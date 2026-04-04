Lựa chọn người đứng đầu làm “trục vận hành”

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống không phải bắt đầu từ văn bản, mà bắt đầu từ hành động. Ở phường Đông Sơn, yêu cầu này được nhận diện rõ và triển khai một cách nhất quán: mọi chủ trương, mục tiêu chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được cụ thể hóa bằng sự lãnh đạo trực tiếp, quyết liệt, đến cùng của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Chính từ cách tiếp cận đó, việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tại địa phương không dừng ở khâu quán triệt, mà nhanh chóng chuyển hóa thành chương trình hành động cụ thể, có địa chỉ trách nhiệm, có tiến độ và có kết quả rõ ràng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Sơn Nguyễn Văn Tứ (thứ 5, từ trái sang) kiểm tra tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp tại Trường Tiểu học và THCS Đông Hòa.

Không phải ngẫu nhiên mà trong toàn bộ chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đông Sơn lựa chọn người đứng đầu làm “trục vận hành”. Đây là lựa chọn có cơ sở thực tiễn, bởi ở cấp cơ sở mọi chuyển động của bộ máy đều bắt đầu từ trách nhiệm, bản lĩnh và quyết tâm của người đứng đầu. Ngay từ khâu xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã xác lập nguyên tắc xuyên suốt: mọi nhiệm vụ phải được “địa chỉ hóa” trách nhiệm, trong đó người đứng đầu giữ vai trò quyết định.

Yêu cầu “gắn quyền hạn với trách nhiệm, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu” không dừng ở định hướng, mà được cụ thể hóa bằng cơ chế phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm. Mỗi nhiệm vụ đều có người chịu trách nhiệm chính, có thời hạn hoàn thành và có tiêu chí đánh giá cụ thể.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Văn Tứ cho biết: "Việc triển khai nghị quyết trên địa bàn phường Đông Sơn được tổ chức theo hướng đi thẳng vào thực chất. Tư duy điều hành chuyển từ “tuân thủ quy trình” sang “lấy kết quả làm thước đo”. Nghị quyết không dừng ở khâu quán triệt, học tập, mà nhanh chóng được cụ thể hóa thành kế hoạch hành động sát với thực tiễn địa phương".

Trong hệ thống chính trị, vai trò người đứng đầu không chỉ thể hiện ở việc ban hành chủ trương mà quan trọng hơn là ở hành động cụ thể, ở khả năng trực tiếp xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Tại phường Đông Sơn, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã duy trì nghiêm túc chế độ đối thoại trực tiếp với Nhân dân, coi đây là kênh thông tin quan trọng để nắm bắt thực tiễn. Những vấn đề bức xúc, những kiến nghị chính đáng của người dân được tiếp nhận và xử lý kịp thời, hạn chế tối đa tình trạng tồn đọng kéo dài. Việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại được đặt dưới sự theo dõi sát sao của người đứng đầu. Quan điểm được xác định rõ: không để phát sinh “điểm nóng”, không để mâu thuẫn tích tụ thành phức tạp. Thực tế cho thấy, chính sự vào cuộc trực tiếp, quyết liệt của người đứng đầu đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác dân vận, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền cơ sở.

Từ việc làm đến hành động, cũng như phong cách lãnh đạo được cấp ủy, chính quyền phường Đông Sơn định hình rõ: không né tránh, không đùn đẩy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Phường từng bước chuyển công tác đánh giá cán bộ theo kết quả, sản phẩm cụ thể. Việc áp dụng chỉ số đánh giá hiệu suất công việc (KPI) được xem là bước đi mang tính đột phá, giúp lượng hóa mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, phường xác định rõ không dàn trải nguồn lực mà lựa chọn những khâu đột phá mang tính quyết định để tập trung chỉ đạo, trong đó nổi bật là cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế đô thị. Ở lĩnh vực cải cách hành chính, phường xác định rõ mục tiêu xây dựng chính quyền số, trung tâm hành chính công thân thiện, chuyên nghiệp. Việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp không chỉ là chỉ tiêu mà trở thành cam kết trách nhiệm của từng bộ phận, từng cán bộ.

"Việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống không chỉ là triển khai, quán triệt mà phải tổ chức thực hiện đạt hiệu quả nâng cao đời sống đô thị và diện mạo đô thị của phường. Đó mới chính là thước đo, là lòng tin và là “đáp số” trả lời cho người dân và kết quả của việc thực hiện nghị quyết" - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Văn Tứ cho biết thêm.

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển đô thị ngày càng cao, đặt ra đòi hỏi mới về năng lực điều hành, tổ chức thực hiện, phường Đông Sơn xác định tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu như một trục xuyên suốt trong triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Trọng tâm không chỉ dừng ở việc hoàn thành các chỉ tiêu, mà hướng tới xây dựng một phương thức quản trị hiện đại, minh bạch, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Theo định hướng trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Sơn xác định rõ mục tiêu xây dựng phường Đông Sơn đạt tiêu chí đô thị văn minh vào năm 2030. Để thực hiện mục tiêu đề ra, cấp ủy, chính quyền phường đang phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ cụ thể; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Minh Hiếu