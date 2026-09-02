Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ - Nga thảo luận về Biển Đen và Ukraine

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm kéo dài khoảng 90 phút tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm kéo dài khoảng 90 phút tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan. Ảnh: CCTV.

Cuộc gặp diễn ra tại Khu dinh thự Nhà nước Ala Archa ngày 1/9, với sự tham dự của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Ibrahim Kalin.

Theo Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov, tình hình Biển Đen là chủ đề chính được hai nhà lãnh đạo thảo luận. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hai bên cũng đề cập khả năng tổ chức các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ, theo đề xuất mà Ankara nhiều lần đưa ra.

Phát biểu trong cuộc gặp, Tổng thống Putin đánh giá Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những “đối tác ưu tiên” của Nga trong lĩnh vực đối ngoại và kinh tế. Ông nhấn mạnh hợp tác kinh tế song phương vẫn duy trì ở mức cao, đồng thời đề cập dự án Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu do Tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga xây dựng tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu do Tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga xây dựng tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Turkiyetoday.

Theo ông Putin, tổ máy số 1 của nhà máy dự kiến được đưa vào vận hành trong năm nay. Tổng thống Nga cũng cho biết số du khách Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng, đạt gần 7 triệu lượt trong năm 2025.

Về phần mình, Tổng thống Erdogan cho rằng quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Nga hiện “ở mức phát triển hơn bất kỳ giai đoạn nào trước đây”, đồng thời nhấn mạnh hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp. Ông cho biết dự án Akkuyu đã bước vào giai đoạn xây dựng cuối cùng và hai bên đang chuẩn bị cho việc đưa nhà máy vào hoạt động.

Hội nghị thượng đỉnh SCO năm nay được tổ chức tại Bishkek, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập tổ chức. SCO được thành lập năm 2001, hiện gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Pakistan và một số quốc gia Trung Á. Thổ Nhĩ Kỳ tham gia với tư cách đối tác đối thoại.

Vân Bình

Nguồn: CCTV. Turkiyetoday.