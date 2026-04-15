Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc

Sáng 15/4/2026, sau hội đàm chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến Lễ ký một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa hai nước.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao và đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến an ninh toàn cầu giữa Chính phủ hai nước; Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Doãn Lực, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh ký Bản Ghi nhớ hợp tác hai thủ đô Hà Nội và Bắc Kinh, giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng ký Nghị định thư về thiết lập, quản lý và vận hành đường dây nóng cấp Bộ trưởng giữa hai Bộ; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh ký 2 văn kiện: Kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2026-2030 và Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc về triển khai hợp tác đào tạo đường sắt để tăng cường năng lực cho nhân lực đường sắt Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ ký Bản Ghi nhớ về hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Giáo dục Trung Quốc và ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ ký Bản Ghi nhớ về hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Giáo dục Trung Quốc và ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Trung Quốc về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại của cư dân biên giới và ký Giấy chứng nhận bàn giao hồ sơ kết quả dự án viện trợ Việt Nam lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Trung Quốc về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại của cư dân biên giới và ký Giấy chứng nhận bàn giao hồ sơ kết quả dự án viện trợ Việt Nam lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan; ký 2 văn kiện: Bản ghi nhớ về việc thành lập Nhóm công tác hợp tác chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc và Bản ghi nhớ về việc thành lập Nhóm công tác đàm phán thúc đẩy xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc xuất khẩu quả bưởi và quả chanh giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc; ký Thỏa thuận tăng cường hợp tác Văn hóa Nghệ thuật năm 2026-2027 giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh truyền hình Trung ương Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc xuất khẩu quả bưởi và quả chanh giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc; ký Thỏa thuận tăng cường hợp tác Văn hóa Nghệ thuật năm 2026-2027 giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh truyền hình Trung ương Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ ký Công thư Dự án xây mới cơ sở 2 giai đoạn 1 Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc giữa Bộ Y tế Việt Nam và Tổng Cục hợp tác phát triển quốc tế quốc gia Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo TTXVN

