Malaysia: Thủ tướng Anwar Ibrahim đối mặt thử thách tái cử 2028

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ khi nhậm chức ba năm trước, sau khi liên minh của ông thua đậm trong cuộc bầu cử cấp bang tại Sabah. Kết quả này được đánh giá là tín hiệu cảnh báo sớm, ảnh hưởng trực tiếp tới triển vọng tái cử của ông trong kỳ tổng tuyển cử dự kiến vào năm 2028.

Thủ tướng Anwar Ibrahim (thứ tư từ trái sang), đồng thời là chủ tịch liên minh Pakatan Harapan, cùng với các lãnh đạo đảng và ứng cử viên trong một cuộc vận động tranh cử tại Kota Kinabalu, Sabah vào ngày 27 tháng 11 năm 2025. Ảnh: CNA

Kết quả công bố ngày 30/11 cho thấy, liên minh Pakatan Harapan của Thủ tướng Anwar Ibrahim chỉ giành được 1 trong 20 ghế tranh cử tại Sabah, giảm mạnh so với 7 ghế trước đây tại bang miền đông trên đảo Borneo.

Giới phân tích đánh giá đây là “một thất bại rõ rệt” của liên minh cầm quyền.

Dù vậy, liên minh Gabungan Rakyat Sabah (GRS) , nhóm các đảng địa phương liên minh với chính phủ liên bang, vẫn giữ được quyền kiểm soát bang Sabah, một trong những bang lớn nhưng nghèo nhất của Malaysia. GRS được cho là chịu nhiều áp lực trong bối cảnh tâm lý đòi tự chủ mạnh hơn tại Sabah.

Thủ tướng Anwar Ibrahim đã gửi lời chúc mừng tới thủ hiến tái đắc cử Hajiji Noor, đồng thời khẳng định chính phủ liên bang “tôn trọng thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng” từ cử tri. Ông cho rằng người dân Sabah đang “đòi hỏi thay đổi thực chất, sau nhiều năm bị bỏ quên và bất công bởi hầu hết các lực lượng chính trị”.

Tuy nhiên, Thủ tướng Anwar Ibrahim không đề cập đến kết quả kém của liên minh Pakatan Harapan. Văn phòng của ông từ chối bình luận thêm.

Thất bại của liên minh Pakatan Harapan tại Sabah phản ánh tâm lý cử tri muốn các đảng địa phương phải thay đổi chính sách, đặc biệt về quyền tự chủ và phát triển cơ sở hạ tầng. Trong bối cảnh chính trị này, một bộ trưởng người Sabah đã từ chức trong tháng này sau khi tòa án phán quyết chính phủ liên bang không thực hiện đầy đủ thỏa thuận với bang cách đây hơn 50 năm, theo đó Sabah được hưởng 40% nguồn thu liên bang tại địa phương. Thủ tướng Anwar khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ giải quyết các yêu cầu của bang.

Ông Anwar lên nắm quyền vào cuối năm 2022 sau cuộc tổng tuyển cử dẫn tới quốc hội treo, buộc ông phải liên minh với một số đảng đối lập để thành lập chính phủ.

Cuộc bầu cử Sabah lần này là khởi đầu cho loạt bầu cử địa phương sẽ kiểm chứng sức mạnh của ông trước kỳ tổng tuyển cử toàn quốc dự kiến vào đầu năm 2028.

Nhật Lệ

Nguồn CNA, Reuters