LHQ thông qua bản đồ thế giới mới, Mỹ phản đối

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết không mang tính ràng buộc, khuyến khích sử dụng phép chiếu bản đồ thể hiện chính xác hơn diện tích tương đối của các quốc gia và châu lục. Mỹ là nước duy nhất bỏ phiếu chống.

Liên Hợp Quốc thông qua bản đồ thế giới mới. Ảnh: India Today.

Nghị quyết nhận được 164 phiếu thuận, 6 phiếu trắng và 1 phiếu chống của Mỹ. Văn kiện do Ngoại trưởng Togo khởi xướng, với sự ủng hộ của các nước thành viên Liên minh châu Phi và Bahamas, kêu gọi các quốc gia cân nhắc sử dụng phép chiếu Trái đất bình đẳng (Equal Earth) thay cho phép chiếu Mercator truyền thống.

Theo nghị quyết, những biến dạng về diện tích trên bản đồ có thể tác động lâu dài đến nhận thức, giáo dục, văn hóa, địa chính trị và kinh tế - xã hội, đặc biệt đối với cách nhìn nhận về châu Phi và một số khu vực khác.

Hình chiếu của Equal Earth phản ánh chính xác quy mô tương đối của các quốc gia. Ảnh: CCTV.

Phép chiếu Mercator, ra đời năm 1569, giữ tương đối chính xác hình dạng nhưng làm phóng đại diện tích các khu vực xa xích đạọ, trong khi nhiều khu vực gần xích đạo trông nhỏ hơn so với diện tích thực tế. Vì vậy, Greenland có thể trông gần bằng châu Phi, dù diện tích châu Phi lớn hơn khoảng 14 lần. Trong khi đó, phép chiếu Trái đất bình đẳng (Equal Earth), giới thiệu năm 2018, giúp thể hiện chính xác hơn tương quan diện tích giữa các quốc gia và châu lục.

Ngoại trưởng Togo Robert Dussey, đại diện nước khởi xướng nghị quyết, cho rằng bản đồ không chỉ có ý nghĩa về địa lý mà còn ảnh hưởng đến nhận thức và giáo dục.

Trong khi đó, Mỹ phản đối nghị quyết, cho rằng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nên tập trung vào những vấn đề cấp thiết hơn thay vì dành thời gian tranh luận về cách thể hiện bản đồ.

Pháp, một trong những nước ủng hộ nghị quyết, cũng tuyên bố sẽ chuyển sang sử dụng phép chiếu Trái đất bình đẳng (Equal Earth). Tuy nhiên, nghị quyết của Đại hội đồng không cấm phép chiếu Mercator và không bắt buộc các nước phải chuyển sang sử dụng bản đồ mới.

Liên Hợp Quốc cũng lưu ý không có phép chiếu nào có thể thể hiện hoàn toàn chính xác Trái Đất ba chiều trên mặt phẳng hai chiều, bởi mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế riêng.

Minh Phương

Nguồn: CCTV, AA.