Lễ hội Làng du lịch Yên Trung: Cuốn hút du khách thập phương hòa cùng nhịp đập văn hóa bản địa

Tiếng trống giục giã, tiếng hò reo vang vọng bên bờ nước hòa cùng làn khói bếp thơm nồng vị quê đã biến Làng du lịch Yên Trung thành một “sân khấu ngoài trời” rực rỡ sắc màu. Ngày thứ hai của Lễ hội Làng du lịch Yên Trung 2026 thực sự bùng nổ, cuốn hút hàng ngàn du khách thập phương hòa cùng nhịp đập văn hóa bản địa.

Video: Lễ hội làng du lịch Yên Trung: Cuốn hút du khách thập phương hòa cùng nhịp đập văn hóa bản địa.

Bước chân vào không gian Lễ hội Làng du lịch Yên Trung trong ngày 25/7, cái nắng oi ả của ngày hè bỗng nhiên bị đẩy lùi bởi cái “nhiệt” hừng hực phát ra từ hàng ngàn con người đang đổ về đây.

Ngay sát bờ nước, Hội thi quăng chài lại mang đến một mảng màu sinh động khác nơi những “nghệ sĩ bình dân” phô diễn kỹ năng nghề sông nước lâu đời.

Tiếng gió xé nhẹ khi tấm chài tung tròn xòe rộng như cánh hoa trên mặt nước, rồi chìm dần trong nhịp thở hồi hộp của người xem.

Bên cạnh các trò chơi dân gian đậm chất truyền thống, khu vực mặt nước lễ hội năm nay thêm phần bùng nổ nhờ sự xuất hiện của bộ môn thể thao hiện đại: Lướt ván phản lực. Trên mặt nước xanh trong, tiếng động cơ ròn rã vang lên báo hiệu những pha biểu diễn và trải nghiệm tốc độ cao đầy phấn khích.

Tạm rời xa không gian náo nhiệt dưới nước, khu vực diễn ra Hội thi nấu cơm truyền thống lại đưa du khách trở về với ký ức tuổi thơ ấm áp.

Trong làn khói bếp chao nghiêng giữa trời hè, các đội thi tay thoăn thoắt gánh nước, nhóm lửa, chẻ củi và canh gạt than.

Mùi thơm ngạt ngào của gạo mới quyện vào tiếng trao đổi rôm rả của các bà, các chị khiến khoảng sân hội tràn ngập hơi thở ấm cúng của gia đình, làng xóm.

Bên cạnh các trò chơi dân gian, tinh thần thể thao rực lửa cũng lan tỏa mạnh mẽ tại sân bóng chuyền. Các trận giao lưu bóng chuyền giữa các thôn diễn ra vô cùng kịch tính.

Những cú đập bóng uy lực, những pha cứu bóng lăn xả trong tiếng trống giục liên hồi đã thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa người dân các thôn làng trong vùng.

Một điểm nhấn không thể bỏ qua trong Lễ hội năm nay chính là khu gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP của xã Yên Trường và các xã lân cận. Ngay từ đầu giờ chiều, các lượt khách đã nườm nượp ghé thăm, trải nghiệm và mua sắm các nông sản đặc trưng, sản phẩm chế biến tinh xảo mang đậm hương vị bản địa.

Sự chuẩn bị chỉn chu, bài bản tại các gian hàng không chỉ minh chứng cho tiềm năng kinh tế nông thôn phát triển mà còn khẳng định bước tiến dài trong việc gắn kết nông nghiệp sạch với phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Nằm trong chuỗi sự kiện 3 ngày (từ 24 đến 26/7), Lễ hội Làng du lịch Yên Trung 2026 được đầu tư công phu, bài bản, mở ra một không gian văn hóa - du lịch - giải trí quy mô. Khép lại ngày hoạt động thứ hai tràn ngập niềm vui và cảm xúc, lễ hội tiếp tục hứa hẹn một ngày bế mạc (26/7) bùng nổ, để lại ấn tượng khó quên trong lòng người dân và du khách thập phương.

Hoàng Đông - Thục Anh