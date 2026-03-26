Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030

Sáng 26/3, tại Nhà máy Chế biến nông sản chất lượng cao VinaGreen (xã Triệu Sơn), Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030. Chương trình nhằm tăng cường phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ.

Tham dự lễ ký kết có các đồng chí: Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng đông đảo doanh nghiệp.

Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030.

Theo chương trình phối hợp, trong giai đoạn 2026-2030, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung triển khai nhiều nội dung trọng tâm như: Phát động và phối hợp triển khai phong trào thi đua “5 tiên phong, 5 đồng hành”, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; xây dựng mô hình “Tổ tư vấn pháp luật Công đoàn doanh nhân trẻ Thanh Hóa”; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; chăm lo đoàn viên, người lao động; tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể; hỗ trợ thành lập, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở; đồng thời phối hợp phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên, người lao động ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng, thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp khi đủ điều kiện.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Hưng phát biểu tại lễ ký kết.

Về trách nhiệm cụ thể, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa sẽ giữ vai trò đầu mối về phía tổ chức công đoàn, chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch phối hợp hằng năm, hướng dẫn triển khai tại cơ sở; tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, tập huấn, đối thoại, thương lượng; hỗ trợ xây dựng và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; đồng thời nắm bắt tình hình người lao động, kịp thời phản ánh, kiến nghị để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa sẽ làm đầu mối tập hợp, vận động doanh nghiệp hội viên tham gia chương trình; tuyên truyền, lan tỏa các nội dung phối hợp; giới thiệu doanh nghiệp tham gia mô hình điểm, hoạt động thí điểm và chủ động phản ánh nhu cầu, đề xuất từ thực tiễn sản xuất , kinh doanh.

Hai bên đồng thời cam kết duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả triển khai và kịp thời kiến nghị các giải pháp, chính sách hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp và người lao động.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Lương Trọng Thành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhấn mạnh: Chương trình phối hợp là bước cụ thể hóa vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Đồng chí Lương Trọng Thành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại lễ ký kết.

Đồng chí khẳng định, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể tại doanh nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; triển khai hiệu quả các chương trình phúc lợi đoàn viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Đồng thời, sau mô hình điểm ký kết với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa, đơn vị sẽ chủ động phối hợp, hỗ trợ các hiệp hội doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, nhận diện thương hiệu sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu và hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế.

Liên đoàn Lao động tỉnh cũng sẽ tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến lao động, việc làm, an sinh xã hội; thúc đẩy phát triển tổ chức công đoàn và tổ chức đảng trong doanh nghiệp, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Trong quá trình phát triển, người lao động luôn là yếu tố trung tâm, là nguồn lực quan trọng tạo nên giá trị, chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Vì vậy, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động không chỉ là trách nhiệm mà còn là động lực phát triển.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ ký kết.

Từ nhận thức đó, Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa cam kết sẽ tích cực phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; đẩy mạnh đối thoại, chia sẻ, đồng hành giữa người sử dụng lao động và người lao động; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng doanh nhân; quan tâm xây dựng tổ chức công đoàn, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; đồng thời triển khai các chương trình chăm lo thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Trước đó, các đại biểu đã tham quan Nhà máy Chế biến nông sản chất lượng cao VinaGreen. Đây là nhà máy có dây chuyền sản xuất hiện đại, xuất khẩu thành công nông sản tới Đức, Séc; đồng thời là doanh nghiệp điểm được lựa chọn để xây dựng mô hình điểm triển khai các nội dung ký kết.

Minh Hằng