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Giải bóng đá 7 người 036 tỉnh Thanh Hóa khởi tranh ngày 21/11

Duy Tính
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa tổ chức họp chuyên môn, bốc thăm và ra mắt áo đấu của các đội tham dự Giải Bóng đá 7 người 036 tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Giải bóng đá 7 người 036 tỉnh Thanh Hóa khởi tranh ngày 21/11

Sáng 14/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa tổ chức họp chuyên môn, bốc thăm và ra mắt áo đấu của các đội tham dự Giải Bóng đá 7 người 036 tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Giải bóng đá 7 người 036 tỉnh Thanh Hóa khởi tranh ngày 21/11

Hình ảnh họp chuyên môn và bốc thăm, xếp lịch thi đấu.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức và đại diện các đội bóng đã thông qua điều lệ, đăng ký áo thi đấu, trao đổi và thống nhất những vấn đề liên quan đến giải đấu.

Theo điều lệ, 11 đội bóng tham dự được bốc thăm chia thành 3 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 3 đội xếp nhất, nhì và ba ở 2 bảng có 4 đội và 2 đội xếp nhất, nhì ở bảng có 3 đội vào tứ kết.

Giải đấu hứa hẹn sẽ là sân chơi hấp dẫn dành cho những cầu thủ bóng đá phong trào trên 36 tuổi.

Các trận đấu tổ chức tại cụm sân cỏ nhân tạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hạc Thành, áp dụng Luật bóng đá 7 người mới nhất của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Lễ khai mạc và lượt trận đầu tiên của giải diễn ra vào chiều 21/11.

Duy Tính

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