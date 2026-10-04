Lan tỏa những việc làm theo gương Bác của phụ nữ phường Đông Quang

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội LHPN phường Đông Quang đã cụ thể hóa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ công tác hội và đời sống hội viên. Qua đó, nhiều mô hình, phong trào được triển khai hiệu quả, góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Hội viên phụ nữ phường Đông Quang tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Bà Mai Thị Ngọc Linh, Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Quang, cho biết: “Học tập và làm theo gương Bác, cán bộ, hội viên phụ nữ phường xác định phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với đời sống hội viên; nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo. Mỗi cán bộ hội phát huy vai trò nêu gương, gần dân, sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong cán bộ, hội viên”.

Bám sát nhiệm vụ công tác hội và nhu cầu thực tế của hội viên, Hội LHPN phường Đông Quang xác định chuyển đổi số là một trong những khâu đột phá, triển khai phong trào “Phụ nữ tự tin chuyển đổi số” với nhiều cách làm cụ thể. Nổi bật là mô hình “Cửa hàng số do hội viên phụ nữ làm chủ”, thu hút 146 hội viên tham gia các tổ lưu động tại tổ dân phố. Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, các tổ lưu động đã trực tiếp hỗ trợ 1.670 cửa hàng, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tiểu thương tại các chợ mở tài khoản ngân hàng, sử dụng mã QR trong thanh toán không dùng tiền mặt. Hội cũng hướng dẫn hội viên sử dụng điện thoại thông minh, phần mềm bán hàng, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, giúp chị em từng bước thay đổi phương thức kinh doanh, thích ứng với yêu cầu của chuyển đổi số.

Thông qua các lớp “Bình dân học vụ số”, hội viên được trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng các nền tảng số, bước đầu tiếp cận AI, ChatGPT, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Mô hình Câu lạc bộ “Gia đình số Mộc Nhuận” được triển khai làm điểm, hướng tới trang bị kỹ năng số cơ bản cho hội viên và người dân, tạo thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số an toàn. Đến nay, Hội LHPN phường đã thiết lập nhóm zalo điều hành tại 100% chi hội, tổ phụ nữ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giúp thông tin được chuyển tải nhanh, kịp thời, đồng thời tăng cường kết nối giữa tổ chức hội với hội viên.

Cùng với chuyển đổi số, việc học và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, hướng về phụ nữ, trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn. Dịp tết nguyên đán, ngày quốc tế thiếu nhi và các ngày lễ lớn, hội đã vận động trao 1.116 suất quà cho hội viên phụ nữ, trẻ em mồ côi và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; kết nối Hội Nữ doanh nhân phường hỗ trợ 100 suất quà, trị giá trên 40 triệu đồng. Phong trào hiến máu tình nguyện được cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng. Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, chị em đã hiến 37 đơn vị máu, hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao.

Trong xây dựng cảnh quan môi trường, phụ nữ phường Đông Quang tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt. Hội đã vận động trồng mới 7km đường hoa; 4,5km đường cau; duy trì chăm sóc 22km đường hoa, hàng cây xanh tự quản. Hoạt động tổng vệ sinh vào chiều chủ nhật hằng tuần được duy trì nền nếp, thu hút hơn 4.000 lượt cán bộ, hội viên và Nhân dân tham gia quét dọn đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, phân loại rác thải. Đặc biệt, mô hình “Ngôi nhà xanh - thu gom phế liệu, trao triệu phần quà san sẻ yêu thương” với 14 điểm thu gom đã tạo nguồn quỹ trên 35,5 triệu đồng mỗi năm. Từ nguồn quỹ này, hội hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo và thân nhân gia đình chính sách. Mô hình vừa góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, vừa tạo nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, được hội viên tích cực hưởng ứng.

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, hội đã giúp 150 hộ đạt đủ 8 tiêu chí, hỗ trợ 130 hộ đạt chuẩn “5 có, 3 sạch” và thành lập câu lạc bộ “5 không, 3 sạch, 3 an”. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức của hội viên trong xây dựng gia đình, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh.

Từ những việc làm thiết thực, việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của phụ nữ phường Đông Quang đã thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả rõ nét. Hội LHPN phường tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo; khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong mỗi hội viên, chung sức xây dựng phường Đông Quang ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bài và ảnh: Thanh Huê