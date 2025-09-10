Loạt sản phẩm mới được ra mắt của Apple: iPhone 17 Air là điểm nhấn

Apple đã giới thiệu thế hệ iPhone 17 Series với những thay đổi lớn về ngoại hình, camera, pin cũng như giá bán. Đồng thời hàng loạt sản phẩm như Apple Watch, AirPods Pro thế hệ mới cũng được ra mắt.

Vào lúc 0 giờ ngày 10/9 (theo giờ Việt Nam), Apple chính thức giới thiệu iPhone 17 series cùng nhiều sản phẩm mới như Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 và AirPods Pro 3. Sự kiện thu hút sự theo dõi của hàng triệu người trên toàn cầu, đặc biệt dòng điện thoại iPhone 17 trở thành tâm điểm nhờ hàng loạt cải tiến về thiết kế, hiệu năng và trải nghiệm người dùng.

iPhone Air là “ngôi sao” của sự kiện

iPhone Air được chú ý hơn cả khi đây là mẫu điện thoại thay thế dòng Plus với độ dày chỉ 5,6 mm, nhẹ 145 gram. (Ảnh chụp màn hình)

Trong 4 mẫu iPhone được Apple giới thiệu tại sự kiện, iPhone Air được chú ý hơn cả khi là mẫu điện thoại thay thế dòng Plus với độ dày chỉ 5,6 mm, nhẹ 145 gram, trở thành iPhone mỏng nhất từ trước tới nay. Máy được hoàn thiện từ khung titan tái chế kết hợp Ceramic Shield cả hai mặt.

iPhone Air sở hữu màn hình 6,5 inch ProMotion tần số quét 120 Hz, độ sáng tối đa 3.000 nits, hỗ trợ Always-on Display. Máy chạy chip A19 Pro mạnh nhất hiện nay, đi kèm modem C1x tốc độ gấp đôi thế hệ trước và chip N1 hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread.

Cấu hình iPhone Air. (Ảnh chụp màn hình)

Sản phẩm có giá khởi điểm từ 31,99 triệu đồng cho bản 256GB, mở đặt trước từ hôm nay và chính thức bán ra từ 19/9.

Trong khi đó, iPhone 17 ra mắt tại sự kiện dù ngoại hình không khác iPhone 16 nhưng được nâng cấp toàn diện cấu hình bên trong. Đây có thể là mẫu iPhone “hời” nhất khi người dùng lựa chọn nâng cấp.

Cấu hình iPhone 17. (Ảnh chụp màn hình)

iPhone 17 giữ thiết kế quen thuộc với cụm camera kép dọc, song màn hình được nâng cấp lên 6,3 inch OLED với viền mỏng hơn, hỗ trợ tần số quét 120 Hz (ProMotion) và độ sáng tối đa 3000 nits tức là gấp 1,5 lần thế hệ tiền nhiệm.

iPhone 17 có khả năng kháng nước, bụi IP68, cùng hai phím quen thuộc: Action Button có thể tùy chỉnh tác vụ và Camera Control Button giúp chụp ảnh, zoom nhanh chóng.

Hệ thống camera phía sau giữ nguyên với cảm biến chính 48 MP và telephoto 12 MP, nhưng camera trước được nâng cấp lên 24 MP. Điểm đáng chú ý là cảm biến vuông, giúp ảnh sắc nét ở mọi góc chụp mà không cần xoay ngang máy, đồng thời AI có thể tự động mở rộng góc để chụp nhóm.

Về hiệu năng, iPhone 17 trang bị chip A19 cùng 8GB RAM, bộ nhớ trong 256 GB hoặc 512 GB.

Dung lượng pin chưa được Apple công bố, nhưng dự kiến vẫn ở mức 3600 mAh như iPhone 16, với thời lượng sử dụng lâu hơn nhờ ProMotion. Tốc độ sạc được cải thiện, 50% pin trong 20 phút. Apple cũng hứa hẹn hỗ trợ iOS ít nhất 6 năm cùng các bản vá bảo mật bổ sung.

5 màu sắc của iPhone 17. (Ảnh chụp màn hình)

iPhone 17 có 5 tùy chọn màu sắc: Lavender, Mist Blue, Sage, Black và White với giá bán từ 799$ (tương đương 21 triệu đồng) cho phiên bản 256GB bộ nhớ trong. Đây cũng là nâng cấp đáng kể khi iPhone 16 năm trước phiên bản thấp nhất người dùng mua chỉ là 128GB bộ nhớ trong.

Không kém phần so với iPhone Air, bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max cũng là tâm điểm với một thiết kế hoàn toàn mới cùng hàng loạt cải tiến mạnh mẽ về hiệu năng, camera và thời lượng pin.

Cấu hình iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. (Ảnh chụp màn hình)

Hai mẫu máy này được trang bị chip A19 Pro - vi xử lý mạnh và tiết kiệm năng lượng nhất của Apple từ trước tới nay, đi kèm hệ thống tản nhiệt buồng hơi được tích hợp vào khung nhôm unibody, giúp duy trì hiệu suất cao trong thời gian dài.

Bộ đôi iPhone 17 Pro sở hữu ba cảm biến Fusion 48 MP, bao gồm ống kính chính, góc siêu rộng và telephoto thế hệ mới. Cụm camera này mang đến trải nghiệm tương đương 8 ống kính chuyên nghiệp, trong đó ống telephoto hỗ trợ zoom quang học tới 8x ở tiêu cự 200 mm - mức cao nhất trên iPhone từ trước đến nay.

Ngoài ra, camera trước 18 MP với tính năng Center Stage cũng được nâng cấp để hỗ trợ ảnh chân dung, selfie nhóm và quay video 4K HDR với khả năng chống rung tốt hơn.

Màn hình Super Retina XDR có hai kích thước 6,3 inch và 6,9 inch, độ sáng tối đa ngoài trời lên đến 3.000 nit, tần số quét 120 Hz và công nghệ Always-On. Lớp phủ Ceramic Shield 2 được sử dụng cho cả mặt trước và sau, cho khả năng chống xước gấp 3 lần và chống nứt vỡ tốt hơn so với thế hệ trước.

Giá bán của iPhone 17 Pro khởi điểm từ 34,99 triệu đồng cho bản 256 GB, trong khi iPhone 17 Pro Max có giá từ 37,99 triệu đồng và hỗ trợ tuỳ chọn bộ nhớ lên tới 2 TB.

Giá bán các mẫu iPhone mới ra mắt. (Ảnh chụp màn hình)

Các phiên bản màu mới gồm cam vũ trụ, xanh đậm và bạc. Người dùng có thể đặt trước từ ngày 12/9 và nhận hàng từ ngày 19/9 tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

AirPods Pro 3 ra mắt sau 3 năm với nhiều cải tiến

AirPods Pro 3 chính thức ra mắt. (Ảnh chụp màn hình)

Sau 3 năm, Apple cập nhật thế hệ tiếp theo của AirPods Pro với hàng loạt nâng cấp như cảm biến nhịp tim, khả năng dịch trực tiếp và chống ồn chủ động được giới thiệu là "tốt nhất thế giới."

AirPods Pro 3 lần đầu tích hợp cảm biến đo nhịp tim, tính năng dịch trực tiếp và hệ thống chống ồn chủ động (ANC) mới.

Về âm thanh, AirPods Pro 3 được nâng cấp với âm trường rộng hơn, khả năng cách âm tốt hơn nhờ nút tai bằng mút xốp. Apple cho biết công nghệ ANC mới tăng gấp đôi hiệu quả so với thế hệ trước, mang lại trải nghiệm chống ồn tối ưu nhất trong các mẫu tai nghe in-ear không dây hiện nay.

Điểm nổi bật khác là cảm biến đo nhịp tim, đây là cảm biến quang học PPG nhỏ nhất của Apple, phát tia hồng ngoại 256 lần/giây để đo hấp thụ ánh sáng trong máu.

Kết hợp cùng cảm biến chuyển động, GPS và AI trên iPhone, hệ thống này có thể theo dõi nhịp tim, lượng calo tiêu hao và hoạt động luyện tập.

Một tính năng quan trọng khác đó là tính năng dịch trực tiếp cũng được Apple giới thiệu, cho phép tai nghe tự động hạ âm lượng khi có người nói và phát lại bằng ngôn ngữ của người dùng.

Ngoài ra, thiết kế AirPods Pro 3 cũng đã có sự nâng cấp sau khi Apple phân tích hơn 10.000 bản quét tai 3D, giúp tai nghe nhỏ gọn và vừa vặn hơn. Người dùng có thể chọn giữa 5 kích thước nút tai. Sản phẩm còn đạt chuẩn IP57, tăng khả năng chống mồ hôi và nước.

AirPods Pro 3 có giá 249 USD, tương đương khoảng 6,6 triệu đồng, cho phép đặt trước từ hôm nay và sẽ chính thức giao hàng vào ngày 19/9.

Bộ 3 Apple Watch Series thế hệ mới

Tại sự kiện, Apple cũng công bố ba mẫu đồng hồ thông minh mới gồm Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 và Watch SE 3. (Ảnh chụp màn hình)

Tại sự kiện, Apple cũng công bố ba mẫu đồng hồ thông minh mới gồm Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 và Watch SE 3. Cả ba thiết bị đều được nâng cấp mạnh mẽ về kết nối, thiết kế và tính năng theo dõi sức khỏe, hứa hẹn mở rộng khả năng hỗ trợ người dùng trong nhiều tình huống.

Apple Watch Series 11 là bản nâng cấp chính cho dòng smartwatch phổ thông của Apple, với thiết kế được giới thiệu là "mỏng nhất và thoải mái nhất từ trước đến nay." Nhìn bề ngoài có vẻ Apple Watch Series 11 không có thay đổi về ngoại hình tuy nhiên theo Apple, bề mặt kính ionX được phủ một lớp gốm liên kết ở cấp độ nguyên tử, giúp tăng khả năng chống trầy xước gấp đôi so với thế hệ trước. Thiết bị cũng tích hợp kết nối 5G, sử dụng kiến trúc modem và ăngten mới nhằm mở rộng vùng phủ sóng trong khi vẫn tiết kiệm năng lượng.

Cấu hình Apple Watch Series 11. (Ảnh chụp màn hình)

Tính năng nổi bật là khả năng phát hiện và cảnh báo nguy cơ tăng huyết áp, mở rộng thêm các công cụ theo dõi sức khỏe quan trọng bên cạnh đo nhịp tim hay phát hiện té ngã. Watch Series 11 chạy hệ điều hành watchOS 26 với giao diện Liquid Glass hoàn toàn mới, đồng thời giới thiệu mặt đồng hồ Flow lấy cảm hứng từ kiểu đồng hồ regulator truyền thống.

Apple Watch Ultra 3 cũng mang đến một loạt nâng cấp đáng chú ý khi sử dụng khung vỏ in 3D mới, viền màn hình được làm mỏng hơn để nhường chỗ cho màn hình lớn nhất từ trước đến nay trên một chiếc Apple Watch.

Công nghệ hiển thị LTPO thế hệ thứ ba cho phép hiển thị rõ ràng kể cả khi nhìn ở góc nghiêng, đồng thời tiết kiệm năng lượng hơn. Theo Apple, thời lượng pin đạt 42 giờ sử dụng bình thường và lên đến 72 giờ ở chế độ tiết kiệm pin.

Một tính năng quan trọng nhất của Apple Watch Ultra 3 là kết nối vệ tinh hai chiều, cho phép gửi tin nhắn, chia sẻ vị trí qua Emergency SOS và Find My, ngay cả ở những vùng không có sóng di động. Máy cũng được trang bị chip S10 như Series 11 và hỗ trợ đo huyết áp.

Apple Watch Ultra 3 được mở đặt trước từ ngày 10/9, giao hàng từ 19/9, với giá khởi điểm 799 USD. (Ảnh chụp màn hình)

Apple Watch Ultra 3 được mở đặt trước từ ngày 10/9, giao hàng từ 19/9, với giá khởi điểm 799 USD (khoảng hơn 21 triệu đồng).

Bên cạnh đó, Apple cũng giới thiệu Apple Watch SE 3 cho người dùng phổ thông. Apple Watch SE 3 lần đầu tiên sở hữu màn hình luôn hiển thị (always-on display), kết nối 5G và chip S10. Sản phẩm được bổ sung hai tính năng mới gồm cảm biến nhiệt độ cổ tay và cảnh báo ngưng thở khi ngủ. Ngoài ra, tốc độ sạc của SE 3 cũng nhanh gấp đôi đời trước.

Dù nâng cấp đáng kể, giá bán của mẫu SE mới vẫn giữ nguyên ở mức 249 USD (khoảng 6,5 triệu đồng) cho bản 40mm, giao hàng từ ngày 19/9/2025.

