Logistics “xanh” nối Nghi Sơn với cảng biển Hải Phòng

Cuối tháng 7/2025, tuyến vận tải container ven biển Hải Phòng - Nghi Sơn chính thức được đưa vào khai thác, mở ra cơ hội lớn cho cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa và khu vực lân cận kết nối trực tiếp với cảng trung chuyển quốc tế Hải Phòng. Không chỉ mang lại hình thức vận tải có chi phí thấp, độ an toàn cao, tuyến này còn giúp giảm đáng kể phát thải khí CO2, phù hợp xu thế “xanh hóa” chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuyến vận tải container ven biển Hải Phòng - Nghi Sơn đang hoạt động với tần suất 2 chuyến/tuần và sẽ tăng lên 6 chuyến/tuần trong thời gian tới.

Giảm chi phí logistics, kết nối thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu

Từ cuối tháng 6/2025, Công ty CP Tập đoàn MacStar (MacStar Group) đã quyết định tiến hành thử nghiệm tuyến này sau thời gian nghiên cứu. Ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT MacStar Group, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam chia sẻ: “Với nền tảng là doanh nghiệp logistics đa ngành, chúng tôi xác định rõ hướng đi xanh, hiện đại hóa hạ tầng và giảm phát thải là yêu cầu tất yếu. Tuyến Hải Phòng - Nghi Sơn là bước đi chiến lược, thể hiện cam kết đồng hành cùng chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp địa phương”.

Sau khi vận hành thành công tuyến Hải Phòng - Ninh Bình, MacStar Group sẽ tiếp tục mở tuyến Hải Phòng - Nghi Sơn và dự kiến kết nối tới Quảng Trị, nước CHDCND Lào qua Lao Bảo - Chalo, từng bước hình thành chuỗi logistics liên vùng Bắc Trung bộ - Lào - Đông Bắc Thái Lan. Đây sẽ là hành lang vận tải biển xanh, tiết kiệm và hiệu quả, góp phần mở rộng kết nối hàng hóa từ nội địa ra quốc tế.

Theo ông Phạm Hồng Mạnh, đại diện Hãng tàu T.S. Lines tại Hải Phòng, việc khai trương và đưa vào vận hành tuyến Hải Phòng - Nghi Sơn có ý nghĩa rất quan trọng, đáp ứng nhu cầu tất yếu của thị trường, đặc biệt với doanh nghiệp miền Trung. Đây là hướng đi giàu tiềm năng, góp phần giảm chi phí logistics, giảm khí thải, đồng thời mở ra kênh kết nối thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu. Cũng theo ông Mạnh, trước đây việc thiếu tuyến tàu container tại Nghi Sơn khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về thời gian và chi phí vận chuyển. Tuyến container ven biển sẽ tận dụng tốt hơn lợi thế Cảng Nghi Sơn, giảm áp lực lên hệ thống đường bộ, đồng thời tạo thêm lựa chọn linh hoạt cho khách hàng.

“T.S. Lines hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng đồng hành để khai thác hiệu quả tuyến vận tải xanh này, qua đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành logistics và chuỗi cung ứng quốc gia”, ông Mạnh nói.

Lợi ích của tuyến vận tải xanh càng rõ nét với những doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu lớn. Ông Lê Văn Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Miza Nghi Sơn cho biết, trong 7 tháng năm 2025, doanh nghiệp đã xuất khẩu khoảng 75.000 tấn sản phẩm, tăng 20% so với cùng kỳ.

“Việc đưa vào khai thác tuyến vận tải container ven biển Hải Phòng - Nghi Sơn sẽ giúp tăng tần suất vận chuyển, giảm đáng kể chi phí logistics, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tận dụng tối đa lợi thế của tuyến vận tải này để đẩy mạnh xuất khẩu, kỳ vọng đây sẽ là động lực quan trọng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững và mở rộng thị trường”, ông Hiệp nói.

Theo tính toán, so với đường bộ, vận tải container ven biển có nhiều ưu thế vượt trội: Chi phí thấp hơn 10-15%, khả năng chuyên chở lớn, ổn định quanh năm, giảm áp lực giao thông và tai nạn đường bộ, đặc biệt giảm tới 70% lượng phát thải CO2. Đây là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường quốc tế, nhất là quy định về thuế carbon (CBAM) của EU. Với lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng cảng biển Nghi Sơn có thể tiếp nhận tàu từ 70.000 - 100.000 DWT, đây là điều kiện thuận lợi để trở thành “cánh tay nối dài” đưa hàng hóa Việt Nam vươn ra thế giới thông qua các cảng trung chuyển quốc tế.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hãng tàu và doanh nghiệp

Ông Trần Chí Thanh, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp cho biết: “Việc duy trì 2 chuyến/tuần trong giai đoạn đầu và nghiên cứu tăng tần suất là cơ sở để Cảng Nghi Sơn thu hút thêm hãng tàu. Năm 2026, khi cảng chuyên dụng container đi vào hoạt động, sẽ góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận, mở rộng kết nối và nâng sức cạnh tranh của khu vực”.

Để duy trì và phát triển hiệu quả tuyến vận tải theo chủ trương của tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hãng tàu và doanh nghiệp, đặc biệt là trong thủ tục hải quan, thuế. Cùng với đó là tổ chức các hội nghị tuyên truyền chính sách hỗ trợ, giải quyết vướng mắc, thu hút hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container qua Cảng Nghi Sơn; làm việc với các hãng tàu và doanh nghiệp để tăng số chuyến, đa dạng tuyến vận tải, giảm giá cước; kêu gọi doanh nghiệp trong tỉnh ưu tiên làm thủ tục tại Cảng Nghi Sơn.

Về hạ tầng, tỉnh Thanh Hóa ưu tiên đầu tư đồng bộ hệ thống kỹ thuật cảng, giao thông kết nối, máy móc, thiết bị, luồng lạch; đôn đốc hoàn thiện cảng container chuyên dụng theo đúng tiến độ, đảm bảo tiếp nhận và phục vụ tốt nhất cho tàu, phương tiện ra vào. Đặc biệt, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết 248/2022/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển container qua Cảng Nghi Sơn với nhiều ưu đãi như: hãng tàu quốc tế được hỗ trợ 500 triệu đồng/chuyến, tàu trung chuyển 300 triệu đồng/chuyến; doanh nghiệp xuất nhập khẩu được hỗ trợ từ 700.000 - 3.000.000 đồng/container. Sau khi nghị quyết ban hành, đã có 3 hãng tàu trong và ngoài nước hoạt động qua Cảng Nghi Sơn.

Với sự đồng hành của chính quyền, sự hưởng ứng của doanh nghiệp và ưu thế vượt trội của vận tải biển, tuyến container ven biển Hải Phòng - Nghi Sơn hứa hẹn trở thành động lực quan trọng cho phát triển dịch vụ logistics biển tại Thanh Hóa, góp phần giảm chi phí, giảm phát thải, thúc đẩy xuất khẩu và đưa hàng hóa Việt Nam vươn xa trên thị trường quốc tế.

Bài và ảnh: Minh Hằng