểm sau trận hòa Singapore và chiến thắng trước Thái Lan. Vì vậy, Việt Nam chỉ cần không thua là giành chức vô địch giải đấu.

Ở trận gặp Singapore, Nguyễn Bảo Long ghi bàn duy nhất ở phút 70 bằng pha đánh gót sau tình huống phối hợp tấn công. Dù kiểm soát bóng tới 70% trong hiệp một, U23 Việt Nam vẫn gặp khó trước hàng phòng ngự số đông của đối thủ. HLV Đinh Hồng Vinh cũng thừa nhận khả năng dứt điểm là vấn đề cần cải thiện.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Chờ đợi những tấm HCV đầu tiên từ Vovinam

Hôm nay (14/11), môn Vovinam chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng (TP HCM), với sự tham gia của 400 VĐV thuộc 24 đơn vị, tranh tài ở 26 bộ huy chương.

Trong ngày ra quân, Vovinam Thanh Hóa góp mặt ở hai nội dung: đối kháng nam hạng cân 65-70kg và quyền đồng đội nữ (Long hổ quyền). Các võ sĩ xứ Thanh được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn, hướng tới những tấm huy chương đầu tiên ngay trong ngày thi đấu mở màn.

Trương Văn Tuấn sẽ tranh tài ở nội dung đối kháng hạng 65-70 kg nam ngày hôm nay 14/11. Ảnh: Anh Tuân

Trước Đại hội, đội tuyển đã trải qua hai đợt tập huấn tại Quảng Ninh và Đồng Nai, đặt mục tiêu giành 4 HCV. Đây cũng là một trong những môn được kỳ vọng đóng góp vào chỉ tiêu 44-47 HCV của đoàn thể thao Thanh Hóa.

Hiện đoàn Thanh Hóa có 1 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ, tạm xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp.

Đại hội diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, với 48 môn và 973 nội dung thi đấu. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức tối 21/11 tại TP HCM.