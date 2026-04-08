Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2026: Sẵn sàng cho ngày khai hội

Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2026 sẽ chính thức khai mạc vào sáng 9/4 (tức ngày 22 tháng 2 âm lịch) tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, các điều kiện về tổ chức, nội dung và cơ sở vật chất đều đã sẵn sàng cho ngày khai hội.

Ban Tổ chức rà soát, hoàn thiện toàn bộ kết cấu và nội dung chương trình nghệ thuật trước ngày khai hội

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là phần nghi lễ truyền thống được tổ chức trang trọng, tái hiện những giá trị tín ngưỡng lâu đời gắn với việc tôn vinh Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh; cùng chương trình nghệ thuật sân khấu hóa quy mô, giàu tính sử thi, với chủ đề “Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh - Rạng ngời trang sử vàng dân tộc”, kỷ niệm 1.778 năm ngày mất của Bà.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, gồm 3 chương, tái hiện hành trình lịch sử từ vùng đất “địa linh sinh anh hùng”, đến hình ảnh Bà Triệu phất cờ khởi nghĩa, lãnh đạo nghĩa quân chống giặc ngoại xâm với khí thế hào hùng, và tiếp nối là tinh thần dựng xây quê hương trong thời kỳ mới. Các nội dung đã được hoàn thiện đồng bộ, từ kịch bản, âm thanh, ánh sáng đến tổ chức biểu diễn, bảo đảm mang đến không gian nghệ thuật trang trọng, hấp dẫn, giàu cảm xúc, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử - văn hóa của di tích.

Tiết mục sân khấu hóa tái hiện hình tượng Bà Triệu phất cờ khởi nghĩa, khắc họa khí phách hào hùng của nữ anh hùng dân tộc.

Bên cạnh các nghi lễ, lễ hội còn tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá du lịch, di tích và các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa. Đây là dịp để du khách không chỉ chiêm bái di tích mà còn trực tiếp trải nghiệm những giá trị văn hóa, sản vật đặc trưng, qua đó góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa xứ Thanh và tăng sức hấp dẫn cho điểm đến.

Các đơn vị đang sắp xếp, hoàn thiện không gian trưng bày sản phẩm OCOP phục vụ lễ hội.

Chuẩn bị khu giới thiệu, quảng bá các điểm đến du lịch

Không gian khu di tích Đền Bà Triệu được vệ sinh sạch đẹp, bảo đảm sự trang nghiêm trước ngày khai hội.

Hệ thống cờ hội, pano, băng rôn được lắp đặt dọc hai bên đường vào đền, tạo không gian lễ hội rộn ràng, trang nghiêm.

Với sự chuẩn bị đồng bộ, kỹ lưỡng, Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2026 hứa hẹn diễn ra trang trọng, an toàn, văn minh; tiếp tục khẳng định giá trị của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời, sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh Thanh Hóa năng động, giàu bản sắc, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

Phương Anh