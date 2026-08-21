Lebanon nối lại tuyến thương mại đường bộ với Saudi Arabia

Lebanon và Saudi Arabia ngày 20/8 chính thức nối lại tuyến thương mại đường bộ giữa hai nước, đồng thời đưa vào vận hành hệ thống máy quét hiện đại tại cửa khẩu Masnaa, giáp Syria, nhằm tăng cường kiểm soát hàng hóa và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu.

Đại sứ Saudi Arabia tại Lebanon Fahad bin Abdulrahman Al-Dosari. Ảnh: Alraiionline.

Tại lễ công bố, Đại sứ Saudi Arabia tại Lebanon Fahad bin Abdulrahman Al-Dosari cùng đại diện Chính phủ Lebanon chứng kiến việc đưa hệ thống máy quét mới vào hoạt động. Thiết bị đã được vận hành thử tại cửa khẩu Masnaa trong những ngày trước đó.

Việc mở lại tuyến đường bộ diễn ra gần 5 năm sau khi Saudi Arabia đình chỉ nhập khẩu một số mặt hàng từ Lebanon, đặc biệt là nông sản, sau nhiều vụ vận chuyển ma túy bị phát hiện. Trước đó, Saudi Arabia đã nối lại tuyến vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không từ Lebanon.

Đại sứ Al-Dosari cho biết việc khôi phục tuyến đường bộ thể hiện sự tiếp nối hợp tác giữa hai nước. Ông nhấn mạnh Saudi Arabia tin tưởng vào các cơ quan nhà nước Lebanon và hy vọng hoạt động xuất khẩu của Lebanon sang thị trường Saudi Arabia sẽ sớm vượt mức trước khi lệnh đình chỉ được áp dụng.

Về phía Lebanon, Bộ trưởng Công trình công cộng và Giao thông Fayez Rasamny cho biết chính phủ cam kết tăng cường an ninh tại các cửa khẩu đường bộ, đường biển và đường hàng không. Ông cho biết toàn bộ hàng hóa xuất nhập khẩu của Lebanon sẽ được kiểm tra bằng máy quét nhằm hạn chế nguy cơ buôn lậu và các vi phạm hải quan.

Lebanon nối lại tuyến thương mại đường bộ với Saudi Arabia. Ảnh: Arap news.

Theo giới chức Lebanon, hệ thống mới có công suất cao hơn nhiều lần so với thiết bị quét thông thường, có thể hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, giúp rút ngắn thời gian kiểm tra và nâng cao khả năng phát hiện hàng hóa cấm.

Lebanon cũng đang xây dựng kế hoạch nâng cấp cửa khẩu Masnaa với kinh phí dự kiến khoảng 61 triệu USD. Dự án bao gồm các làn đường riêng cho xe tải, xe buýt và phương tiện cá nhân, cùng làn ưu tiên và khu vực thương mại tự do. Dự án dự kiến hoàn thành trong khoảng ba năm sau khi được bảo đảm nguồn vốn. Việc nối lại tuyến thương mại được kỳ vọng tạo thêm điều kiện cho hoạt động trao đổi hàng hóa giữa Lebanon và Saudi Arabia, đồng thời tăng cường hợp tác hải quan và kiểm soát buôn lậu giữa hai nước.

Lê Hà.

Nguồn: Arap news