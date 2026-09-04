LHQ cảnh báo El Niño có nguy cơ mạnh nhất trong 1.000 năm

LHQ cảnh báo hiện tượng El Niño đang gia tăng cường độ nhanh chóng và có khả năng trở thành một trong những đợt mạnh nhất từng được ghi nhận, làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên toàn cầu và các hiện tượng thời tiết cực đoan trong năm 2027.

LHQ cảnh báo El Niño có nguy cơ mạnh nhất trong 1.000 năm. Ảnh: The Hindu.

Theo bản cập nhật mới nhất của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) công bố ngày 3/9, El Niño đã hình thành rõ rệt và dự kiến tiếp tục mạnh lên thành một hiện tượng “rất mạnh” trong những tháng tới. Tác động như lũ lụt, hạn hán và nắng nóng cực đoan có thể tiếp diễn trong năm 2027.

Dữ liệu mới nhất cho thấy nhiệt độ nước biển tại khu vực trung tâm của El Niño hiện cao hơn mức trung bình 30 năm khoảng 2,6 độ C. Con số này đã tiến gần mức cao nhất từng được ghi nhận trong thời kỳ quan trắc bằng vệ tinh là 3,1 độ C vào năm 2015. Trong khi đó, hiện tượng này vẫn còn vài tháng nữa mới đạt đỉnh.

Theo mức trung bình của 14 mô hình dự báo, mức chênh lệch nhiệt độ có thể lên khoảng 4 độ C vào tháng 11. Dữ liệu từ san hô, vòng sinh trưởng của cây và các tài liệu lịch sử cho thấy chưa từng ghi nhận một đợt El Niño đạt mức tương tự trong khoảng 1.000 năm qua.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo thế giới đang bước vào giai đoạn có nhiều rủi ro hơn từ các hiện tượng thời tiết cực đoan, đồng thời kêu gọi đẩy nhanh hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, Tổng thư ký WMO Celeste Saulo cho biết El Niño có thể gây thiệt hại lớn cho cộng đồng và nền kinh tế trên toàn cầu. WMO đang phối hợp với các cơ quan khí tượng và thủy văn quốc gia để tăng cường dự báo, cảnh báo sớm và chuẩn bị các biện pháp ứng phó trước khi hiện tượng này đạt đỉnh.

Ảnh hưởng của El Niño đã xuất hiện rõ hơn tại nhiều khu vực. Tại Indonesia, thời tiết nóng và khô làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, với gần 95.000ha bị thiêu rụi chỉ trong tháng 7 và hơn 9.000 điểm nóng được phát hiện trong tháng 8.

Ảnh: B2B News.

Những ảnh hưởng đã xuất hiện tại một số khu vực, trong đó cháy rừng tại Indonesia trở nên nghiêm trọng hơn và lượng mưa tại Ấn Độ suy giảm. Các tác động có thể lan rộng, làm tăng nguy cơ cháy rừng tại Australia và khiến lũ lụt nghiêm trọng hơn ở Nam Mỹ. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) hồi tháng 8 cảnh báo El Niño có thể đẩy khoảng 50 triệu người vào tình trạng đói nghiêm trọng.

WMO cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử 50 năm của tổ chức này triển khai một chiến dịch huy động quy mô lớn với các cơ quan khí tượng và thủy văn quốc gia nhằm tăng cường dự báo và bảo vệ người dân trước các tác động của hiện tượng khí hậu này.

Thanh Giang

Nguồn: The Guardian.