Lịch thi đấu ngày 5/7 Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa lần thứ V - năm 2026

Ngày thi đấu thứ hai của giải sẽ chứng kiến màn ra quân của đội chủ nhà Hạc Thành ở cả hai lứa tuổi U8 và U10. Ở lứa tuổi U8, tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Bách Khoa Thường Xuân và Thạch Thành - trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình cục diện bảng B. Trong khi đó, tại lứa tuổi U10, mọi sự chú ý sẽ hướng về màn so tài giữa Hạc Thành và Nghi Sơn, nơi hai đội bóng giàu tham vọng đều hướng đến chiến thắng đầu tay để tìm kiếm cơ hội trong cuộc đua giành vé vào vòng tiếp theo.

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