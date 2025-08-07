Lối đi riêng của nhiều startup trẻ ở Thanh Hóa

Trong bối cảnh sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt, thay vì chạy theo những ngành nghề phổ thông hay mô hình kinh doanh đại trà, nhiều startup trẻ tại Thanh Hóa đang chọn cho mình một hướng đi khác biệt đó là tập trung vào thị trường ngách.

Mô hình chụp ảnh photobooth tại Snap Booth thu hút đông đảo bạn trẻ với không gian decor sáng tạo và nhiều phụ kiện tạo dáng độc đáo.

Không quá ồn ào, nhưng từng bước bền bỉ, các bạn trẻ đang khẳng định được chỗ đứng trên thị trường bằng chính sự sáng tạo, nhạy bén và khả năng thích ứng cao với xu hướng tiêu dùng mới.

Không lựa chọn mở spa thú cưng như nhiều người cùng ngành ở các thành phố lớn, anh Trương Tuấn Anh lại chọn bám trụ tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa để phát triển Đậu Pet Shop - một trung tâm chăm sóc thú cưng toàn diện dành cho chó mèo, hướng đến nhóm khách hàng trung lưu yêu thú cưng.

Ban đầu, Đậu Pet Shop chỉ là một tiệm nhỏ chuyên bán phụ kiện và thức ăn cho thú cưng. Nhưng sau hơn 3 năm hoạt động, nơi đây đã trở thành điểm đến quen thuộc cho nhiều người nuôi thú cưng tại địa phương với đầy đủ dịch vụ từ tắm gội, cắt tỉa lông tạo kiểu, tư vấn tiêm phòng và điều trị bệnh thú y; đến lưu trú ngắn ngày, phối giống, mua bán và cả đặt làm quần áo riêng cho chó, mèo. Đặc biệt, nhiều dịch vụ được thiết kế cá nhân hóa, mỗi thú cưng có một hồ sơ riêng, được theo dõi kỹ lịch sử sức khỏe và thói quen để phục vụ tốt hơn qua từng lần quay lại.

“Mỗi con vật đến đây đều có tên, có tính cách riêng, khẩu vị riêng. Nhân viên của mình phải nhớ được hết, vì khách không coi đó là thú cưng, họ coi là con. Mình phục vụ không phải một khách, mà là một mối quan hệ thân quen lâu dài”, anh Tuấn Anh chia sẻ.

Trung bình mỗi tháng, Đậu Pet Shop phục vụ hơn 300 lượt thú cưng, trong đó khoảng 60% là khách cũ quay lại. Dù không chi tiền mạnh cho quảng cáo, trung tâm vẫn giữ được lượng khách ổn định nhờ dịch vụ tận tâm và uy tín lan truyền trong cộng đồng nuôi thú cưng tại Thanh Hóa. Nhiều người sẵn sàng xếp lịch trước 1 - 2 tuần để được đặt chỗ vào cuối tuần hoặc kỳ nghỉ.

Khó khăn lớn nhất của trung tâm là khi cần mở rộng quy mô hoặc gọi vốn, nhiều nhà đầu tư tỏ ra hoài nghi về tiềm năng của ngành chăm sóc thú cưng tại Thanh Hóa. “Nhiều người hỏi mình sao không ra Hà Nội, vào Sài Gòn để làm to. Nhưng thị trường này ở Thanh Hóa vẫn đang trống, chưa ai làm chỉn chu và mình thấy ở đây có rất nhiều người sẵn sàng chi trả cao miễn là họ tin tưởng. Cái khó không phải thị trường nhỏ, mà là chưa có ai chịu làm đủ tốt để giữ chân khách lâu”, anh Tuấn Anh nói.

Tương tự, mô hình cửa hàng photobooth tự động - một dịch vụ còn khá mới mẻ cũng đang chứng minh tiềm năng của thị trường ngách khi biết đánh trúng tâm lý giới trẻ. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi mở cửa, cửa hàng nhỏ mang tên Snap Booth nằm trên đường Lạc Long Quân (phường Hạc Thành) đã trở thành điểm check-in, chụp ảnh quen thuộc của hàng trăm bạn trẻ mỗi tuần.

Không cần thuê nhiếp ảnh gia, không cần đặt lịch trước, khách chỉ cần bước vào buồng chụp, nơi đã được thiết kế sẵn với ánh sáng, phông nền, máy ảnh và cả gợi ý tạo dáng. Không gian tại đây được decor cực kỳ sáng tạo theo phong cách Hàn Quốc, kết hợp các phông nền màu pastel, bảng chữ, hoa khô, gương tròn, kính râm, mũ nồi... để khách thoải mái chọn lựa và tạo dáng theo ý thích. Chính sự mới mẻ trong cách bài trí và hệ phụ kiện độc đáo khiến trải nghiệm chụp ảnh ở photobooth trở nên thú vị hơn hẳn.

Không như những tiệm ảnh truyền thống với màu sắc đơn điệu và dáng chụp cứng nhắc, ảnh tại Snap Booth có tới hơn 10 tone màu khác nhau, từ vintage ấm áp đến đen trắng nghệ thuật, giúp mỗi nhóm khách có thể lựa chọn phong cách riêng. Sau khi chụp xong, khách được nhận cả file ảnh gốc lẫn ảnh in ngay tại chỗ, tiện lợi để lưu giữ hoặc chia sẻ lên mạng xã hội.

“Bọn mình hướng đến nhóm khách hàng thích lưu giữ cảm xúc một cách khác biệt - không phải ảnh điện thoại thông thường mà là ảnh in, ảnh dán sổ, ảnh kỷ niệm. Điều bất ngờ là có rất nhiều người ghé lại không chỉ một lần. Có những cặp đôi chụp suốt bốn mùa, có nhóm bạn tới chụp trước khi tốt nghiệp, rồi chụp lại sau khi đi làm. Cái mình đang bán không phải ảnh, mà là một trải nghiệm đáng nhớ”, bạn Hoàng Dương, sinh năm 1999, đồng sáng lập Snap Booth chia sẻ.

Dù không đầu tư mặt bằng lớn hay thiết bị đắt đỏ, Snap Booth vẫn tạo được lợi thế nhờ thiết kế tối giản, tiện lợi và tận dụng mạng xã hội để lan tỏa hình ảnh. Mỗi ngày, hàng chục story instagram và facebook được gắn check-in “Snap Booth Thanh Hóa”, giúp mô hình này tiếp cận đúng nhóm khách mục tiêu mà không tốn nhiều chi phí marketing. Ngoài ra, cửa hàng còn linh hoạt theo mùa như dịp Valentine, lễ tốt nghiệp hay Trung thu sẽ có chủ đề trang trí, phông nền riêng để thu hút khách quay lại.

Không đi theo con đường đông đúc, Snap Booth chọn phục vụ một nhóm khách hàng nhỏ nhưng có gu rõ ràng, những người yêu cái đẹp, thích hoài niệm và đang tìm một thứ “chậm lại” giữa dòng đời tấp nập. Chính điều đó đã giúp cửa hàng duy trì doanh thu ổn định và bắt đầu có kế hoạch nhân rộng mô hình trong tỉnh.

Trong một nền kinh tế địa phương đang chuyển mình mạnh mẽ, chính những lối đi tưởng chừng “khác người” ấy lại góp phần tạo nên màu sắc mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp. Ở đó, sự khác biệt không còn là điều mạo hiểm, mà trở thành lợi thế cạnh tranh. Và nếu được tiếp thêm nguồn lực đúng cách, các mô hình thị trường ngách hoàn toàn có thể trở thành những “viên gạch nhỏ” xây nên bức tranh tăng trưởng bản sắc và bền vững cho địa phương trong tương lai.

Bài và ảnh: Chi Phạm