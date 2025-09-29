Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

Lãnh đạo Mỹ “chạy đua với thời gian” trước nguy cơ chính phủ đóng cửa

Tổng thống Donald Trump sẽ tổ chức cuộc gặp quan trọng với bốn nhà lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội Mỹ tại Nhà Trắng vào ngày 29/9, trong bối cảnh thời hạn ngân sách đang cận kề.

Tổng thống Donald Trump sẽ tổ chức cuộc gặp quan trọng với bốn nhà lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội Mỹ tại Nhà Trắng vào ngày 29/9, trong bối cảnh thời hạn ngân sách đang cận kề.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Nguồn: THX/TTXVN)

Cuộc họp này diễn ra sau khi ông Trump đã hủy bỏ cuộc gặp trước đó với lãnh đạo đảng Dân chủ vào ngày 25/9, với lý do các yêu cầu của họ là "thiếu nghiêm túc và lố bịch."

Tham dự cuộc gặp có Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries thuộc đảng Dân chủ, cùng với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune từ đảng Cộng hòa.

Tình hình càng trở nên căng thẳng khi Quốc hội vẫn chưa thông qua bất kỳ dự luật chi tiêu nào trong số 12 dự luật ngân sách cho tài khóa 2026, trong khi thời hạn chót 30/9 đang đến gần.

Mặc dù Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua nghị quyết chi tiêu tạm thời 7 tuần, nhưng tại Thượng viện, phe Cộng hòa vẫn cần thêm ít nhất 7 phiếu ủng hộ từ các nghị sỹ Dân chủ để vượt qua thủ tục kéo dài thời gian và ngăn chặn việc ban hành luật.

Đảng Dân chủ đã đưa ra điều kiện rõ ràng: họ chỉ đồng ý thông qua các dự luật chi tiêu nếu phe Cộng hòa chấp thuận gia hạn trợ cấp y tế sắp hết hạn vào cuối năm. Động thái này nhằm bảo vệ hơn 20 triệu người dân Mỹ trước nguy cơ chi phí bảo hiểm tăng cao./.

Theo TTXVN

