Những “thủ lĩnh” đoàn xung kích vì an sinh xã hội

Không chỉ xung kích đi đầu trong các phong trào tình nguyện, nhiều cán bộ, “thủ lĩnh” đoàn thanh niên còn phát huy tốt vai trò “cầu nối”, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để hỗ trợ người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Đoàn xã Thọ Xuân Hoàng Thị Phượng (đầu tiên bên phải) trao tặng quà cho các em nhỏ dịp Tết Trung thu 2026.

Tại xã Thọ Xuân, dịp Tết Trung thu vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn xã Hoàng Thị Phượng từng trăn trở sau khi đọc được những dòng mong ước của một số em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Đơn cử như dòng tâm sự của em Trần Tiến Huy Hoàng, học sinh lớp 4C2, Trường Tiểu học Thọ Xuân: “Em sinh ra không được may mắn như các bạn khác. Từ lúc 5 tuổi em đã phải đối mặt với căn bệnh ung thư xương, nhưng em vẫn cố gắng đến trường và vững tin học tập như bao bạn cùng trang lứa. Vì đường từ nhà đến trường cũng không được gần nên em ước mong có một chiếc xe đạp nhỏ để đến trường được thuận tiện hơn”.

Thấu hiểu những mong muốn bình dị ấy, Bí thư Đoàn xã Hoàng Thị Phượng cùng Ban Chấp hành Đoàn xã đã triển khai chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ - cùng em viết tiếp những ước mơ nhỏ”. Chương trình đã kết nối được những tấm lòng nhân ái cùng chung tay biến những ước mơ giản dị ấy thành hiện thực. Tại chương trình, Đoàn xã đã trao tặng 13 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 1 bàn học, 2 đèn học và các suất quà cho các em nhỏ.

Bí thư Đoàn xã Hoàng Thị Phượng, chia sẻ: “Một chiếc xe đạp được trao đi sẽ rút ngắn khoảng cách đến trường cho các em nhỏ; thêm một chiếc bàn học sẽ trao thêm một góc nhỏ để các em nuôi dưỡng ước mơ. Bởi vậy, mọi sự sẻ chia dù lớn hay nhỏ đều trở thành một “chiếc lồng đèn thắp sáng ước mơ” cho mỗi mảnh đời còn thiếu may mắn. Đồng thời, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, kết nối những trái tim nhân ái và gieo thêm những hạt mầm yêu thương trong cộng đồng”.

Đoàn xã Cẩm Tú hiện có 34 tổ chức cơ sở đoàn, với hơn 6.000 đoàn viên thanh niên. Trên cương vị là Bí thư Đoàn xã, anh Dương Ngọc Hoàng luôn xác định vai trò, nhiệm vụ của bản thân là phải gương mẫu, xung kích, đi đầu xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh và đưa phong trào thanh niên không ngừng phát triển. Dưới sự “dẫn dắt” của anh Dương Ngọc Hoàng, Đoàn xã Cẩm Tú đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện an sinh xã hội thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên thanh niên, tiêu biểu như đã tổ chức thành công chương trình Ngày hội tuổi trẻ hướng về quê hương Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại cụm thi đua số 4 và tặng 23 suất quà cho các em học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 10 triệu đồng; trao tặng trên 100 suất quà, 25 chiếc xe đạp, nhiều sách vở và đồ dùng học tập, nhận đỡ đầu 6 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện học tập và tiếp tục đến trường...

Chia sẻ về kinh nghiệm tổ chức hiệu quả các hoạt động vì an sinh xã hội, anh Dương Ngọc Hoàng, cho biết: “Để phong trào đạt hiệu quả, tôi không chỉ quan tâm tìm kiếm và kết nối nguồn lực xã hội mà đối với cơ sở, còn nắm bắt địa bàn, tìm hiểu thực tế để kịp thời động viên, chia sẻ, đưa các phần quà hỗ trợ đến với đúng đối tượng”.

Đối với những hoàn cảnh khó khăn, mỗi hoạt động an sinh xã hội đều mang đến một ý nghĩa đặc biệt. Một căn nhà được sửa chữa, một chiếc xe đạp được trao tặng cho học sinh nghèo, một suất học bổng hay một mô hình sinh kế được hỗ trợ không chỉ là điểm tựa để những mảnh đời khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng xã hội với thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đó cũng chính là giá trị lớn nhất của các hoạt động an sinh xã hội đã và đang được các “thủ lĩnh” đoàn triển khai, lan tỏa.

Bài và ảnh: Lê Phượng