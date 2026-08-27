Lão nông thất thập và khát vọng vươn lên làm giàu

Ở tuổi ngoài 70, trong khi phần lớn nhiều người chọn an nhàn nghỉ ngơi bên con cháu, ông Bùi Xuân Căn ở thôn Phong Lượng, xã Lưu Vệ vẫn miệt mài bám đất, bám đồng. Nhờ tư duy nhạy bén, dám nghĩ dám làm, ông đã xây dựng thành công mô hình nuôi ốc nhồi kết hợp trồng cây ăn quả, trở thành tấm gương sáng trong phong trào “Tuổi cao - gương sáng” tại địa phương.

Mô hình nuôi ốc nhồi của ông Bùi Xuân Căn (bên trái) mang lại hiệu quả kinh tế.

Trước đây, ông Căn từng có nhiều năm gắn bó với các mô hình nông nghiệp truyền thống như cấy lúa, đào ao thả cá và chăn nuôi lợn. Dù quanh năm tần tảo sớm hôm, nguồn thu nhập của gia đình ông vẫn bấp bênh do ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh, kinh tế chỉ dừng lại ở mức đủ ăn.

Với khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng trên đồng đất quê hương, ông Căn luôn trăn trở tìm hướng đi mới. Qua theo dõi các chương trình khuyến nông trên báo, đài, nhận thấy ốc nhồi có giá trị kinh tế cao, nhu cầu thị trường lớn, trong khi nguồn ốc tự nhiên ngày càng cạn kiệt, năm 2015, ông mạnh dạn cải tạo 1.000m2 đất trũng, sản xuất kém hiệu quả để nuôi thử nghiệm. Vừa tích cực tích lũy kinh nghiệm qua tài liệu, sách báo, vừa chú trọng ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, mô hình bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Ngay vụ đầu tiên, ông thu hoạch hơn 1 tấn ốc thương phẩm, cho doanh thu trên 70 triệu đồng. Thành công bước đầu đã tạo tiền đề để ông Căn tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, quyết tâm bứt phá làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Dẫn chúng tôi đi thăm khu gia trại 5.000m2 được quy hoạch bài bản, ông Căn cởi mở chia sẻ kinh nghiệm tích lũy sau hơn một thập kỷ theo nghề. Ông cho biết: “Nuôi ốc nhồi không vất vả chăm sóc, song đòi hỏi người nuôi phải đặc biệt khắt khe về nguồn nước. Nước ao nuôi bắt buộc phải giữ sạch sẽ, lưu thông đều đặn và tuyệt đối không nhiễm thuốc bảo vệ thực vật nhằm tránh dịch bệnh sưng vòi gây hại”.

Bên cạnh đó, để tối ưu hóa chi phí sản xuất, ông chủ động thả bèo tấm kín mặt ao, đồng thời làm giàn mướp ven bờ ao. Bèo tấm làm mát nước mùa hè và tạo nguồn thức ăn tươi; lá và quả mướp rụng xuống trở thành nguồn dinh dưỡng hữu cơ dồi dào. Nhờ khép kín vòng thức ăn tự nhiên tại chỗ, gia đình ông vừa cắt giảm tối đa chi phí mua thức ăn công nghiệp, vừa đảm bảo chất lượng thịt ốc thương phẩm. Đến nay, trên tổng diện tích 5.000m2 mặt nước ao đầm, ông tập trung chuyên canh nuôi ốc giống và ốc thương phẩm, mang lại nguồn lợi nhuận ổn định hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Tận dụng diện tích bờ bao và đất vườn quanh ao, ông trồng thêm 400 gốc chuối trĩu quả, hàng năm cho thu hoạch 50 triệu đồng. Nhờ đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mô hình kinh tế nông nghiệp của gia đình ông luôn duy trì hiệu quả bền vững.

Nhiều năm trở lại đây, mô hình kinh tế của ông Bùi Xuân Căn đã trở thành địa chỉ tin cậy của đông đảo hội viên nông dân, người cao tuổi trong và ngoài xã đến tham quan, học hỏi. Ông luôn nhiệt tình hướng dẫn kỹ thuật cải tạo ao đầm, kỹ thuật ấp nở trứng và các biện pháp phòng bệnh cho những ai có nhu cầu phát triển mô hình.

Tinh thần dám nghĩ, dám làm cùng ý chí vươn lên của ông Bùi Xuân Căn là minh chứng tinh thần “Tuổi cao, chí càng cao”. Thành công từ mô hình nuôi ốc nhồi của ông không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế bền vững cho gia đình, mà còn lan tỏa mạnh mẽ, khích lệ bà con nông dân mạnh dạn tìm tòi, đổi mới nếp nghĩ, cách làm để vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.

Bài và ảnh: Thanh Huê