Litva lại đóng cửa sân bay Vilnius do khinh khí cầu xâm nhập

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

Lê Hà
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 23/11 (giờ địa phương), sân bay Vilnius, Litva lại thông báo tạm ngừng hoạt động do xuất hiện khinh khí cầu di chuyển vào vùng không phận, buộc một số chuyến bay khi đến đã phải chuyển hướng sang các thành phố khác, điều này cho thấy những thách thức gia tăng đối với an ninh hàng không ở châu Âu.

Ngày 23/11 (giờ địa phương), sân bay Vilnius, Litva lại thông báo tạm ngừng hoạt động do xuất hiện khinh khí cầu di chuyển vào vùng không phận, buộc một số chuyến bay khi đến đã phải chuyển hướng sang các thành phố khác, điều này cho thấy những thách thức gia tăng đối với an ninh hàng không ở châu Âu.

Sân bay Vilnius, Litva. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, nhà điều hành sân bay Vilnius thông báo “Chú ý: Hoạt động tại Sân bay Vilnius đang bị gián đoạn,” sẽ mở cửa trở lại vào 1:30 sáng giờ địa phương (23:30 GMT). Đây là lần thứ 9 sân bay Vilnius phải ngừng hoạt động kể từ đầu tháng 10. Litva cho rằng các gián đoạn trên là do khinh khí cầu thời tiết chở thuốc lá lậu từ Belarus. Nước này cũng cáo buộc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko để tình trạng này xảy ra và gọi đây là một hình thức “tấn công lai”.

Tháng trước, Litva đã đóng cả hai cửa khẩu biên giới với Belarus để ứng phó các vụ việc liên quan đến khinh khí cầu, nhưng mở lại đầu tuần này khi các gián đoạn giao thông hàng không dường như đã chấm dứt. Tổng thống Lukashenko từng chỉ trích mạnh mẽ động thái đóng cửa biên giới của Litva, cáo buộc phương Tây tiến hành “chiến tranh lai” chống Belarus và Nga, mở ra kỷ nguyên mới chia cắt bằng dây thép gai.

Trong những tháng gần đây, hàng không châu Âu liên tục bị xáo trộn do thiết bị bay không người lái xuất hiện và xâm nhập.

Tại Đức, để đối phó với UAV lạ liên tục xuất hiện trên bầu trời gần đây, liên minh cầm quyền Đức gồm đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo/Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đã thông qua dự thảo luật của Bộ Nội vụ Liên bang sửa đổi Đạo luật An ninh hàng không. Dự thảo quy định cơ quan cảnh sát các bang sẽ được trang bị tốt hơn để phòng thủ UAV và có thể yêu cầu hỗ trợ từ Quân đội Đức khi cần thiết, đặc biệt trong cung cấp công nghệ trinh sát và biện pháp can thiệp.

Trước sự cố mới nhất nói trên ở Liva, Phó Tổng Thư ký NATO Radmila Sekerinska cho biết liên minh quân sự này sẽ tìm kiếm biện pháp ít tốn kém hơn để xử lý các UAV xâm nhập, thay vì phải sử dụng các loại vũ khí đắt tiền. Báo Bild (Đức) đưa tin NATO có thể đã chi hơn 1 triệu euro để bắn hạ UAV trên bầu trời Ba Lan bằng máy bay tiêm kích F-35, sử dụng tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9 Sidewinder – mỗi quả có giá hơn 400.000 euro.

Lê Hà

#Khinh khí cầu #Sân bay #Litva #UAV #Hàng không #Châu Âu #Đóng cửa #Tên lửa không đối không

