U23 Việt Nam chật vật thắng U23 Singapore; Mauricio Pochettino đồng ý dẫn dắt Man Utd đến năm 2029

U23 Việt Nam thắng nhọc U23 Singapore 1-0, CĐV Đông Nam Á đánh giá cao lối chơi chủ nhà; Italia và tuyển Anh giành những chiến thắng ấn tượng tại UEFA Nations League; CĐV Man Utd phẫn nộ, chỉ trích giới chủ sau khi HLV Michael Carrick bị sa thải... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (13/11).

U23 Việt Nam chật vật thắng U23 Singapore 1-0, CĐV Đông Nam Á đánh giá cao lối chơi chủ nhà

Tối 12/11 trên sân Pleiku, U23 Việt Nam gặp vô số khó khăn trước lối chơi phòng ngự “dựng xe buýt” dày đặc của U23 Singapore. Dù vậy, bàn thắng tinh tế bằng gót của Bảo Long ở phút 70 đã ấn định chiến thắng sít sao 1-0 cho đội chủ nhà.

U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước U23 Singapore. Ảnh: Trần Hào

Phát biểu sau trận, HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận đội bóng gặp trở ngại do thời gian tập trung ngắn và thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương như Công Phương hay Thành Trung, nhưng vẫn biểu dương tinh thần toàn đội.

Trên các diễn đàn khu vực, cổ động viên Đông Nam Á đánh giá cao sự áp đảo và chiến thắng hoàn toàn xứng đáng của U23 Việt Nam, trước khi thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh bước vào trận đấu cuối gặp U23 Qatar vào ngày 14/11.

Italia và tuyển Anh giành những chiến thắng ấn tượng tại UEFA Nations League

Tại loạt trận Nations League, đội tuyển Italia đã tạo màn lội ngược dòng thuyết phục trước tuyển Pháp với tỷ số 3-1 nhờ cú đúp của Pio Esposito và pha lập công từ Davide Frattesi, qua đó chính thức vươn lên dẫn đầu bảng A.

Chiến thắng nhọc nhằn nhưng xứng đáng của Tam sư.

Trong khi đó, đội tuyển Anh cũng giành chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Croatia.

Dù Sucic tận dụng sai lầm hàng thủ để gỡ hòa cho đội khách, tân Quả bóng vàng 2026 Harry Kane đã tỏa sáng đúng lúc trên chấm phạt đền ở phút 64 để ấn định 3 điểm trọn vẹn cho “Tam sư”, sau bàn mở tỷ số của Rogers trong hiệp một.

CĐV Man Utd phẫn nộ, chỉ trích giới chủ sau khi HLV Michael Carrick bị sa thải

Sau chuỗi kết quả bết bát đẩy đội bóng xuống vị trí thứ 18 Ngoại hạng Anh, Manchester United đã chính thức sa thải HLV Michael Carrick. Hội Cổ động viên chính thức của MU (MUST) đã phát đi thông điệp cứng rắn nhắm thẳng vào gia đình Glazer và tập đoàn INEOS.

CĐV MU đứng về phía Carrick. Ảnh: Reuters

MUST nhấn mạnh việc thay HLV không thể giải quyết vấn đề gốc rễ, đồng thời chỉ trích giới chủ về gánh nặng tài chính kéo dài, chính sách tăng giá vé và sự yếu kém trong quản lý điều hành.

Trước những bất mãn dâng cao cùng các cuộc biểu tình tại Old Trafford, người hâm mộ yêu cầu ban lãnh đạo phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và sớm khôi phục lại bản sắc của CLB.

Mauricio Pochettino đồng ý dẫn dắt Man Utd theo bản hợp đồng kéo dài đến năm 2029

Sau khi sa thải Michael Carrick do chuỗi thành tích bết bát đẩy đội bóng xuống vị trí thứ 18 Ngoại hạng Anh, Manchester United đã đạt thỏa thuận bổ nhiệm HLV Mauricio Pochettino theo bản hợp đồng có thời hạn đến hè 2029. Quỷ đỏ sẽ chi khoảng 10 triệu USD để giải phóng hợp đồng giữa nhà cầm quân người Argentina với Liên đoàn Bóng đá Mỹ (US Soccer).

Mauricio Pochettino đồng ý dẫn dắt Man Utd.

Pochettino sẽ hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt tuyển Mỹ đối đầu Haiti tại tứ kết Concacaf Nations League vào ngày 14 và 17/11 trước khi chính thức chuyển đến Manchester. Trận đấu ra mắt đầy thử thách của ông trên cương vị thuyền trưởng mới tại Old Trafford sẽ là chuyến làm khách trước đại kình địch Liverpool vào ngày 22/11.

HS