Lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Với phương châm “Lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, sau hơn 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thiệu Trung đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, đầu tư cơ sở hạ tầng và không ngừng nâng cao phong cách, tinh thần trách nhiệm phục vụ người dân bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Trung giải quyết TTHC nhanh chóng, thuận tiện cho công dân.

Xã Thiệu Trung được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã: Thiệu Lý, Thiệu Viên, Thiệu Vận, Thiệu Trung và 8 thôn của xã Thiệu Đô. Xã Thiệu Trung có diện tích 21,82km2, quy mô dân số 32.150 người. Với địa bàn rộng, dân số đông, trang thiết bị còn thiếu, sự phối hợp giữa các phòng, ban có lúc còn chưa nhịp nhàng..., vì vậy thời gian đầu sau khi sáp nhập việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong Nhân dân còn gặp không ít khó khăn.

Với quan điểm “lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, xã Thiệu Trung đã chủ động rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy để tập trung thực hiện công việc hiệu quả. Cùng với việc ưu tiên bố trí cán bộ, công chức là những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ trên các lĩnh vực và nhiệt tình trong công việc trực tiếp nhận và giải quyết TTHC cho Nhân dân, xã Thiệu Trung cũng tập trung đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có đang còn sử dụng tốt để tránh lãng phí tài sản công. Đến nay, hệ thống cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa của UBND xã được trang bị đầy đủ theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Tuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Trung, cho biết: Để đảm bảo cho người dân tiếp cận các TTHC nhanh chóng, thuận tiện, UBND xã đã thực hiện rà soát, thống kê chính xác số lượng các TTHC thuộc thẩm quyền trách nhiệm giải quyết và in ấn mới bộ thủ tục để niêm yết công khai tại bộ phận một cửa UBND xã. Đồng thời rà soát danh mục thủ tục, thay thế những TTHC đã không còn hiệu lực, bổ sung các TTHC được sửa đổi bổ sung, niêm yết tại bộ phận một cửa theo quy định. Tại đây công dân và tổ chức ngoài việc thực hiện TTHC còn thực hiện quyền góp ý, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa.

Với tinh thần hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc, thời gian qua đội ngũ cán bộ, công chức trung tâm luôn niềm nở, nhiệt tình, nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, lắng nghe ý kiến và giải thích tận tình quy trình xử lý công việc của người dân. Chị Nguyễn Thị Liên, ở thôn 8 đến trung tâm để đăng ký khai sinh, cho biết: “Đến đây tôi được cán bộ trung tâm hướng dẫn cách khai và nộp hồ sơ trực tuyến. Thủ tục làm việc nhanh chóng, thuận tiện, người dân không phải đi lại nhiều lần, tôi rất hài lòng với phong cách làm việc nhiệt tình, chu đáo và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trung tâm”.

Không chỉ phục vụ người dân tại trung tâm hành chính công, căn cứ tình hình thực tế về nhu cầu thực hiện các TTHC trên địa bàn xã, nhằm giúp Nhân dân hiểu và nắm chắc các quy trình TTHC, giúp các nhóm yếu thế (người già, khuyết tật, neo đơn, trẻ em, người không có khả năng đến làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công) thực hiện các TTHC, UBND xã đã ban hành kế hoạch ra quân hướng dẫn, tiếp nhận và hỗ trợ nhóm yếu thế trong thực hiện các TTHC của Nhân dân tại các nhà văn hóa thôn, khu phố vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần.

Tại các nhà văn hóa thôn, người dân được cán bộ trung tâm tận tình hướng dẫn, giải thích, tiếp nhận các hồ sơ có đủ điều kiện và viết giấy hẹn ngày trả cho công dân, giảm thiểu thời gian đi lại cho công dân. Qua nắm bắt thông tin từ các bí thư chi bộ, trưởng thôn, đối với nhóm yếu thế, tổ công tác trực tiếp đến gia đình thăm hỏi, hướng dẫn và kiểm tra điều kiện cần hỗ trợ của Nhân dân để có hướng xử lý phù hợp với từng đối tượng.

Sau hơn 1 tháng thực hiện kế hoạch, đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Trung đã thực hiện hướng dẫn 17/34 thôn với số lượng gần 400 công dân được hỗ trợ. Với phương châm gần dân, giúp giảm thời gian đi lại cho Nhân dân, việc làm của cán bộ trung tâm nhận được sự ủng hộ, đồng tình cao của người dân cũng như giảm áp lực công việc cho cán bộ, công chức tại trung tâm của xã. Trong quý III/2025, không có phản ánh, kiến nghị của công dân đối với thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa. Trung tâm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 1.305 hồ sơ trực tuyến, 152 hồ sơ trực tiếp, không có hồ sơ từ kỳ trước. Trong đó đã xử lý 831/923 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần, 322/382 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 361 hồ sơ chứng thực và 96 hồ sơ liên thông khai sinh, khai tử trên phần mềm hộ tịch.

Để phục vụ Nhân dân được tốt hơn, thời gian tới xã Thiệu Trung tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, tiếp nhận, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các TTHC, niêm yết công khai các TTHC, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các TTHC mới ban hành, thực hiện số hóa hồ sơ, nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến, tăng cường hướng dẫn công dân thực hiện truy cập trên Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện các TTHC.

Bài và ảnh: Trung Hiếu