Livestream nông sản ở “Cổng trời”

Từ những sản phẩm vốn quen thuộc trong đời sống của đồng bào vùng biên, xã Trung Lý đang nỗ lực đưa nông sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng bằng một cách làm mới là livestream giới thiệu, quảng bá và bán hàng trực tiếp trên mạng xã hội tại địa danh "Cổng trời" Mường Lát.

Buổi livestream nông sản ở “cổng trời” Mường Lát.

Việc lựa chọn địa điểm livestream tại “Cổng trời”, nơi nhiều du khách dừng chân trên hành trình lên vùng biên, không chỉ thu hút người xem trên nền tảng trực tuyến mà còn tạo sự chú ý với đông đảo du khách có mặt trực tiếp tại đây.

Mở đầu buổi livestream là phóng sự về hành trình vượt núi, lội suối đến gia đình anh Giàng A Vành, ở bản Khằm, để giới thiệu câu chuyện về sản phẩm gà đen bản địa, một trong những sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2024 của xã.

Trong không gian chăn nuôi của gia đình, cán bộ xã trực tiếp trò chuyện với anh Vành về nguồn gốc giống gà, cách chăm sóc, quy trình nuôi và hướng phát triển sản phẩm để người xem nắm bắt.

Với cách dẫn chuyện mộc mạc, tự nhiên, đôi khi pha chút hài hước của cán bộ xã cùng những chia sẻ chân tình của người dân đã tạo nên không khí gần gũi cho buổi livestream.

Gà đen bản Khằm, sản phẩm OCOP được giới thiệu.

Gà đen được đồng bào Mông nuôi thả trên nương rẫy, đồi núi cao, chủ yếu phục vụ nhu cầu của gia đình. Nhận thấy giống gà bản địa có sức đề kháng tốt, thịt chắc, thơm ngon, giá trị dinh dưỡng cao và được người tiêu dùng ưa chuộng, anh Giàng A Vành bắt đầu nghĩ đến việc phát triển thành sản phẩm hàng hóa.

Năm 2021, anh Vành bắt tay xây dựng mô hình nuôi gà đen thương phẩm. Từ quy mô 200-300 con mỗi lứa, gia đình vừa nuôi gà thịt, vừa nhân giống để cung cấp cho các hộ có nhu cầu. Từ chỗ nuôi nhỏ lẻ theo tập quán truyền thống, gà đen bản địa từng bước được định hướng trở thành sản phẩm có thương hiệu, gắn với địa danh và văn hóa của đồng bào Mông.

Năm 2024, sản phẩm “Gà đen bản Khằm” của gia đình anh Giàng A Vành được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Đây cũng là một trong những sản phẩm cho thấy hướng đi từ lợi thế bản địa sang sản xuất hàng hóa đang được người dân vùng biên từng bước thực hiện.

Không chỉ giới thiệu gà đen, trong buổi livestream, cán bộ xã còn giới thiệu nhiều sản phẩm nông sản là những sản vật đặc trưng khác do người dân Trung Lý sản xuất như: nếp Cay Nọi, ớt rừng, măng khô... Những sản phẩm vốn quen thuộc với người dân địa phương được kể lại bằng chính câu chuyện của người làm ra chúng.

Nhiều nông sản đặc trưng.

Điểm đáng chú ý là những người trực tiếp tham gia livestream không phải những người bán hàng chuyên nghiệp. Cán bộ xã vừa dẫn chương trình, vừa trò chuyện với bà con; người dân trực tiếp giới thiệu sản phẩm, cách làm và những câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Sự mộc mạc, chân thực tạo nên nét riêng cho buổi giới thiệu.

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Trung Lý, cho biết: Livestream tiếp thị, bán hàng khá phổ biến ở miền xuôi, đô thị, tuy nhiên với bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Trung Lý, đây là một hình thức còn khá mới mẻ.

Buổi livestream là một trong những hoạt động xúc tiến, quảng bá, giới thiệu nông sản của người dân địa phương, nhất là các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP. Việc đưa sản phẩm lên môi trường số không chỉ nhằm mở rộng kênh tiêu thụ mà còn tạo thêm động lực để người dân chú trọng hơn đến chất lượng, mẫu mã và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Khi sản phẩm làm ra bán được, người dân có thêm thu nhập, từ đó có động lực duy trì và mở rộng sản xuất.

Vi deo: Một vài phân đoạn buổi livestream (Nguồn: UBND xã Trung Lý).

Ở xã biên giới còn nhiều khó khăn như Trung Lý, câu chuyện của gà đen bản Khằm vì thế không chỉ nằm ở một sản phẩm OCOP. Đó còn là câu chuyện về cách những sản vật vốn có của núi rừng được nhìn nhận, tổ chức sản xuất và tìm đầu ra để trở thành hàng hóa. Đây cũng là hướng để những lợi thế sẵn có của địa phương từng bước trở thành sinh kế, giúp người dân vùng biên có thêm cơ hội nâng cao thu nhập ngay trên quê hương mình.

Đình Giang