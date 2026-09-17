Lực lượng vũ trang huy động 15.206 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ tập trung ứng phó mưa lũ

Trước tình hình mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ lũ dâng, ngập úng và sạt lở đất tại nhiều khu vực, lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, duy trì lực lượng và phương tiện ở trạng thái sẵn sàng, kịp thời hỗ trợ Nhân dân khi có tình huống xảy ra.

Bộ CHQS tỉnh duy trì quân số trực ở mức cao, bố trí lực lượng sẵn sàng cơ động ngay khi có yêu cầu.

Tại các xã Hà Long, Yên Nhân, Thanh Kỳ, Thượng Ninh, Thọ Ngọc, Hiền Kiệt... các lực lượng chức năng đã bố trí chốt trực, cảnh báo tại những vị trí có nguy cơ ngập sâu, sạt lở.

Công tác tuần tra, kiểm tra được duy trì thường xuyên nhằm hướng dẫn người dân, phương tiện chủ động tránh các khu vực nguy hiểm.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoằng Sơn di dời 50 hộ dân đến nơi an toàn.

Ở xã Hoằng Sơn, Hoằng Giang, Tượng Lĩnh... lực lượng chức năng đã trực tiếp hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng, đồng thời di chuyển tài sản đến vị trí an toàn. Tại xã Công Chính, trước khả năng nước lũ lên nhanh, các lực lượng đã khẩn trương tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các hộ dân ở vùng nguy hiểm, ưu tiên người cao tuổi, trẻ em và những trường hợp cần trợ giúp, di chuyển đến nơi an toàn.

Theo phương án ứng trực, lực lượng vũ trang tỉnh huy động 15.206 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ; chuẩn bị 20 tàu, xuồng các loại, 80 bộ VSN-1500, 50 phao bè, 10 máy phát điện, cùng nhiều phương tiện, vật chất khác phục vụ cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng dân quân thường trực xã Điền Quang xuống đồng hỗ trợ người dân bảo vệ diện tích lúa bị ngập úng.

Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, tại những địa bàn được xác định có nguy cơ cao về ngập lụt, sạt lở, đơn vị duy trì quân số trực ở mức cao, bố trí lực lượng sẵn sàng cơ động ngay khi có yêu cầu. Các phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất và nhu yếu phẩm thiết yếu cũng được chuẩn bị để phục vụ nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ Nhân dân”.

Hoàng Lan