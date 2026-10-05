Xây dựng đời sống văn hóa qua những gương điển hình

Gần 30 năm gắn bó với công việc của thôn, trong đó có hơn 10 năm giữ cương vị bí thư chi bộ, bà Lê Thị Thọ, thôn Phúc Lộc, xã Hoằng Lộc luôn được người dân tin tưởng, quý mến bởi sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm trong công việc, đặc biệt là việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), bà Thọ đều có những cách làm linh hoạt, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Bà Lê Thị Thọ, Bí thư chi bộ thôn Phúc Lộc, xã Hoằng Lộc tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa.

“Muốn người dân đồng thuận làm theo thì cán bộ, đảng viên phải là những người gương mẫu đi đầu. Những công việc đó gắn liền với cuộc sống hằng ngày, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của người dân thì chắc chắn người dân sẽ tích cực hưởng ứng”, bí thư chi bộ Lê Thị Thọ chia sẻ.

Với phương châm đó, bà Thọ cùng với chi ủy, ban cán sự thôn tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các hương ước, quy ước của địa phương trên các lĩnh vực, nhất là việc xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn và tích cực tham gia phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Qua đó, nhiều câu lạc bộ được duy trì, như: liên thế hệ, dân vũ, bóng chuyền hơi... thu hút đông đảo người dân tham gia. Hiện nay, tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa của thôn đạt 95%, gia đình thể thao đạt hơn 50%; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang cũng được người dân thực hiện nghiêm túc.

Tại thôn Đai (xã Quảng Ninh), gia đình ông Trần Hữu Nam được biết đến là một trong những điểm sáng tiêu biểu về xây dựng gia đình văn hóa của địa phương. Chia sẻ về “bí quyết” giữ gìn nền nếp gia phong, ông Nam bộc bạch: “Để con cháu ngoan ngoãn, thành đạt, trước hết ông bà, cha mẹ phải luôn mẫu mực, làm gương trong từng nếp sống hằng ngày. Cùng với đó, gia đình luôn chú trọng kèm cặp, uốn nắn các con từ những việc nhỏ nhất trong sinh hoạt cũng như học tập”. Nhờ giáo dục nền nếp, chuẩn mực ấy, đến nay các con, cháu của ông Nam đều đã trưởng thành, có công việc ổn định và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Với cương vị là chi hội trưởng chi hội nông dân, ông tích cực tuyên truyền, vận động hội viên ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đưa giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; vận động hội viên trồng hoa, cây cảnh dọc các tuyến đường; cải tạo vườn tạp thành mô hình kinh tế hiệu quả... Những việc làm cụ thể, thiết thực của ông đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đưa tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn đạt trên 95%, gia đình thể thao đạt 45%.

Bà Thọ hay ông Nam là hai trong rất nhiều gương điển hình thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH của tỉnh. Từ những cách làm thiết thực sát với tình hình thực tế tại địa phương, phong trào đã lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng của người dân. Để có được những kết quả trên, những năm qua các cấp ủy, chính quyền đã triển khai đồng bộ nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh, qua đó, công tác xây dựng đời sống văn hóa từng bước đi vào nền nếp.

Nổi bật, phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” được triển khai rộng khắp, gắn với giáo dục đạo đức, lối sống, giữ gìn thuần phong mỹ tục, thực hiện hương ước, quy ước và các phong trào thi đua tại cộng đồng dân cư. Hiện nay, toàn tỉnh có 80% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng phát triển tương đối rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia. Toàn tỉnh có hơn 1.300 câu lạc bộ nghệ thuật quần chúng; nhiều loại hình dân ca, dân vũ, nghệ thuật truyền thống được duy trì thường xuyên..., góp phần làm phong phú tinh thần của người dân.

Từ những gương điển hình gắn với những việc làm thiết thực ở cơ sở trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận trong Nhân dân để chung tay, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Trung Hiếu