Khen thưởng các tập thể, cá nhân trong hoạt động an sinh xã hội hướng về quê hương Thanh Hóa

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội hướng về quê hương Thanh Hóa.

Sau đây là danh sách:

Tập thể

Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam.

Cá nhân

Ông Trần Văn Mười, Phó Chủ tịch Thường trực Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam;

Ông Lê Văn Hoan, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam;

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam;

Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam;

Ông Lê Như Phương, Tổng Thư ký Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam;

Ông Lê Như Thạch, Ủy viên Ban Chấp hành Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam;

Ông Ngô Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam;

Ông Nguyễn Đình Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam;

Ông Trịnh Văn Huyên, Ủy viên Ban Chấp hành Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam./.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)