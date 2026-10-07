Từ dòng nước sâu đến những nếp nhà trong bản

Đưa một thiếu niên gặp nạn vào bờ, đến tận nhà đón người già đi làm căn cước, Đại úy Trương Văn Thiệp, Phó trưởng Công an xã Văn Phú, gắn bó với người dân qua những việc cụ thể. Sự nhanh trí khi cứu người và lòng kiên nhẫn trong công việc thường ngày giúp anh nhận được sự tin yêu của bà con.

Đại úy Trương Văn Thiệp, Phó trưởng Công an xã Văn Phú. Ảnh: Tăng Thúy

Tiếng gọi bên tràn Bai Mường

Trong bức thư viết trên giấy vở học sinh, em Nguyễn Văn Phương, sinh năm 2011, ở thôn Đồng Luật, xã Thành Vinh, kể lại buổi chiều gặp nạn tại tràn Bai Mường. Cuối thư là chữ ký của Phương và mẹ - chị Nguyễn Thị Việt. Những dòng cảm ơn được viết sau khi em được Đại úy Trương Văn Thiệp cùng một số người dân đưa khỏi vùng nước sâu.

Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 2/8/2026, trong thời gian nghỉ về thăm gia đình, anh Thiệp có mặt gần tràn Bai Mường, thuộc thôn Vân Đội, xã Thành Vinh, cũng là quê anh. Bất chợt, một cháu bé gọi: “Chú ơi, cứu bạn cháu với!”. Nhìn về phía tiếng gọi, anh thấy một thiếu niên đang chới với cách bờ hơn chục mét, hai tay liên tục đập xuống mặt nước. Quanh đó là những người bạn cùng lứa tuổi.

Anh Thiệp lập tức xuống nước, bơi về phía người gặp nạn. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức anh vẫn mang cả đôi dép. Khi đến gần, thấy thiếu niên đang chìm dần. “Đến nơi, đúng là lúc ấy mình cũng có một thoáng khựng lại... Nguy hiểm quá!”, anh nhớ lại. Những kỹ năng đã học nhắc anh về nguy cơ người gặp nạn trong lúc hoảng loạn có thể bám chặt, kéo cả người cứu chìm xuống. Anh Thiệp bơi vòng ra phía sau, nâng mặt thiếu niên lên khỏi nước rồi cố sức đưa em vào bờ.

Khi vừa được đưa lên bờ, nam thiếu niên vẫn trong tình trạng tái nhợt, hoảng loạn và đau đớn do chuột rút. Nhận thấy nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và nhịp thở đều, anh Thiệp đã kịp thời động viên, trấn an tinh thần, đồng thời nhanh chóng xoa bóp sơ cứu phần chân bị co cứng. Ít phút sau, khi em dần lấy lại bình tĩnh và có thể giao tiếp, trò chuyện qua lại, anh Thiệp mới biết nạn nhân mình vừa cứu là em Nguyễn Văn Phương - một nam sinh có vóc dáng cao lớn, nặng gần 70kg, vượt trội hơn hẳn so với thể trạng của chính mình.

Sinh năm 1994, lớn lên ở thôn Vân Đội, anh Thiệp quen sông nước từ nhỏ. Những buổi chăn trâu, bắt cá, đi qua các khe suối giúp anh biết bơi và hiểu phần nào sự bất trắc của dòng nước. Khi theo học tại Học viện An ninh Nhân dân, anh tiếp tục được rèn luyện thể lực, học bơi và các kỹ năng hỗ trợ người gặp nạn.

Với hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước, Đại úy Trương Văn Thiệp đã được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng Bằng khen.

“Mưa dầm thấm sâu” ở xã Văn Phú

Chuyển về công tác tại Công an xã Văn Phú từ tháng 3/2025, anh Thiệp dần quen với những chuyến đi bản trên địa bàn rộng hơn 100km2, nơi phần lớn người dân là đồng bào dân tộc Thái. Hỏi về kỷ niệm trong thời gian bám cơ sở, anh nhắc đến đợt cao điểm vận động người dân làm căn cước, đăng ký định danh điện tử mức độ 2. Có cụ xua tay: “Các cháu ơi, ta già rồi, chân chậm mắt mờ, có đi lại được đâu mà làm định danh, điện thoại thông minh cũng chẳng có!”.

Anh Thiệp cùng các cán bộ trong tổ công tác kiên trì ngồi lại, giải thích từ việc làm căn cước đến đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử. Ở bản Tam Văn, cách trụ sở gần 10km, có cụ già đi lại khó khăn, anh dùng xe máy cá nhân đến tận nhà đón cụ ra làm thủ tục. Có hôm đến trưa vẫn chưa xong, anh bỏ tiền túi mua nước uống, bánh và cơm hộp cho các cụ. Sự tận tình ấy giúp bà con bớt vất vả, yên tâm hơn khi làm giấy tờ.

Theo số liệu Công an xã Văn Phú cung cấp, tỷ lệ cấp căn cước trên toàn xã đạt 97,11%; tỷ lệ định danh điện tử mức độ 2 đạt 82,73%. Kết quả chung ấy có sự góp sức của Đại úy Trương Văn Thiệp trong việc vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người dân. Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, Đại úy Trương Văn Thiệp vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025.

“Mưa dầm thấm sâu”, bằng sự tận tụy qua từng chuyến tuần tra, đi bản, từng lời giải thích thấu tình đạt lý và những hành động hỗ trợ bà con kịp thời, hình ảnh đẹp của anh ngày càng in sâu, bồi đắp thêm niềm tin của đồng bào.

Tăng Thúy